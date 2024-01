Venezuela emite órdenes de captura contra civiles y exmilitares por conspiración

El fiscal general de Venezuela dijo el lunes que se emitieron unas 14 órdenes de captura contra civiles y exmilitares por presuntamente participar en conspiraciones contra el gobierno del presidente Nicólas Maduro.

CARACAS (Reuters-NA).- El 15 de enero, el mandatario venezolano señaló en el mensaje anual ante el Parlamento que entre mayo y diciembre fueron desmanteladas conspiraciones contra él y sus funcionarios. El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que solicitó a un tribunal el 19 de enero emitir las órdenes de aprehensión contra los implicados en las conspiraciones.

“Las cinco conspiraciones develadas, las cinco tramas que he querido describir como una conspiración continuada por lo sucesivo a partir de mayo hasta la fecha, están siendo todas como he explicado procesadas judicializadas para finalmente tener sentencia definitivamente firme con la máxima pena”, dijo Saab. Agregó que por las conspiraciones que han ocurrido desde el año pasado ya han sido detenidas unas 32 personas entre militares y civiles, sin dar más detalles.

Maduro denunció recientemente que las conspiraciones tenían el objetivo de asesinarlo a él y al ministro de la Defensa Vladimir Padrino.

Por la última conspiración de fines de 2023, la fiscalía mencionó órdenes de captura contra la activista de derechos humanos, Tamara Sujú y la periodista Sebastiana Barráez.

Sujú y Barráez están residenciadas en el exterior. En las redes sociales, Sujú dijo que “el fiscal continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH”.

El Ministerio de la Defensa anunció en un comunicado que esas actividades lograron captar a profesionales de la fuerza armada, pero no precisó el número.

“Tendremos cero tolerancia con los inescrupulosos traidores, por lo que hemos solicitado a nuestro Comandante en Jefe, su inmediata degradación y expulsión de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)”, dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino.

