Travel Sale 2024: Resumen con las mejores ofertas de viaje

Continúa el Travel Sale 2024, un evento extendido de una semana exclusivo del mundo viajero que se anuncia como una semana de descuentos y promociones en agencias de viajes, reservas de hoteles, paquetes turísticos, pasajes aéreos y cruceros, alquiler de autos, seguros de viaje, etc. El evento online durará hasta las 23:59 del 01/09/2024.

¿Qué es el Travel Sale 2024?

El Travel Sale es una campaña de ofertas especiales organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en colaboración con diversas agencias de viajes y aerolíneas. Este evento se realiza cada año y es una oportunidad para encontrar precios reducidos en una amplia gama de productos y servicios turísticos, desde vuelos nacionales e internacionales hasta paquetes todo incluido y alquiler de autos.

¿Cuándo es el Travel Sale 2024?

Esta edición comenzó el 26 de agosto de 2024, y estará vigente durante toda la semana, hasta el 1ero de septiembre. Entre porcentajes de descuento exagerados y ofertas que no lo son tanto, a continuación te comparto algunas oportunidades que valen la pena dentro de este #TravelSale2024.

Alquiler de autos

BookingCars está con un 10% de descuento en su Travel Week para alquilar autos en cualquier destino del mundo con rentadoras seleccionadas hasta el 01/09/2023. Además, con el código MIBITACORA tenés un 5% de descuento extra que se puede acumular. Válido para todos los destinos pagando en pesos argentinos.

Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas

Lo más destacado es la financiación en hasta 24 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para volar por Argentina:

Del 26/8 al 1/9/2024:

Hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y American Express Macro.

Hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA.

Hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Hipotecario.

Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito American Express directas.

Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Cabal directas y del Banco Credicoop.

Hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Ciudad.

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias American Express.

6 cuotas sin interés con tarjetas NaranjaX.

Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco de Entre Ríos, Banco de Santa Fe, Bancos de Santa Cruz, Banco de San Juan o Mastercard YOY

Hasta 12 cuotas sin interés con Patagonia 365

Hasta 6 cuotas sin interés con Visa del Banco Corrientes o Tarjeta Tuya del Banco del Chaco

3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Columbia

Hasta 12 cuotas fijas con tarjetas bancarias Visa y Mastercard del programa Cuota Simple.

Noticia que les interesará a los cordobeses: Córdoba tendrá nuevos vuelos directos a dos de los destinos más elegidos para vacacionar en verano. Aerolíneas Argentinas anunció más conectividad de la provincia con dos destinos: Brasil y Punta Cana.

En la temporada 2025 podrán visitar destinos como Salvador de Bahía, Florianópolis, Río de Janeiro y Punta Cana sin necesidad de hacer conexiones. Los horarios serán los siguientes:

Salvador de Bahía: el vuelo saldrá los días sábados a las 18 horas desde Córdoba y volverá los domingos a las 00:45 desde Salvador. La duración está estimada en 4 horas y 40 minutos.

Florianópolis: la frecuencia semanal será de 3 vuelos con salidas los miércoles, viernes y domingos a las 13:45 desde Córdoba y los regresos serán los mismos días a las 12:35 desde Florianópolis.

Río de Janeiro: la frecuencia semanal será de 4 vuelos. Desde Córdoba saldrán los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 16:05, mientras que desde Río los mismos días pero a las 12:35. El vuelo tiene una duración estimada de 3 horas.

Punta Cana: tendrá 4 vuelos semanales que saldrán los días lunes, miércoles, jueves y sábados a las 14:30 desde Córdoba y volverán los mismos días a las 22:35 desde Punta Cana. La duración del vuelo es de 7 horas y 50 minutos.

JetSmart

La aerolínea Jetsmart lanzó un cupón de descuento y para usarlo hay que aplicar la palabra SUBITE, que funciona tanto para vuelos internacionales (hasta 50% OFF) como para nacionales (hasta 30% OFF + 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales). Las fechas para volar son del 9/9/24 al 12/12/24 en rutas internacionales y del 1/10 al 28/2/25 en rutas nacionales.

