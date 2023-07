Vázquez, Cruz y Olivo, el podio del Misión Sumisión II

Compartir

Fernando Vázquez, de la Academia Aramis (Río Gallegos), se alzó anteanoche con la segunda edición del evento Misión Sumisión (en la modalidad NoGi o sin kimono y en categoría Absoluto), que llevó adelante la Academia de Jiu Jitsu Reverso en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot, ante unas 150 personas.

RIO GRANDE.- El deportista santacruceño venció en la final (disputada a 10 minutos) al local Jeremías Cruz (Cohab Río Grande), por decisión unánime del árbitro principal Tomás Ponce, y el de sus colaboradores David Cóceres y Marcos Zurita.

El certamen se desarrolló a simple eliminación, con la participación de 10 concursantes, en una plataforma elevada erigida en el rectángulo de la avenida Prefectura Naval, en Chacra II.

En la instancia semifinal –y a criterio del juez-, Cruz batió al término del duelo (pactado a 8’) a Santiago Olivo, de la entidad organizadora. Al tiempo que el futuro campeón quedó libre tras el correspondiente sorteo.

El continental embolsó $60.000, mientras que su adversario en el combate decisivo obtuvo $16.000, completándose el podio con Olivo. SUBCAMPEON. Jeremías Cruz (Cohab) y los organizadores. DE LA CASA. El podio se completó con Santiago Olivo. ARBITRO. Ponce sigue la lucha entre Cruz y López

La actividad –de gran dinamismo- fue organizada por el instructor Ariel Scholles, con el acompañamiento de su grupo de colaboradores.

En el primer turno de la jornada –que comenzó a las 18:15- hubo un par de triangulares para infantiles (también sin kimono), continuando luego una serie de luchas pactadas (casadas), incluyendo una en la rama femenina.

En detalle

Tanto Ariel Maidana como Franco López (ambos de la Academia Maidana Brothers) quedaron libres en la ronda inicial, de la cual salieron airosos los mencionados Vázquez (superó a Diego Loro), Cruz (venció al ushuaiense Diego Durán) y Olivo (derrotó a otro capitalino, Valentín Gorosito), además del riogalleguense Valentín Robles, quien dejó en el camino al experimentado Andrés Páez. PRENDIDA. Van 30” de combate y Rocío Jiménez se sostiene de la cintura de Katherine Maidana.

Los pleitos que arrojaron como ganadores a Cruz y a Olivo (respectivamente, el que abrió el torneo, y aquel que cerró la etapa) serían los únicos cuya definición llegaría antes del límite (6’), dejando de lado la interpretación arbitral.

En el siguiente segmento Cruz eliminó al debutante López, mientras que Vázquez hizo lo propio con Maidana, en la misma calidad que su compañero de escuadra. Asimismo, en la única lucha de anteriores vencedores, quien repitió fue Olivo, en detrimento de Robles.

Las definiciones

Tras un intervalo de 6’, y realizado el sorteo que clasificó en forma directa a la final a Vázquez, Cruz volvió a ganar por la vía rápida: esta vez le bastaron 1:40 de los 8 minutos de tiempo reglamentario para marcar su supremacía ante Olivo.

Diez minutos le dieron de descanso al representante de Cohab (entrenado por Loto), antes de medirse con Vázquez. Y los 10’ de lucha (la misma duró un par más, y concluyó a las 21:07) demostraron una mejor actuación del visitante, ante un oponente que privilegió la faz defensiva. PARTIDA. A 18” de concluir su primera lucha, Vázquez a punto de derribar a Loto. CASADA I. Leiva (Maidana) vencerá a Hachuel (Reverso). CASADA II. Vargas, cerca de provocar la derrota de Scholles.

Palabra de campeón

“La final fue complicada, Jere (Cruz) es un luchador que le mete bastante, uno de los mejores de acá, igual todos anduvieron bien, estoy muy contento con el torneo, excelente”, indicó FernandoVázquez, quien en su camino al título debió afrontar tres compromisos.

