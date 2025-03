Ultima jornada en Sub13 femenino y Sub12 mixto

Estos fueron los podios del Campeonato Clausura 2024 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en las divisiones inferiores:

RIO GRANDE.- Estos fueron los podios del Campeonato Clausura 2024 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en las divisiones inferiores: Sub 13 femenino: Oro: 1.Universitario; 2.Casa del Deporte (CdD); 3.Academia Deportiva del Fuego (ADeFu). Plata: 1.Metalúrgico Azul; 2.Estrella Vóley; 3.Estrella Austral. Bronce: 1.Centro Deportivo Municipal (CDM); 2.Estrella Vóley Blanco; 3.Metalúrgico Blanco. Sub 12 mixto: Oro: 1.Estrella Vóley; 2.Metalúrgico Azul; 3.CdD. Plata: 1.CDM; 2.Universitario; 3.ADeFu. Bronce: 1.Metalúrgico Blanco; 2.Estrella Austral; 3.Estrella Vóley Blanco. CASA DEL DEPORTE. Las de la Margen Sur cayeron en la final de Sub 13 (Copa de Oro).

CAMPEONATO CLAUSURA 2024 AVRG

Categ. Copa Partido Resultado

Sub 13 F Oro Universitario-Casa del Deporte 2-1 (24-26/25-16/15-10)

Sub 13 F Plata Metalúrgico Blanco-Estrella Austral 2-0 (25-20/25-10)

Sub 13 F Plata Estrella Austral-Estrella Vóley 0-2 (21-25/19-25)

Sub 13 F Plata Estrella Vóley-Metalúrgico Azul 0-2 (14-25/16-25)

Sub 13 F Bronce Estrella V Blanco-Ctro.Dep.Munic. 0-2 (17-25/17-25)

Sub 13 F Bronce Estrella V Blanco-Metalúrgico Blanco 2-0 (25-15/25-13)

Sub 13 F Bronce Ctro.Dep.Munic.-Metalúrgico Blanco 2-0 (25-9/25-7)

Sub 12 X Bronce Estrella V Blanco-Metalúrgico Blanco 0-2 (NP)