Toda la actividad del Campeonato Oficial

Con unos partidos de divisiones inferiores, se puso en marcha en esta ciudad (en Ushuaia había comenzado un par de semanas antes) el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- En el cuadro adjunto aparecen los resultados registrados en ambas localidades, y las tablas de posiciones actualizadas. Asimismo, se indica el sistema de disputa: en dos Zonas (Norte y Sur), que desembocarán en una ronda final (semifinales, 3° puesto y final), o en una sola Zona (Provincial, definiéndose las posiciones finales por suma de puntos).

CAMPEONATO OFICIAL (FVF)

Masculino: Mayores (Provincial/1 rueda/15 partidos): Mutual Policía-Imago 2-1 (23-25/25-19/18-16). Posiciones: 1.Imago 6 puntos (3 puntos), 2.Mutual Policía 5 (2); 3.AEP 1 (1), 4.Galicia 0 (1); 5.Oshovia 0 (1). Por debutar: Universitario. Sub 21 (Zona Sur/4 partidos): solamente jugarán AEP e Imago. Sub 18: Zona Norte (4 partidos): UOM-Estrella Austral 2-0 (25-17/25-16). Posiciones: 1.UOM 3 puntos (1 partido); 2.Estrella Austral 0 (1). Zona Sur (3 ruedas/9 partidos): Posiciones: 1.Imago 3 (1); 2.AEP 0 (1). Por debutar: Galicia. Sub 16 (Provincial/1 rueda/6 partidos): jugarán AEP y Galicia (Ushuaia); Estrella Austral y UOM (Río Grande). INFERIORES. Estrella Vóley y Estrella Austral, presentes en el Oficial de la Federación.

Femenino: Mayores (Provincial/1 rueda/28 partidos): CAEF-Mutual Policía 2-0 (25-15/25-16). Posiciones: 1.CAEF 5 puntos (2 partidos); 2.Amistad 3 (1); 3.Kippá 1 (1); 4.Mutual Policía 0 (2). Por debutar: AEP y Tigre (Ushuaia); ADeFu y Universitario (Río Grande). Sub 21 (Provincial/1 rueda/10 partidos): jugarán AEP, Amistad, Imago y Municipal (Ushuaia); y Universitario (Río Grande). Sub 18 (Provincial/1 rueda/45 partidos): Amistad-Imago “B” 25-3/25-5); Tigre-Imago 2-0 (25-15/25-10); Galicia-Municipal 2-0 (25-12/25-18). Posiciones: 1.Amistad 6 puntos (2 partidos); 2.Tigre 6 (2); 3.Galicia 6 (2); 4.Imago 0 (2); 5.Municipal 0 (2); 6.AEP “B” 0 (1); 7.Imago “B” 0 (1). Por debutar: AEP (Ushuaia); ADeFu y Universitario (Río Grande). Sub 16: Zona Norte (3 ruedas/18 partidos): ADeFu-Estrella Vóley 2-1 (25-27/25-19/15-11); Universitario-Estrella Austral 2-0 (25-0/25-0). Posiciones: 1.Universitario 3 puntos (1 partido); 2.ADeFu 2 (1); 3.Estrella Vóley 1 (1); 4.Estrella Austral 0 (1). Zona Sur (2 ruedas/30 partidos): 1.Galicia 3 (1); 2.Imago 3 (1); 3.AEP 3 (1); 4.Tigre 0 (1); 5.AEP “B” 0 (1); 6.Municipal 0 (1). Sub 14: Zona Norte (2 ruedas/12 partidos): jugarán ADeFu, Estrella Vóley, Universitario y UOM. Zona Sur (2 ruedas/20 partidos): Galicia-AEP 2-0 (18-25/25-22/15-10); Municipal-Imago 2-0 (25-7/25-14). Posiciones: 1.Galicia 8 puntos (3 partidos); 2.AEP 4 (2); 3.Tigre 3 (2); 4.Municipal 3 (3); 5.Imago 0 (2). Sub 13: Zona Norte (2 ruedas/12 partidos): ADeFu-Estrella Vóley 2-1 (12-25/25-23/16-14); UOM-Universitario 2-0 (25-7/25-15). Posiciones: 1.UOM 3 puntos (1 partido); 2.ADeFu 2 (1); 3.Estrella Vóley 1 (1); 4.Universitario 0 (1). Zona Sur (2 ruedas/12 partidos): jugarán AEP, Galicia, Municipal y Tigre. Sub 12: Zona Norte (4 ruedas/12 partidos): UOM-Universitario 2-0 (25-12/25-10). Posiciones: 1.UOM 3 puntos (1 partido); 2.Universitario 0 (1). Por debutar: Estrella Vóley. Zona Sur (4 ruedas/12 partidos): Galicia-AEP 2-0 (25-0/25-0). Posiciones: 1.Municipal 3 (1); 2.Galicia 3 (2); 3.AEP 0 (1). Nota: en Sub 18 masculino, y Sub 16, 14, 13 y 12 femenino se jugará una ronda final (semifinales, 3° puesto y final), con los dos primeros de cada sector, en ciudad a designar. En Sub 21 masculino solamente jugarán 2 equipos de la Zona Sur (Ushuaia). En las restantes categorías (Femenino: Mayores, Sub 21 y 18; Masculino: Mayores y Sub 16) habrá una sola Zona (Provincial), disputándose en Tolhuin los partidos entre equipos de la diferentes ciudades. No hay participantes en Sub 14, 13 y 12 masculino.