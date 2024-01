Israel sufrió las peores pérdidas en Gaza

Veinticuatro soldados murieron en el peor día de bajas de Israel en Gaza, según informó el Ejército el martes, a la vez que afirmaba haber rodeado en la ciudad de Jan Yunis en un importante asalto terrestre.

GAZA/JERUSALEN (Reuters-NA).- El portavoz militar, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que 21 soldados murieron cuando dos edificios que habían minado para demoler explotaron después de que algunos milicianos dispararan contra un tanque cercano. Anteriormente, se había informado de la muerte de tres soldados en otro ataque en el sur de Gaza.

“Ayer vivimos uno de los días más difíciles desde que estalló la guerra”, declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. “En nombre de nuestros héroes, por el bien de nuestras vidas, no dejaremos de luchar hasta la victoria absoluta”.

Las muertes se produjeron durante los combates más intensos de 2024 hasta el momento, desde que el ejercito israelí irrumpió en las partes que quedaban de Jan Yunis, la principal ciudad del sur del enclave que alberga a cientos de miles de palestinos desplazados.

“Durante el último día, las tropas de las Fuerzas de Defensa Israelíes llevaron a cabo una amplia operación durante la cual cercaron Jan Yunis y profundizaron la operación en la zona. La zona es un bastión importante de la Brigada Jan Yunis de Hamás”, dijo el Ejército.

“Las tropas terrestres participaron en combates cuerpo a cuerpo, dirigieron ataques (aéreos) y utilizaron inteligencia para coordinar el fuego, lo que resultó en la eliminación de decenas de terroristas”.

Gazatíes consultados afirman que las fuerzas israelíes, que avanzan desde el lunes hacia el oeste de la abarrotada ciudad, en dirección a la costa mediterránea, han bloqueado y asaltado hospitales, dejando a los heridos y muertos fuera del alcance de los equipos de rescate.

Al menos 195 palestinos murieron en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de víctimas documentadas a 25.490, según las autoridades sanitarias palestinas, que afirman que se teme que haya miles de muertos más perdidos entre los escombros.

Los cadáveres estaban siendo enterrados en los terrenos del principal hospital Nasser de Jan Yunis porque no era seguro ir al cementerio. Otro hospital de Jan Yunis, al-Khair, fue asaltado por tropas israelíes que detuvieron a su personal, y un tercero, al- Amal, gestionado por la Media Luna Roja Palestina, era inaccesible, según representantes palestinos.

La Media Luna Roja dijo que un proyectil de tanque había alcanzado su sede en la cuarta planta de Amal, que un civil había muerto en la entrada y que las fuerzas israelíes estaban disparando desde drones contra cualquiera que se moviera cerca, lo que hacía imposible despachar ambulancias para toda la zona de Jan Yunis.

Israel afirma que los combatientes de Hamás operan dentro y alrededor de los hospitales, lo que los convierte en objetivos legítimos. El personal del hospital y Hamás lo niegan.



Cementerio para la ocupación

Algunos palestinos celebraron las pérdidas israelíes como una victoria, mientras que israelíes consultados hablaron de ellas como un sacrificio necesario en una guerra contra los combatientes de Hamás que atacaron ciudades israelíes el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y capturando a unos 250 rehenes, alrededor de la mitad de los cuales permanecen en Gaza.

“La resistencia dijo que iba a convertir Gaza en un cementerio para la ocupación, y eso es lo que está ocurriendo”, afirmó Abu Jaled, refugiado en una escuela de Deir al-Balah, una de las pocas zonas que aún no han sido asaltadas por las fuerzas israelíes. “Cuanto más se queden, más sufriremos, seguro, pero más sufrirán ellos también”.

Blina Rhodes, una mujer israelí en la calle en Jerusalén, dijo: “Ya sabes, son nuestros hijos, son nuestros hermanos, es terrible… pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que el 7 de octubre no vuelva a ocurrir. Hay que deshacerse de Hamás y hacer que Gaza sea segura para nosotros. De lo contrario, no tenemos dónde vivir”.

Sami Abu Zuhri, jefe de la oficina política de Hamás en el exilio, dijo que las pérdidas israelíes eran prueba de que el brazo armado de Hamás no hacía más que fortalecerse, y que “el objetivo estadounidense e israelí de deshacerse de Hamás o debilitarla no es posible”.

“Pedimos a la administración estadounidense que ponga fin a esta política sin sentido y deje de apostar por la posibilidad de debilitar o acabar con Hamás”, dijo por teléfono desde un lugar no revelado. “En su lugar, la administración estadounidense debe reconocer los derechos del pueblo palestino en libertad”.

Israel ha prometido acabar con Hamás, que ha jurado la destrucción de la nación judía y controla Gaza desde 2007. Desde que Israel lanzó su asalto terrestre en octubre, casi todos los 2,3 millones de habitantes de Gaza han perdido sus hogares, y la gran mayoría se encuentra ahora encerrada en ciudades al norte y al sur de Jan Yunis, muchos durmiendo al raso en tiendas improvisadas, con alimentos, agua o medicamentos inadecuados.

Aunque la guerra sigue contando con un apoyo público abrumador en Israel, está surgiendo el descontento con la estrategia de Netanyahu, comprometido con la aniquilación total de Hamás, pero que solo discute vagamente lo que sucedería después.

Desde la semana pasada, Netanyahu se ha comprometido públicamente a no permitir nunca un Estado palestino independiente, rechazando así la posición oficial de su principal aliado de Israel, Washington.

Los familiares de los rehenes que siguen retenidos en Gaza han pedido que se redoblen los esfuerzos para traerlos de vuelta a casa, aunque eso signifique frenar la campaña militar. Algunos irrumpieron el lunes en una audiencia de una comisión parlamentaria.

La semana pasada, un miembro del Gabinete de guerra de Netanyahu, el ex jefe de estado mayor militar Gadi Eisenkot, cuyo propio hijo —soldado— murió en Gaza el mes pasado, dijo que la campaña aún no había desmantelado a Hamás y que no había esperanzas de liberar a los rehenes por la fuerza. Pidió elecciones para sustituir a un gobierno que, en su opinión, ha perdido la confianza de los ciudadanos.

El conflicto ha ido acompañado de una escalada de violencia en otras zonas de Oriente Próximo donde operan grupos armados aliados de Irán, archienemigo de Israel, como Líbano, Irak, Siria y Yemen.

El movimiento hutí, alineado con Irán y que controla la mayor parte de las zonas pobladas de Yemen, ha atacado buques en el mar Rojo en lo que dice ser un apoyo a Gaza. Estados Unidos y Reino Unido, que han tomado represalias contra los hutíes este mes, llevaron a cabo más ataques aéreos durante la noche.