Trump anunció la suba de aranceles y dijo que «los empleos y fábricas volverán a nuestro país»

En lo que calificó como «Día de la liberación», el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy un paquete de suba de aranceles a las importaciones y aseguró que permitirá que «los empleos y fábricas volverán a nuestro país».

BUENOS AIRES (NA).- Desde los jardines de la Casa Blanca, Trump dijo que con estas medidas se iniciará «una nueva era dorada en los Estados Unidos».

Trump acusó al resto de los países de «aprovecharse de los Estados Unidos» y los acusó de «manipular la moneda en perjuicio del dólar».

El presidente dijo que impondrá un arancel del 25% a todos los autos fabricados en el exterior.

Trump adelantó que firmará una orden ejecutiva en la que establecerá aranceles recíprocos generalizados contra los socios comerciales de la potencia norteamericana.

«Firmaré una histórica Orden Ejecutiva que instituye aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos quiere decir: ellos nos lo hacen a nosotros, y nosotros se lo hacemos a ellos», dijo en la Casa Blanca.

«Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, de la historia de Estados Unidos», sostuvo Trump.

Dijo que «con estas acciones vamos a lograr hacer de Estados Unidos un gran país nuevamente. Trabajos y empresas volverán a nuestro país, romperemos barreras comerciales».

«Esta va a ser la era dorada de Estados Unidos», resaltó el republicano, en lo que llamó «el día de la liberación».

El gobierno de Trump había confirmado más temprano que sus aranceles globales del 25% a automóviles y camiones entrarán en vigor el jueves, según lo previsto, y que los aranceles a las importaciones de piezas de automóviles se pondrán en marcha el 3 de mayo.

En un aviso del Registro Federal que agrega detalles a la proclamación de aranceles de automóviles de Trump emitida la semana pasada, la Casa Blanca ordenó al Departamento de Comercio que establezca un proceso dentro de los 90 días para agregar más partes a la lista, incluso a petición de los productores nacionales.

No obstante, Trump aclaró que «los aranceles no van a ser totalmente recíprocos».

Explicó que China posee 67% de aranceles que se cargan a Estados Unidos. «Estaremos cargándole un arancel de 34%».

También habló sobre la Unión Europea. «Son muy difíciles, ellos nos estafan, es tristísimo de ver. 29% les vamos a cargar», anunció.

Sobre Vietnam, dijo que les cargan 90% de aranceles y que Estados Unidos solo aplicará 46%.

En tanto, sobre Japón, aclaró que dijo que son «muy inteligentes», pero que le cargarán 24% de aranceles en comparación con el 46% que la nación del sol naciente le aplica a autos.

También dijo que aplicarán una tarifa recíproca a Suiza (31%); Reino Unido (10%); Brasil (10%); Pakistán (58%).

La lista de piezas incluye actualmente docenas de códigos arancelarios entre ellos motores, transmisiones, cadenas cinemáticas y componentes eléctricos, así como otras piezas como mangueras de freno. Los productores nacionales podrán solicitar adiciones a la lista, según el anuncio.

El aviso dice que para los vehículos que califican bajo las reglas de origen del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, los importadores pueden pagar el derecho del 25% sólo en el contenido no estadounidense de la orden.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este miércoles el «Día de la Liberación» mientras que Wall Street abrió a la baja, informaron medios internacionales. Trump, publicó este miércoles en sus redes sociales que llegó el «día de la liberación en Estados Unidos», según el sitio Actualidad RT. FOTO: (ARCHIVO/Xinhua/Hu Yousong)/NA.