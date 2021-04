Tres generaciones con el sentido de “Malvinas”

COMPARTIR

















La familia Campos, tres generaciones de Causa Malvinas, nos cuentan cómo es su sentir y su lucha para que ‘Malvinas” no quede en el olvido del pueblo argentino.

Historias de Malvinas tenemos muchas, cada una de ellas extraordinarias, historias de valientes y héroes que enfrentaron muchas adversidades, incluso siguen luchando con adversidades

Nos contactamos con una familia en la cual por tres generaciones han llevado la lucha y causa ‘Malvinas’ no solo en sus recuerdos sino también a través de acciones. Ellos son la familia Campos, aquí un poco de su historia y lucha.

Vanesa y su hijo Pablo Agustín, en actividades relacionadas a la causa Malvinas.

José Luis Campos, veterano de guerra, quien estuvo destinado en marzo de 1982 en Puerto Leith en las islas Georgias del Sur. Junto a otros infantes de Marina llegaron para custodiar a los operarios civiles argentinos que se encontraban desmantelando instalaciones balleneras.

Vanesa Campos es hija de José Luis e integra la agrupación “Generación Malvinas” de la ciudad de Río Grande Capital Nacional de la Vigilia.

Una vez más llega el 2 de Abril, fecha que está marcada a fuego en millones de argentinos. Nos recuerda que valientes hombres y mujeres lucharon con honor para defender la Patria

“Malvinas tiene un significado muy grande para toda mi familia y todas las familias que hacemos causa día a día”, afirmo Vanesa.

En cuanto a cómo empezó su lucha desde la agrupación Vanesa dijo recordar “haber ingresado a la agrupación por otros hijos de excombatientes que conocía de otro ámbito. Un 2 de abril del año 2014 nos encontramos en la carpa sin que ellos supieran que yo soy hija de campito, como le dicen a mi papá”.

“Ese día me propusieron ser parte de esta hermosa agrupación en esta gran aventura me acompaña mi fiel compañero, mi hijo Pablo Agustín Bonet.

Uno de los tantos actos en conmemoración de la Gesta de Malvinas, con la Agrupación.

Malvinas no solo es la Guerra, Malvinas es esa porción de tierra por la que con nuestro arduo e incansable trabajo hacemos ‘causa’ pretendiendo que nuestros veteranos no queden en el olvido desde la agrupación realizamos trabajos, no solo inculcando esta hermosa causa en la educación, sino también realizando campañas solidarias acompañados siempre por nuestros referentes, los verdaderos héroes quienes son integrantes del centro de veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de nuestra ciudad.”

Sobre las actividades que llevan adelante desde la agrupación contó que “ante esta problemática sanitaria por la que estamos atravesando en la actualidad, aprendimos a trabajar desde la virtualidad con innumerables actividades.

La última fue la de trabajar con el cuento ‘Pipino’ el Pingüino el monstruo y las Islas Malvinas cuyo autor es el veterano de guerra Garbolino Claudio, del cual estamos más que agradecidos por cedernos este hermoso material y poder haberle dado vida llevando a cada hogar su visita al paseo de Malvinas en la Capital Nacional de la Vigilia.

Es de destacar que a raíz de este trabajo la agrupación recibió el reconocimiento de declarar de interés la semana de Malvinas virtual Edición 2021 a través de la Secretaría de Malvinas.

Pablo Agustín, siempre acompaña la Carpa de la Dignidad de los veteranos.

Ante los anuncios de la Comisión del Centro de Veteranos y el Intendente de nuestra ciudad, nos apena en lo más profundo no tener nuestra Vigilia por 2º año consecutivo, muy acertada, sin más y menos que la intensión de cuidar de todas y todos los vecinos de Río Grande. Desde ya los invitamos a todos a vivir la vigilia desde casa, embanderando tu ventana o balcón, cantando el himno y la marcha de Malvinas con el mismo fervor de siempre… Viva la Patria!

Malvinas y su tercera generación

Pablo Agustín Bonet, hijo de Vanesa Campos, nieto de José Luis Campos, también integra la ‘Agrupación Generación Malvinas de Río Grande’, Tierra del Fuego.

José Luis Campos, nuestro héroe, Vanesa y Pablo Agustín han hecho de esa causa nacional una causa propia día a día hace tres generaciones

“Mi sentimiento por la causa Malvinas es muy grande gracias a mí mamá Vanesa, acompañado de mi abuelo quien fue muy valiente contándome anécdotas yo fui interesándome cada vez más.

Desde que tengo memoria, a la edad de 3 años ya desfilaba con mi abuelo en cada 2 de abril, acompañándolo.

Luego con Generación Malvinas desfilando en y para su honor”, indicó el nieto del veterano de Malvinas.

“Hoy gracias a Generación Malvinas vamos dando a conocer todo lo que se vivió en las Islas a través de nuestros veteranos, con charlas, eventos y reconocimientos, pero no solo en esta fecha, sino todo el año.

A pesar de la pandemia, con mucho esfuerzo y dedicación del grupo, se pudo seguir malvinizando desde nuestros hogares,” concluyo Pablo Agustín.

Una vez más llega el 2 de Abril, fecha que está marcada a fuego en millones de argentinos. Nos recuerda que valientes hombres y mujeres lucharon con honor para defender la Patria.

Cada argentino siente la causa ‘Malvinas’ de maneras diferentes, pero en las familias en donde se vivió en carne propia como en el caso de la familia Campos.

José Luis Campos, nuestro héroe, Vanesa y Pablo Agustín han hecho de esa causa nacional una causa propia día a día hace tres generaciones. Una lucha para que el pueblo argentino no olvide que hace 39 años estos hombres fueron capaces de defender la soberanía de las islas Malvinas.