Ushuaiense pide auxilio desde San Sebastián

Un vecino de Ushuaia se encuentra varado en la frontera chilena y no lo dejan ingresar a la Argentina por la disposición nacional que no le permite hacerlo. Sólo puede hacerlo por Ezeiza. Lo cierto es que el fueguino se enteró de esa situación cuando llegó a la frontera. Pide auxilio a las autoridades para poder regresar a cuidar a su madre.

RIO GRANDE.- Richard Carvajal es un vecino de la ciudad de Ushuaia, más precisamente del B° Malvinas Argentinas quien es residente de esta ciudad desde hace más de 20 años pero que debió viajar a Temuco (Chile) para cuidar a su padre. Hoy se encuentra varado en la frontera chilena desde el 16 de enero. Pide a las autoridades que lo dejen ingresar a la Argentina por San Sebastián.

Carvajal se fue a vivir a Chile hace aproximadamente 2 años para cuidar a su padre, quien lamentablemente falleció luego de un tiempo. Una vez concretados los trámites de rigor, Mario Richard debió soportar el estallido social que azotó al país trasandino. Cuando las cosas se calmaron quiso regresar a Ushuaia pero comenzó la pandemia por lo que tuvo que quedarse en Chile.

Hace poco, su mamá se enfermó, por lo que Richard decidió regresar a su casa de Ushuaia de manera urgente. Previendo alguna documentación adicional, Mario Richard Carvajal se interiorizó de lo que debía necesitar para cruzar la frontera y, en Chile le dijeron que debía presentar la documentación tradicional más la declaración jurada vía internet. Con esos datos, emprendió su regreso hacia Tierra del Fuego.

El regreso

Desde Temuco se subió a un avión que lo dejó en Punta Arenas y, desde esa ciudad tomó un taxi que lo llevó hasta San Sebastián donde lo esperaban unos amigos ushuaienses. Todo transcurrió de manera normal. Presentó todo en la frontera chilena y luego se dirigió a la frontera argentina donde comenzaron los problemas.

Una vez que estaba a punto de ingresar a la Argentina, le comunicaron que había una disposición nacional que no le permitía ingresar excepto que lo hiciera por Ezeiza. A pesar de encontrarse y abrazar a sus amigos, no pudo emprender el viaje hacia Ushuaia con ellos y quedó varado en la frontera. Eso sucedió el 16 de enero y desde ese día se encuentra, sin dinero, sin un lugar para quedarse y lo peor, sin respuestas y con su madre enferma en Ushuaia.

Mario Richard contó que “las autoridades chilenas no me hacen ningún problema en cruzar hacia Ushuaia, el problema me lo hacen en la frontera argentina quienes no me dejan ingresar”.

El fueguino dijo haber pedido todo tipo de ayuda. “He pedido todo tipo de excepciones vía Cancillería y o través de Migraciones pero no logro contar con respuestas y los días pasan y yo estoy tratando de sobrevivir con el poco dinero que me acompaña y con lo que me da la gente que me está ayudando”.

Richard apeló a las organizaciones no gubernamentales como lo son las relacionadas a Derechos Humanos para ser escuchado pero “nadie me escucha”.

Para poder estar comunicado, Richard Carvajal carga su celular, cada tanto, en un lugar prestado en un generador que hay en la frontera.

Con pocas esperanzas dijo que la situación se está tornando muy difícil y desesperante ante la posibilidad de regresar vía Ezeiza “pero para eso yo debería ir hasta Punta Arenas, desde ahí a Temuco. Luego debería ir hasta Santiago de Chile y de ahí tomar un avión hacia Buenos Aires para poder embarcarme hasta Ushuaia lo que sería para mí algo inalcanzable. Es una locura considerando que estoy acá al lado del lugar donde vivo”.

Mario Richard Carvajal dejó su número de celular que tiene poca señal y que, a veces, no puede cargar su batería. El número es +56 9 4809 9349. El ushuaiense aún se encuentra solo y a sólo horas de volver a encontrarse con su madre.