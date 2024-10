Adelantan juicio oral por la muerte de Pablo Sanfelippo

En la causa está procesado Alberto Tomás Lamas por el delito de “homicidio con culpa temeraria por la conducción de un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, en exceso de velocidad e inhabilitado para conducir por autoridad competente”.

USHUAIA.- El Tribunal de Juicio en lo Criminal confirmó que este 16 de octubre se realizará el juicio oral contra Alberto Tomás Lamas procesado como autor del delito de homicidio culposo por conducción temeraria, del que resultó víctima Pablo Manuel Sanfelippo, un joven que, a sus 30 años, conducía una moto para concurrir a su último día de trabajo, antes de comenzar sus vacaciones.

El hecho fatal ocurrió en Facundo Quiroga y Eva Perón. Lamas conducía una Renault Kangoo alcoholizado y sin carnet de conducir debido a que estaba inhabilitado por el ente municipal de tránsito hasta el año 2025. El sujeto de 24 años había protagonizado otros episodios de imprudencia como conducir en estado de ebriedad y circular en contramano, informó la justicia.

Cabe recordar que el domingo, 31 de marzo, cerca de las 7:00 una Renault Kangoo embistió a una motocicleta marca Honda y quien la guiaba falleció debido a las lesiones sufridas.

Tras averiguaciones policiales realizadas, se pudo saber que momentos antes del siniestro vial con la moto, en la calle Perito Moreno y 17 de Octubre, el mismo rodado Kangoo había chocado contra un taxi y el conductor se había dado a la fuga.

La autopsia realizada a la víctima de este luctuoso incidente vial, reveló que el fallecimiento se produjo por “fractura cervical”.

Tras ocurrido el hecho, María Laura Sanfelippo, madre de Pablo, reclamó que se haga justicia por la muerte de su hijo.

“Pablo estaba a dos cuadras de su trabajo, terminaba el contrato, pero estaba feliz. Él tenía que estar arriba de un avión y no en la morgue. Quiero que esta persona no vea el cielo, le pueden dar entre 12 y 14 años y no me parece justo”, dijo María Laura.

La desconsolada madre expresó: “Les pido por favor a toda la comunidad de Ushuaia y de Río Grande que nos acompañen en estos días que son durísimos. Porque el juez tiene que dictaminar si esa persona queda libre o presa. Este asesino me lo arrebató, se lo llevó para siempre y no me lo van a devolver nunca más. No voy a estar más con mi hijo, su hija no va a contar más con su papá, su familia y sus amigos tampoco”.