Flybdondi

La low cost Flybondi lanzó la promoción «Todo lo que das, vuelve», que brinda un voucher del 60 % de lo gastado en vuelos para realizar una nueva compra más adelante. Quienes son parte del Club Flybondi obtienen un 10 % más, es decir, un voucher del 70 %.

Para participar de la promo, hay que realizar la compra de los aéreos hasta el 1 de septiembre de 2024. La fecha de vuelo debe ser entre el 1 de diciembre de 2024 y el 1 de julio de 2025, participan tanto nacionales como internacionales.

El voucher tiene una vigencia de 18 meses desde que lo recibís. Si estás pensando en volar con Flybondi después del 1 de diciembre, es una buena oportunidad para aprovechar.

También hay cuotas sin interés pagando con VISA y mastercard del Banco Nación.

Agencias de Viajes

Almundo

Hasta 10% de descuento en hoteles Resort Disney. Código: F-TRAVELSALEHTLDISNEY

Hasta 10% de descuento en hoteles Universal Orlando Resort. Código: F-TRAVELSALEHTLUNI

Hasta $100.000 de regalo en todos los Hoteles. Código: F-TRAVELSALEHTLINTER

Solo por 48 hs! Hasta $250.000 de regalo en hoteles de Brasil y Caribe. Código: F-TRAVELSALEHTLPLAYAS

Tickets Universal Orlando Resort. Código: F-UNIVERSALTRAVEL. Min. de compra: $650.000

Tickets para Parques Temáticos Disney hasta $300.000 DE REGALO. Código: F-DISNEYTRAVEL. Min. de compra: $1.000.000

Vuelos a Cancún, o Punta Cana volando por SKY con hasta $150.000 de regalo aplicando el código: F-SKY100.

Vuelos a Brasil volando con GOL con descuento de hasta $125.000 de regalo aplicando el código: D-GOL125

Accedé a la web de Almundo para aprovechar estas ofertas.

Despegar

Una noticia y una gran aclaración: Despegar y La Nación anunciaron el retorno de las cuotas sin interés para la compra de pasajes y paquetes turísticos. Sin embargo, es importante leer la letra pequeña.

Esto dice la noticia: Se podrá abonar vía el call center de la empresa, por WhatsApp o en las diez sucursales físicas de la empresa ubicadas en el Gran Buenos Aires. Primero la operatoria va a ser offline porque se requiere de un asesor que gestione el cobro. Cada mes el cliente puede elegir el medio de pago que le resulte más cómodo: crédito, débito, Mercado Pago, etc. y en principio es en pesos al mejor tipo de cambio disponible”.

Según las condiciones actuales, la opción de pagar un pasaje o paquete al exterior funciona mediante un «pago a cuenta». Esto significa que el ticket se emite únicamente una vez que se hayan cancelado todos los pagos periódicos. La normativa vigente aún prohíbe el pago de servicios y pasajes al exterior en cuotas directas con tarjeta de crédito, por lo que sería necesario que el Gobierno derogue dicha regulación para que las cuotas sin interés vuelvan a ser una realidad.

En resumen, no volvieron las cuotas sin interés para viajes internacionales. Para que esto suceda, el Gobierno tendría que eliminar la regulación previa que lo prohibió.

Lo que realmente ofrecen es la posibilidad de realizar pagos a cuenta (lo mismo que puede pasar con los viajes de egresados, donde uno paga previamente todo el viaje, y recién ahí está el voucher del viaje). Además, la referencia a utilizar «el mejor tipo de cambio disponible» sugiere que el precio final no se fija en pesos al momento de la contratación, sino que la financiación se realizará en dólares.

Seguro de viajes

Hasta el 31 de agosto en Assist 365 podés aprovechar 55% OFF en todos los planes y 12 cuotas sin interés. Sumado a eso, aplicando el código MIBITACORA también obtenés 5% más por ser lector/a de este blog. ¡Si! ¡Son acumulativos! ¡Te queda 60%OFF.

