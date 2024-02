Universitario recibe al multicampeón Las Aguilas

Este sábado se desarrollará la segunda fecha del Torneo Apertura de Rugby en la máxima divisional organizado por la Unión de Tierra del Fuego, y tras un arranque irregular donde sólo se destacó la victoria en cancha de Las Aguilas 38-0 sobre Colegio del Sur, el clásico local se definió en un escritorio a favor del Río Grande RHC, se espera que el fin de semana se pueda ver acción en las dos localidades fueguinas.

RIO GRANDE.- En esta ciudad Universitario -que ya cumplimentó todos los trámites de fichajes- recibirá desde las 16:00 en La Soñada a Las Aguilas, elenco que se prepara para jugar el Torneo Regional Patagónico de Clubes, y tiene la obligación de volver a coronarse campeón fueguino si quiere seguir en competencia con los mejores clubes del sur argentino.

Los dueños de casa ya han disputado un amistoso ante ellos, fue hace dos semanas atrás y el resultado no fue el mejor, aunque para esta oportunidad meterán toda la carne en el asador para frenar el andar del Fuscia, cosa que saben que no será para nada sencilla, mientras que no se sabe con qué potencial llegarán los dirigidos por Bruno Pani, no siempre un elenco que juega de visitante puede tener a todos sus valores a disposición, de toda maneras se sabe que el conjunto ushuaiense es el más largo de toda la Isla.

En la capital provincial, se registrará el debut en el Apertura del Ushuaia Rugby Club, el equipo que más cerca ha estado de bajar a Las Aguilas en los cinco últimos certámenes; desde las 16:00 visitará a Colegio del Sur, quien no tuvo un buen inicio de torneo en la cancha Agustín Pichot.

Por la Zona Desarrollo, desde las 14:00 Ushuaia Rugby Club se enfrentará a Orcas Rugby Club, mientras que desde las 16:00 en Río Grande el Verde será local de Tolhuin Rugby Club.