Universitario copado, dueño del clásico y de la Ciudad

En la ventosa tarde sabatina Universitario se adueñó del clásico local al vencer al Río Grande RHC por 7 a 5, tomando, así, la VIII Edición de la Copa Ciudad de Río Grande, lo que fue además la despedida de ambos elencos del certamen Clausura 2024, el cual estarán definiendo el sábado venidero Las Aguilas y Ushuaia.

RIO GRANDE.- Se sabía de antemano las malas condiciones climáticas que iban a reinar el sábado por la tarde en la ciudad, y pese a que el cotejo se podía programar un día más tarde, hasta una semana más tarde, los dueños de casa lo quisieron jugar de todas maneras, y el espectáculo no fue el que se esperaba de ambos quienes se tuvieron que acomodar a las circunstancias y no pudieron desplegar todo su repertorio.

Desde el mismo inicio de los torneos oficiales, allá por 1988, siempre la ciudad de Río Grande se caracterizó por jugar los cotejos de esta disciplina acompañados por el viento, factor que en muchos casos fue decisivo para el resultado final, y si bien este no fue el caso, no se recuerda un partido que se haya jugado con un viento tan constante como éste, el cual superó los 60 kilómetros por hora.

La primera etapa ese viento ayudó a Universitario a jugar en los últimos metros del Verde, así y todo le costó a la visita poder vulnerar la defensa rival, que en los primeros minutos se plantó bien a partir de los buenos tackles y luego a partir de robarle la pelota a Uni y monopolizar la misma, sin dudas que la mejor manera de defenderse.

Pese a que el Rojiblanco no tuvo muchas pelotas para atacar, a los 13′ tras un ruck donde el dueño de casa quiso salir jugando con sus tres cuartos, el viento le jugó una mala pasada y el Colo Sastre interceptó un pase para quedar solo de cara al ingoal y apoyar el primer try del partido, el cual fue convertido por Keke Santoro para establecer el 7 a 0 parcial.

Lo dicho, la pelota la monopolizó el anfitrión y Uni no generó más peligro; el Verde se defendió muy bien yendo a chocar contra los forwards rivales, incluso tuvo tres corridas muy peligrosas por parte de sus backs quienes por el ciego ganaron mucho terreno y posicionaron a su equipo en los 22 metros del rival.

La primera etapa se fue así, con un escueto resultado y por cómo se había dado la primera etapa los seguidores del Verde se ilusionaron con dar vuelta el resultado, sobre todo porque ahora ellos iban a tener el viento a su favor.

Y la etapa fue un calco de la primera; los primeros instantes fueron todos del Verde, arremetió y arremetió contra los delanteros del rival buscando quebrarlos; Uni se plantó bien en defensa y a medida que fueron pasando los minutos fue la visita quien le sacó la pelota al rival y jugó de la misma manera, atacando desde la base con Agustín Gómez, quien una y otra vez al levantarse de los scrums ponía a su equipo adelante y sus compañeros se ocupaban de cuidar la guinda lo que iba poniendo nervioso al rival.

Pero a los 26 minutos, y también de una pelota recuperada donde el rival involucró mucha gente en una formación, el Verde hizo volar la pelota a los tres cuartos y estos sobraron por el abierto y Santino Giménez desbordó al último hombre para apoyar no tan cerca de los palos, lo que no favoreció al pateador, dejando el score 7-5 para Uni.

Esa desesperación mencionada en los dueños de casa se fue acrecentando, la toma de malas decisiones le jugó en contra; nunca buscó posicionar al equipo con patadas cortas y cruzadas -cómo sí lo hizo Universitario en la primera parte-, quiso jugar desde cualquier lado, y terminó jugándole totalmente en contra, dado que la defensa de Uni se mostró muy firme y aguantó a puro tackle los embates de rival para terminar el partido jugando bastante lejos de su ingoal y festejar una nueva conquista de visitante en la Copa Ciudad de Río Grande, sacándole además, el invicto a su flamante cancha.

Río Grande RHC 5 – 7 Universitario

Luciano Emanuel Mónaco 1. Ulices Said Vega

Juan Carlos Herrero 2. Franco Cruz

Agustín Fuentealba 3. Fernando David Mendoza

Cristofer Yohan Bulacio 4. Diego Saucedo Spinelli

Luis Tobar 5. Ariel Torres

Maximiliano Gómez 6. Sergio Bilbao

Francisco De Larminat 7. Mauro Molinas

Jork Sánchez 8. Daniel Agustín Gómez

Lisandro Bahamonde 9. Ramiro Santoro

Agustín Bilardo 10. José Antonio Miranda

Joshua Kohan 11. Martín Sastre Gandolfi

Guillermo Nicolás Campos 12. Francisco Viel

Santino Giménez 13. Rodrigo Cerezo

Mauro Ezequiel Arias 14. Emanuel López Fiorito

Gonzalo Tymkow 15. Lucas Salinas

José Cortéz E. Luciano Juárez

Referee: Jason Mola. Asistentes: Andrés Ayala y Cristian Navarro. Cancha: Río Grande RHC. Tantos PT: 13m. try Martín Sastre Gandolfi convertido por Ramiro Santoro (Uni). Tantos ST: 26m. try Santino Giménez (RGRHC). Ingresaron: Matías Delgadillo, Jorge Luis Soto, Hernán Acuña, Máximo Giménez e Ian Magallanes en Río Grande. Andrés Cichero, Federico Cichero, Jonatan Girons en Universitario. Amonestados: Franco Cruz y Ariel Torres, ambos en Universitario. Incidencias: No se registraron.