Llegado desde Río Gallegos con un amigo y con Valentín Robles, su alumno en la Academia Aramis Team: “ahí está concentrado todo el equipo, nos dedicamos mucho a las competencias”.

El santacruceño destacó que “mi adversario en la final es muy fuerte haciendo guardia, es la primera vez que lo enfrentaba, yo tenía que medir mis tiempos. Tenía un golpe en el ojo que no me permitía ver bien, estábamos rolando y él -sin querer- me pega en ese ojo. Después quería tratar de aprovechar las oportunidades, y por suerte pude sacarle ventaja”. ABSOLUTO. Valentín Robles-Andrés Páez, por la 1° ronda. CASADA III. El ushuaiense Sitjar, encima de Gómez, en NoGi. CASADA IV. Cañete (Maidana), debajo de Grao (Reverso).

Vázquez, quien es cinturón negro (faixa preta, en portugués) y milita en la división semipesados (82 a 88 kilos), añadió que en los torneos comunes siempre lucho en mi categoría y en Absoluto. Dentro de un mes, el domingo 20 de agosto, en el extremo norte de la provincia vecina (Caleta Olivia), tendrá lugar el 4° Abierto de esa ciudad, “donde seguramente iré con algunos alumnos”, finalizó el campeón.

Misión Sumisión II

P Ronda Ganador Academia Perdedor Academia Tiempo

1 Primera Jeremías Cruz Cohab (R.Grande) Diego Durán Fit Patagonia (Ushuaia) 2:35

2 Primera Fernando Vázquez Aramis (R.Gallegos) Diego Loto Cohab (R.Grande) 6:00

3 Primera Valentín Robles Aramis (R.Gallegos) Andrés Páez Fit Patagonia (R.Grande) 6:00

4 Primera Santiago Olivo Reverso (R.Grande) Valentín Gorosito Fit Patagonia (Ush) 0:26

5 Segunda Jeremías Cruz Cohab (R.Grande) Franco López Maidana (R.Grande) 6:00

6 Segunda Fernando Vázquez Aramis (R.Gallegos) Ariel Maidana Maidana (R.Grande) 6:00

7 Segunda Santiago Olivo Reverso (R.Grande) Valentín Robles Aramis (R.Gallegos) 6:00

8 Semifinal Jeremías Cruz Cohab (R.Grande) Santiago Olivo Reverso (R.Grande) 8:00

9 Final Fernando Vázquez Aramis (R.Gallegos) Jeremías Cruz Cohab 10:00

Triangular I (Infantiles)

Ganador Academia Perdedor Academia

Natanael Criado Maidana Benjamín Salinas Reverso

Natanael Criado Maidana Thiago Mamaní Fit Patagonia

Benjamín Salinas Reverso Thiago Mamaní Fit Patagonia

Posiciones finales: 1.Criado; 2.Salinas; 3.Mamaní.

Triangular II (Infantiles)

Ganador Academia Perdedor/a Academia

Leonardo Andrada Reverso Kevin Marcos Maidana

Leonardo Andrada Reverso Zoe Díaz Fit Patagonia

Kevin Marcos Maidana Zoe Díaz Fit Patagonia

Posiciones finales: 1.Andrada; 2.Marcos; 3.Díaz. Nota: ambos triangulares fueron en la modalidad No Gi (sin kimono).

Luchas casadas

P Ganador/a Academia Perdedor/a Academia Tiempo

1 Hernán Leiva Maidana Brothers Jeremías Hachuel Reverso

2 Fernando Maineri Maidana Brothers Tomás Gómez Reverso

3 Mariano Cañete Maidana Brothers Roy Grao Reverso 6:00

4 Rocío Jiménez Reverso Katherine Maidana Maidana Brothers 6:00

5* Luciano Sitjar Team Halcón (Ush) Tomás Gómez Reverso 4:19

6 Sergio Vargas Fit Patagonia (RG) Ariel Scholles Reverso 2:54

Nota: estas luchas fueron en la modalidad Gi (con kimono), a excepción del combate 5, el único sin kimono (No Gi).