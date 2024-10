Universitario eliminó a Frías y definía con Olympo

Anteayer, en la segunda semifinal del Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), Universitario (2° en la etapa regular) venció por 3-1 a Deportivo Frías (3°) y en la víspera definía el título en Mayores masculino frente a Olympo (5°), que una semana antes dejaba sin invicto a Metalúrgico Negro (1°), luego de un vibrante 3-2 que también tuvo por sede al gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas.

RIO GRANDE.- La programación del domingo –en el recinto de la UOM del barrio Mutual- se completaba con la definición del tercer lugar entre ambos perdedores. Y su correlato en la rama femenina, con Sportivo Negro (1°)-Universitario (2°) por el primer puesto, además de Metalúrgico (3°)-Norte Austral (5°), para completar el podio. DEPORTIVO FRIAS. El suave toque de Carlos Maciel frente a Santiago Iriarte.

El partido

El último finalista centró su mayor cuota ofensiva por la punta (32 de sus 55 puntos en ataque nacieron por allí), con la dupla Martín Zamudio (20 y +16 entre positivos y negativos) y Shelen Bercetche (17 y +9). Facundo Herrera (17 y +6) y Santiago Reynoso (10 y + 4) también llegaron al doble dígito en el rival.

Con sendos dobletes de Nahuel Fernández y Herrera, Frías sacó la primera ventaja (4-2), que se revirtió rápidamente con cinco remates de Zamudio (9-4). Cinco veces consecutivas (la última en 17-18) los entrenados por Nicolás Mansilla estuvieron a punto de empatar con un par de apariciones de Carlos Maciel, del otro lado Marcos Nieva aportó dos bloqueos, y Bercetche cerró ese primer capítulo.

Rumbo a la final

A partir de un 1-3 (con dos remates del opuesto Santiago Iriarte), otra vez los violetas pasaría al frente (5-3), y nuevamente Uni lo daría vuelta con el turno de servicio de Zamudio (10-5). Dos paradas en línea a cargo de Ulises Tejada y Federico Ponce (16-7) impedirían la reacción inmediata del oponente. TERCERAS. El Sub 12 femenino de Casa del Deporte.

El tercero fue otra historia: dos aces de Maciel, intercalados con un par de tapas de Herrera y Reynoso, le dio el amplio 8-1 a los suyos. En cinco ocasiones seguidas (21-24 fue la última) Uni descontó a tres, pero ya se preveía la extensión del duelo.

El 0-2 se borró raudamente, adelantándose 8-3 los rojinegros, merced a bloqueos de Nieva (2) y Bercetche (1). Frías enhebró buenas y malas, recién achicó la desventaja tras el 18-24, y se rindió con el octavo punto de Zamudio en el parcial.

Dos terceros

La jornada sabatina en el barrio Perón comenzó con un par de cotejos amistosos (Casa del Deporte-Estrella Vóley, en Sub 18 femenino; y Norte Austral-Olympo, en mayores femenino), y prosiguió con la definición del tercer puesto en Sub 12 mixto (Casa del Deporte-ADeFu 2-1: 22-25/25-11/15-12) y en Sub 13 femenino (Casa del Deporte-Metalúrgico 2-1: 25-23/22-25/15-11).

En dichas divisiones las finales las animarán Estrella Vóley-Metalúrgico Azul (Sub 12 mixto), y Estrella Vóley-Centro Deportivo Municipal (Sub 13 femenino).

UNIVERSITARIO (2°) 3 – 1 DEPORTIVO FRIAS (3°)

N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-

4.Sebastián Ybars (c) 0 0 0 0 -1 5.Edgar Figueroa 0 0 0 0 -2

6.Santigo Iriarte 6 0 1 7 +3 6.Facundo Herrera 14 2 1 17 +6

11.Federico Ponce 5 0 1 6 +4 1.Agustín Rivero 2 0 1 3 -1

7.Marcos Nieva 4 0 5 9 +2 11.Nahuel Fernández 8 1 0 9 0

10.Martín Zamudio 19 0 1 20 +16 4.Carlos Maciel 7 2 0 9 +3

8.Shelen Bercetche 16 0 1 17 +9 10.Santiago Reynoso (c) 9 0 1 10 +4

3.Ulises Tejada 4 0 1 5 -3 7.Pablo Valenzuela 1 1 0 2 +1

16.Matías Rosso 1 0 0 1 +1

E: Daniela Medina 55 0 10 65 +24 E: Nicolás Mansilla 41 6 3 50 +10

Líberos: 13.Alejandro Camisay, 14.Elián Romero (-4) (U); 13.Enzo Maldonado (-1) (DF). También jugaron: 9.Hernán Cepeda (-3) (U); Braian Maldonado (DF). No ingresó: 3.Daniel García (DF). Parciales: 1° set: Universitario 25-19 (5-4/10-5/15-13/20-17), en 23’. 2° set: Universitario 25-18 (3-5/10-5/15-7/20-10), en 21’. 3° set: Dep.Frías 25-22 (5-1/10-3/15-10/20-15), en 21’. 4° set: Universitario 25-21 (5-2/10-6/15-8/20-13), en 22’. Puntos: por errores del contrario: Universitario 32, Dep.Frías 37; totales: Universitario 97, Dep.Frías 83. Ataques (por zona: 2/3/4/zaguero): Universitario 55 (13/10/32/0), Dep.Frías 41 (9/8/20/4). Duración: 1h40m. Arbitros: Guillermo Molini (1°)/Chralcán Méndez (2°). Gimnasio: municipal Juan Manuel de Rosas (05/10). Motivo: Campeonato Apertura AVRG (Mayores masculino, 2° semifinal). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total) y +/- (balance positivos/negativos).