Ajedrez, dos torneos para septiembre

El Club de Ajedrez local (CARG) organizará un par de certámenes durante el próximo mes. El sábado 14 (16:00) de septiembre tendrá lugar el Abierto Santa Cocina (Blitz), a realizarse en Libertad 823, por sistema suizo, a 7 rondas, con un control de tiempo de 5’ + 3”, válido para el ELO FIDE.

RIO GRANDE.- El valor de la inscripción (que incluye una consumición) es de $ 5.500 (+ $ 2.000 para aquellos ajedrecistas que no tengan pagado el canon FAdA). Habrá premios en efectivo y trofeos, hasta el 3° puesto. Y trofeos para los Sub 18 no rankeados, o bien sin ELO. Informes: (2964) 529761 (Cristian Barrozo)/605586 (Lucas Igarzábal).

Mientras que el sábado 28 se jugará un Intercolegial, para Sub 12, 14 y 16, en ambas ramas, por sistema suizo, a 7 rondas, con trofeos hasta el 3° lugar, y medallas del 4° al 10° clasificados.