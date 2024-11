Tres patagónicos en simultáneo

El pasado fin de semana, tres competencias regionales juveniles y formativas se llevaron a cabo en diferentes puntos de la Patagonia. ADEFU de Río Grande y tanto Ateneo como Los Cuervos de Ushuaia consiguieron un podio para la isla.

USHUAIA (Foto: Hernán Sormani).- La bola no deja de rodar para nadie. Ni para grandes ni para los más pequeños, y esta vez se ha extendido a lo largo y ancho de la Patagonia para albergar en simultáneo a tres competencias regionales el fin de semana.

El sub 15 de clubes, disputado en Bariloche, el sub 13 en la Cuenca Carbonífera y el sub 11 del cual la capital fueguina fue anfitriona. De este modo, las formativas y juveniles del futsal en el plano AFA tuvieron un cierre de año a todo trapo como hace rato no sucedía.

Podio en Bariloche

En la ciudad de los lagos se encendieron las ilusiones de los sub 15, que representan a la 5ta división en el plano local. Hasta allí viajaron Camioneros, Los Troncos y ADEFU desde Rio Grande más Ateneo y HAF desde Ushuaia.

El torneo que comprendía tres zonas de cuatro elencos por cada una, dejo rápidamente al rojinegro ushuaiense fuera de pista en dicho filtro de grupos al quedar tercero en la Zona A por debajo de Los Troncos y de Estudiantes de Río Turbio, entrando así, los riograndenses como líderes pero quedando out en cuartos de final al caer ante el local Evolución de Bariloche.

En el Grupo B ADEFU se alzó con el liderazgo, en tanto que en el C Ateneo se quedó con la zona. Zona que compartía además con el Camión riograndense. Este duelo, Ateneo -Camioneros, tuvo espacio ya en la llave de Cuartos, y ahí el Atepop se hizo fuerte para acceder a semis.

A semis también llegó ADEFU, que incluso alcanzó la anhelada final. El que no pudo acceder a la última cita fue Ateneo, cayendo ante el poderoso Puerto Moreno de Bariloche, otro de los locales, que además venció a la Ola Naranja en el duelo máximo coronando campeón y dejando con las manos vacías a los del norte de la isla.

De este modo Tierra del Fuego no consiguió título, pero si el segundo lugar de ADEFU y el tercero obtenido por Ateneo.

Podio en la Cuenca

El sub 13 vio la luz al oeste de la Patagonia. Pegado a la cordillera, en la Cuenca Carbonífera, Camioneros y ADEFU de Río Grande llevaron sus ilusiones en tanto que desde Ushuaia Comercio y Cuervos FDM partieron con idéntica sensación.

Allá, la realidad marcó que los cuatro elencos fueguinos superaron con creces las zonas de grupos. A partir de ahí, Comercio tuvo que despedirse al caer ante Boxing en cuartos de final al igual que Camioneros, que cayó en un partidazo ante Cuervos FDM.

ADEFU, cómo Cuervos, también avanzó a semis tras vencer a Estudiantes de Bariloche.

Ya en el escalón previo a la gran final, hubo choque de fueguinos. Ahí, Cuervos no pudo con los de Río Grande y ADEFU repitió como en Sub 15 en la definición.

El Azulgrana de Ushuaia se subió al podio al ganar el choque de tercer y cuarto puesto en tanto que, así como ocurrió también en Bariloche, ADEFU cayó en el duelo final quedándose con la plata.

En Ushuaia sin podio

La fiesta en Casa del Deporte inicio el jueves y finalizó en la tardecita del sábado. Allí, doce elencos de la patagónica concurrieron para disputar y disfrutar del Patagónico sub 11. Niños de todos los puntos de la región dispuestos a competir en un torneo apasionante y emotivo, lleno de esperanzas para el futuro.

En cuanto a lo nuestro, no fue la deseada la performance de los fueguinos. Ya que tanto Comercio, de Ushuaia, como Camioneros y Estrella Austral de Río Grande, se quedaron fuera de competencia en la zona de grupos inicial. Siendo así Andes del Sur de la capital, el único en acceder a las llaves de playoffs.

Ahí, en el cuadro de eliminación directa, los capitalinos derrotaron a Talleres de Río Gallegos en una Casa del Deporte naturalmente colmada.

Ya el sábado, la semifinal le fue esquiva a Andes al caer derrotado por Chicago de Bariloche. Luego, los locales tampoco pudieron subirse al podio al caer 1-0 frente a San Esteban, también de Bariloche.

Acá en nuestra pista, el duelo final fue entre Chicago y Boxing, un alucinante 3-3 final que se dirimió desde el punto fatídico dándole a los de Gallegos el oro y la alegría total.

Así el mapa de los más chicos por la Patagonia. Podio o no, el saldo es positivo de punta a punta, porque el futura está más que asegurado, Pero sobretodo porque en cada lugar fue una fiesta, una experiencia que estos chicos no olvidarán jamás, y un acierto total por parte del Futsal AFA de gestionar estos torneos que tanto alientan y mejoran al deporte madre acá, en el Fin del Mundo.