UTN: Positivo balance de la Semana de la Ingeniería

El licenciado Fabio Seleme, secretario de Extensión Universitaria de la UTN fueguina celebró que la Semana de la Ingeniería impulsada por la Facultad Regional Tierra del Fuego, “superó todas nuestras expectativas, no solo por la cantidad de público que pudo conocer lo que hacemos, sino también porque se han debatido muchas ideas, desde Inteligencia Artificial hasta originales proyectos productivos presentados por los alumnos”.

RIO GRANDE.- Por ‘La mañana de la Tecno’ que se emite por Radio Universidad 93. MHz, el secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, Lic. Fabio Seleme, valoró como exitosa la Semana de la Ingeniería que se llevó adelante desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de junio.

“La verdad es que muy contentos porque tuvimos muchas actividades que tuvieron una importante concurrencia y creo que se alcanzó el objetivo que tenemos siempre acá cuando hacemos la Semana de la Ingeniería, que es en primer término que podamos reunirnos, vernos, conocer lo que estamos haciendo nosotros mismos porque en el día a día por ahí cada uno está con sus propios temas, con sus propias actividades y muchas veces reconoce lo que está haciendo un docente, un compañero, un grupo de investigación, un grupo de vinculación”, expresó el docente.

Entendió que “para esto ha servido sin duda la Semana de la Ingeniería donde se expusieron cuatro proyectos de investigación que se llevan a cabo dentro de la Facultad. Se pusieron en discusión temas como la Inteligencia Artificial a partir del trabajo profesional de colegas de nuestra Universidad también”.

En este sentido resumió que “el día viernes recibimos al Colegio de Ingenieros, al Departamento de Bioingeniería del Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego cuyos miembros nos dieron una charla, nos mostraron aparatología con la que trabajan a diario y un poco contaron cuál es el campo de trabajo que tienen aquí en Tierra del Fuego que es bastante arduo y bastante pesado”.

Sobre este punto, Seleme ponderó que los ingenieros de ese colegio “tienen la carga del sostén de toda la aparatología de salud de la provincia. Entonces, conocer también lo que hace la ingeniería en Tierra del Fuego es parte de lo que nosotros planificamos y tenemos como objetivo con la Semana de la Ingeniería”.

Enumeró Seleme que “hicimos más de diez actividades esta semana, así que creo que es la semana que más actividades realizamos y entonces eso nos llena de alegría y nos da la satisfacción del objetivo alcanzado”.

El licenciado Fabio Seleme destacó la presentación de proyectos de estudiantes avanzados. “Se presentó el de alginatos, el de heliofisado, el de aprovechamiento de salicornia, varios proyectos se presentaron y eso por ahí en el día a día queda perdido o queda oculto, pero no ha sido sólo para los protagonistas, un poco la idea es darlo a conocer al resto de la comunidad tecnológica y a la sociedad de Río Grande, porque cuando hablamos, cuando nos hacen una nota periodística, la gente se entera de lo que la Universidad hace también”.

Observó que jóvenes y mucha gente mayor también llevaron sus mates y termos de café con la idea de disfrutar de las distintas disertaciones y a aprehender y comprender sobre aspectos de ingeniería avanzada. “Ese es el segundo objetivo nuestro, llegar a la comunidad, que la comunidad sepa, que la sociedad conozca lo que la universidad hace y para qué está la Universidad. Porque otra cosa que sucede cuando uno se reúne, charla, debate, es que aparecen oportunidades de trabajo también, como aparecieron esta semana, que tienen que ver con solucionar problemas, con conocer capacidades que tienen los alumnos, capacidades que tiene la Universidad, problemas que tienen actores sociales y que de alguna manera se pueden aunar esfuerzos para solucionarlo, para mejorar la situación en la que un sector, una empresa se encuentra”.

El Mito de Kuanip

Una de las disertaciones que encabezó el propio Seleme en modo virtual, ya que se continúa desarrollando por la red WhatsApp, es el Mito de Kuanip. “Esa era una actividad por ahí que estaba más dedicada al exterior de la Facultad que al interior de la misma, aunque había también gente de la Facultad en este seminario que por ahí atrae más gente que tiene que ver con la profesión docente en lengua, en antropología, más destinado a una visión humanista que ingenieril. Un seminario que estoy editando todavía porque no he terminado, pero que trata sobre el Mito de Kuanip, y no porque sí lo tomamos, sino porque el Mito de Kuanip es el mito selk’nam por excelencia, ya que habla del don que significa la técnica para los Selk’nam y cómo ese momento en el que Kuanip trae la técnica, las enseñanzas técnicas, es realmente el momento del origen de la historia y el origen de la cultura”.

Agregó que “un poco ese legado que está en el mito permite pensar la técnica, permite pensar el conocimiento en relación a los fenómenos sociales históricos también hoy. Esta idea mítica de que la técnica es un regalo extramundano, extrahumano, si se quiere, que está presente por ahí, ideas parecidas en distintas mitologías de todo el mundo, es una idea muy fértil para pensar cuál es el rol de la técnica realmente en relación a la historia y a la cultura de las sociedades, no sólo de las primitivas, sino de las actuales”.

Seleme comparó a Kuanip con el Prometeo griego quien desobedeció a los dioses y regaló fuego a los seres humanos. “El mito de Kuanip se puede encuadrar, si uno quiere, en los mitos de héroes culturales o héroes prometéicos, Ricardo Rojas, quien es el primero que acepta la lectura del mito de Kuanip como un Prometeo de Tierra del Fuego o de los selk’nam, dice Kuánip es el iniciador de la epopeya fueguina acá frente al horror antártico, trayendo el fuego, las técnicas que le permitieron sobrevivir”.