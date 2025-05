Vuelve al Cono de Sombra la Copa Kaby Pereyra

El Mountain Bike vuelve de la mano de la Bici Posta Eventos nuevamente al Cono de Sombra pero esta vez no será el Intercolegial como todos los años, sino la Copa Kaby Pereyra, reservada para categoría mayores y que el año pasado hizo su presentación dentro del mencionado Intercolegial.

RIO GRANDE.- Al igual que el año pasado serán dos fechas, 18 y 25 de mayo, en un trazado que será definido antes de este fin de semana y que se intentará realizar el mejor circuito posible para la práctica de Cross Country Olímpico (XCO).

Las categorías que tomarán parte de estas competencias serán las siguientes: Cadetes, Juveniles, Elite, Master A1 y 2, Master B1 y 2, Master C1 y 2, Master D, Promocionales A y B en caballeros, Promocionales, Damas A y Damas B entre las categorías femeninas.

En breve se dará a conocer el link donde los corredores deberán anotarse y realizar la transferencia tanto para una o ambas fechas, y sólo reste entregar los números de los participantes minutos antes de comenzar la prueba.

Este año, por lo menos para esta ocasión, no habrá Intercolegial; en los últimos años la respuesta por parte de las escuelas o los colegios no fue la deseada y sólo el empuje de los padres mantuvo la llama viva pero así y todo no cubrió las expectativas.

Lo que dijo Scaloni del Pinto

Luego del exitoso paso que tuvo en Mallorca 312 (donde finalizó en el puesto 17 con un tiempo de cuatro horas 54 minutos y 11 segundos) Lionel Scaloni regresó al ruedo pero, esta vez, en nuestro país.

En esta oportunidad, el entrenador de la Selección Argentina y su cuerpo técnico participó del Desafío del Río Pinto, una emblemática carrera de mountain bike en la que compiten alrededor de 5000 ciclistas de todo el mundo.

Antes de arrancar, el campeón del mundo pronunció unas sentidas palabras ante el público, que no paró de aplaudirlo y felicitarlo por todo lo que consiguió. «Vamos a disfrutar de la carrera. Gracias por la invitación», aseguró.

Luego, entre gritos y cánticos, los presentes le dieron inicio al circuito y el DT comenzó su travesía.

Tan solo una semana atrás, el técnico de la Selección Argentina participó de Mallorca 312, una carrera de 167 kilómetros que se corre, tal como su nombre lo indica, en la reconocida ciudad de España donde el campeón del mundo reside.

Según registró el ente regulador, el DT quedó en el puesto 17 de 3234 con un tiempo de 4 horas 54 minutos y 11 segundos. De esta manera, completó la travesía con unos números más que sobresalientes.

Lionel Scaloni explicó cómo surgió su pasión por el ciclismo:

«Desde que dejé el fútbol me apasiona la bicicleta y cada día ruedo una hora y media, aunque más en bici de montaña más que en la de carretera», afirmó en 2023, luego de haber superado una prueba conocida como El Infierno, que tiene la fama de ser de las más duras del mundo.