Aceiteros: “Se puede hacer un paro nacional sin la CGT”

El secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, advirtió que “más temprano que tarde” se dará un paro nacional contra Javier Milei sin necesidad de que la convocatoria la haga la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que la central no está “a la altura de las circunstancias”.

BUENOS AIRES (NA).- “La CGT no está a la altura de las circunstancias. Creo que el diálogo que tiene la CGT con el gobierno no es apropiado para lo que están atravesando los trabajadores hoy, después de la reforma laboral, después de la embestida de este gobierno, que desde que asumió el 10 de diciembre a esta parte o no entiende o no sabe lo que le pasa a los trabajadores”, consideró Yofra.

En declaraciones a Noticias Argentinas el líder de los aceiteros aseguró que “sí se puede hacer un paro” sin la participación o la convocatoria de la CGT.

“Obviamente que tiene que pasar lo que pasó en los 90, que hubo organizaciones principalmente encabezadas por el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), que lideraron la lucha de este momento, incluso en forma paralela a la CGT. Paraba el MTA y la CGT no, y convocaban a muchos trabajadores que estaban pasando una necesidad en ese momento”, ejemplificó Yofra.

Yofra señaló que el paro “no es la única” forma de enfrentar las políticas de Milei, y aclaró que “hay que darle la posibilidad de tener un diálogo, pero con pautas”.

Esta semana Yofra encabezará un encuentro en la ciudad de San Lorenzo junto a los delegados y al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), Daniel Succi.

La reunión tendrá lugar el miércoles y no se descarta hablar de posibles medidas de fuerza, teniendo en cuenta que los de San Lorenzo tienen injerencia en los principales puertos del país.

“Las expectativas son muchas porque es un encuentro histórico.