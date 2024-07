Una periodista venezolana asegura que “fue un duro golpe” escuchar que el ganador fue Maduro

La periodista venezolana Pamela Toledo aseguró que fue un “duro golpe” cuando el Consejo Nacional Electoral anunció como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro con el 51 % de votos y dijo que hubo incidentes “en todos los estados de interior del país”.

BUENOS AIRES (NA).- En declaraciones a Rock & Pop, indicó que, por el momento, “hay que esperar a ver qué medidas toman o qué dirán estos líderes opositores”, aunque ya el candidato a presidente de la fuerza contraria, Edmundo González, y la líder opositora, María Corina Machado, dijeron “que era un fraude más y que había que desconocer (la elección), porque violaron groseramente la soberanía popular”.

“Primero comenzamos con mucha calma. Después, a medida que iban pasando las horas, hubo incidentes en los estados del interior del país, porque justamente no dejaban pasar a los testigos de mesa. Tampoco quisieron dejar hacer un conteo de votos al final de la elección, cuando cerraron las mesas y hasta se robaron las boletas electorales. Es normal con este tipo de gobiernos”, sostuvo Toledo.

Asimismo, Toledo, quien es editora del portal La Pastilla de Venezuela, sostuvo que “todos los venezolanos” quieren “vivir en paz” y no volver a esas “confrontaciones” que viven hace muchos años; también admitió que, probablemente, tengan “apoyo internacional”, pero “no sirve de nada” porque la gestión de Maduro es la que “lleva la batuta”.

“Si hablamos de apoyo internacional, hablamos del apoyo de Rusia, China, Irán y Cuba, que son potencias, pero aquí lo que no queremos es confrontación, queremos que reine la paz. Lo que pienso es que hay que llamar el diálogo”, resaltó.

Sobre el cierre de la entrevista, aseveró que no es mentira lo que dice la prensa internacional sobre la pobreza que hay en Venezuela porque hay gente que “prácticamente come una vez al día o, a veces, ni siquiera come”.

“Los sueldos no alcanzan, es imposible vivir con un sueldo mínimo, pero el Gobierno siempre con sus bonos engaña a la gente”, señaló.

Para finalizar, se refirió a cómo es ejercer el periodismo en Venezuela y que se pagan “consecuencias altas”, porque hay medios que son censurados.

“Estoy en un medio donde hemos sido perseguidos, pero continuamos. Somos un medio prácticamente bloqueado en Venezuela, hace casi cuatro años. Uno trata de cuidarse, de mirar, de ver qué escribes y que no, qué colocas en Twitter o en redes sociales.

Trato de llevar todo con calma, sobre todo porque tengo un hijo y me da miedo. Me siento muy venezolana y no quiero irme, pero llega un momento en que piensas y dices ´son seis años más´ y uno ya sabe qué es esto, porque ya lo ha vivido”, concluyó.