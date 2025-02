Vecna se une a la Tierra Media para la tercera temporada de Rings of Power

El actor que da vida al villano de la serie de Netflix, fue confirmado como una de las nuevas caras de la serie de Amazon Prime Video.

Recientemente Amazon Prime Video confirmó oficialmente la tercera temporada de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” (Rings of Power). Ahora la serie confirma nuevos fichajes, uno de ellos es el de Vecna, el villano de “Stranger Things”.

Respecto a la trama, está confirmado que la tercera temporada dará un salto en el tiempo respecto a los sucesos de la final de la s2, trasladando la acción a los años más intensos de la guerra entre los elfos y Sauron. También se dijo que se centrará en el ascenso del Señor Oscuro mientras forja el Anillo Único, la pieza clave para su dominio absoluto sobre la Tierra Media.

Ahora, de acuerdo a Variety, se informó que actor Jamie Campbell Bower, quien da vida a Henry Creel / 001 / Vecna, se une al elenco de la nueva temporada. Por el momento no se ha confirmado a qué personaje interpretará, pero se reveló que será regular en la serie.

Además de la estrella de “Stranger Things”, el regreso de “Rings of Power” contará con Eddie Marsan. El actor británico es conocido por haber interpretado a Terry Donovan en “Ray Donovan”, repitiendo el papel para el filme del 2022. También formó parte de otros títulos como “Deadpool 2”, “Atomic Blonde”, “Wrath of Man” de Guy Ritchie, “Deceit”, “Ridley Road”, “Vice” de Adam McKay, entre otros. Al igual que Camper Bower, se desconoce a quién interpretará Marsan, pero se reveló que su trabajo será recurrente. Jamie Campbell Bower and Eddie Marsan have joined the cast of The Lord of the Rings: The Rings of Power for the series’ upcoming third season, currently in pre-production with filming scheduled to begin this spring. pic.twitter.com/04iCb7Q6Av— Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) February 27, 2025

“Los Anillos de Poder” aún no adelantó cuándo será su estreno, pero confirmó que comenzará su rodaje a mediados de este 2025 en los Estudios Shepperton en el Reino Unido. Teniendo en cuenta esta posible fecha de grabación, se especula que estreno tendría lugar para finales del 2026.