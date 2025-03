Ushuaia realizará la primera Expo Gamer

La Municipalidad de Ushuaia invita a la comunidad a participar de la primera Expo Gamer 2025 la cual se llevará adelante los días 29 y 30 de marzo en el microestadio José “Cochocho” Vargas, donde se nuclearán las actividades relacionadas con la tecnología y el mundo gamer en la ciudad, que podrán ser visibilizadas y conocidas.

USHUAIA.- El día sábado podrán disfrutar de Deportes Electrónicos y Bandas y el domingo se sumará la sexta edición del Rincón Geek. A lo largo de ese fin de semana, además, se dispondrán espacios de buffet para colegios de Ushuaia para que reúnan fondos para la finalización de los cursos superiores.

Habrá también exposiciones de desarrolladores de videojuegos, empresas electrónicas y sorteos de accesorios de PC para aquellas personas que visiten la Expo para la comunidad gamer. Inscripciones abiertas para emprendedores temáticos, gamers y concurso de cosplay.

Para participar podrán preinscribirse a través del link https://acortar.link/BQYxFC para los juegos League of Legends (LOL 1 vs 1), FIFA (torneo 2 vs 2), Robótica (Juego libre por equipos), Radio Control (exhibición).

Los emprendedores temáticos de videojuegos deberán inscribirse en el siguiente formulario: https://acortar.link/GZaVrE .

Para el concurso de cosplay podrán preinscribirse en: https://acortar.link/ibnQPG .