Si estás planeando un viaje internacional por fa no viajes sin asistencia!! Mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Yo lo tuve que usar una vez en Brasil (Buzios) cuando viajaba sola y menos mal que lo tenía.

Travel Sale

Estas promociones son válidas para Argentina y se paga en pesos argentinos, sin impuestos. Para el resto de los países hay un 40% OFF.

Consejos para aprovechar al máximo el Travel Sale 2024

Hay que estar atentos y como siempre digo comparar para ver qué descuentos son reales y qué no. Siempre analizá referencias y compará precios para ver qué vale la pena.

Habilitar previamente las tarjetas de crédito y chequear los límites para no tener problemas al comprar.

Flexibilidad de fechas para conseguir los mejores precios.

Posibilidad de comprar viajes internacionales en dólares para ahorrar más.

Además de los precios prestar atención a otras variables: En el caso de los vuelos, chequeá las conexiones y el tiempo de vuelo y además analizá las distintas opciones de pago.

Estar atentos a las tarjetas y a los bancos: La mayoría de las agencias de viajes en este tipo de eventos aceptan cuotas sin interés. De ser así, aprovechá para comprar pasajes aéreos nacionales y hoteles que te da cotización y pagás en pesos a lo largo de los meses.

Tener en cuenta los descuentos de otras empresas no oficiales: Hay empresas que si bien no participan oficialmente de los eventos online por ende no lo auspician con el nombre por ejemplo de Travel Sale (hay que pagar por eso) se hacen eco y se suman a la movida con otro nombre.

Si encontrás un producto que es de tu interés, tomar la decisión y comprar en el momento: No hay que pensar tanto. Si decidís volver más tarde y la oferta era muy buena puede ser que se haya acabado.

No esperar al mismo día de la venta para verificar con anterioridad el límite de tu tarjeta: Averiguá previamente tus montos y límites de crédito y condiciones en las tarjetas de crédito con las que contás para saber a qué podés acceder. Recordá que algunos bancos por seguridad piden una autorización previa.

Verificar que el sitio donde estás comprando sea un sitio seguro: Antes de ingresar tus datos bancarios en cualquier página, asegurate de que sea un sitio seguro (el link debe empezar con https). Si sos principiantes en las compras online te recomiendo ir siempre a lo más seguro comprando en sitios conocidos y que tengan buena reputación en cuanto al servicio al cliente así evitarás cualquier tipo de robo de datos o de identidad. Si tenés dudas antes de comprar podés buscar referencias de otros usuarios y sus experiencias al comprar en él. Basta con preguntar en algún buscador confiable de internet si tal sitio es seguro.

No comprar a través de una red Wi-Fi pública: Aconsejo no comprar a través de una red Wi-Fi pública como restaurantes, bares o sitios públicos ya que este tipo de conexiones pueden ser intervenidas muy fácilmente por hackers y los datos pueden correr riesgo de ser captados por desconocidos. Mejor realizar sus compras con tu propia red, en la comodidad de tu casa o con los planes de datos móviles.

Revisar el movimiento de las tarjetas y guardar los recibos online: Hacerlo luego de la compra para obtener una mayor seguridad.

Tener paciencia: Durante los días que duran los eventos online la gente suele entrar a las páginas de las empresas que participan en simultáneo y eso genera que algunas webs tengan algún tiempo de espera o se caigan por estar congestionadas. En general, los mejores horarios son los de madrugada. Preparate una buena taza de café!

Destinos imperdibles en el Travel Sale 2024

Bariloche, El Calafate, Salta, Puerto Madryn, Mendoza, Cataratas, Merlo encabezan la lista de destinos nacionales con las mejores promociones y paquetes mientras que Madrid, Perú, Brasil, Miami, Orlando, Costa Rica, Chile se posicionan a nivel internacional como los destinos con más descuentos.

Fuente: Mi Bitácora de Viajes