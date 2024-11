Venezuela: cruces entre la oposición y el gobierno de Maduro

La líder de la oposición María Corina Machado le respondió al régimen encabezado por Nicolás Maduro que continuará luchando “hasta el final”, después de que fue acusada de “traición a la patria”, cargo que recayó también sobre, Edmundo González Urrutia, reconocido por varios países como presidente electo de Venezuela de “traición a la patria”.

BUENOS AIRES (NA).- La réplica de Machado se observa en un video que comienza mostrando una captura de una noticia donde se la ve a la dirigente junto al titular: “La Fiscalía de Venezuela investiga a María Corina Machado por ´traición a la patria´” y de fondo se escucha la voz de Maduro, vociferando: “Porque a los fascistas promueven el odio…”.

Después, se escucha la voz de Machado: “Que nos acusen de traición a la patria el día que nos quedemos con los brazos cruzados, cuando creamos que no hay nada más por qué luchar. Ahí sí acúsennos de traición a la patria”.

“Cuando nos resignemos a ver cómo la injusticia aplasta a los que sueñan. Cuando dejemos de creer que este país va a ser libre. Condénenos por traicionar a la patria cuando no sintamos el mismo dolor, la misma rabia y sobre todo el mismo amor por esta tierra que nos vio nacer”, continuó.

Y concluyó: “Pero se los digo una y mil veces, no les vamos a dar ese gusto. Porque resignarnos sí sería traicionarla. Nosotros la vamos a defender hasta el final”.

Mientras tanto, luego de que Urrutia dejara en claro: “Yo soy el que va a tomar posesión el 10 de enero”, día de la transición, Maduro contragolpeó, todo según el sitio Newsweek Argentina.

“Este bastón que llevo por voluntad de la patria como comandante en jefe jamás será arrastrado por los pisos», afirmó en el 32° aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 N de 1992″, indicó.

Y agregó: “Jamás caerá en manos de un pataruco vendepatria”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Maria Corina Machado / Jeampier Arguinzones/DPA