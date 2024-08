Exigen a Estados Unidos sacar a Cuba de lista de países patrocinadores del terrorismo

La eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que elabora de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos, ha sido demandada hoy en la capital cubana por el director ejecutivo de la organización solidaria estadounidense “The People’s Forum”, Manolo de los Santos.

LA HABANA (Xinhua /NA).- “Ahora es el momento para quitar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo”, dijo a Xinhua el activista, quien entregó en La Habana unas 800 toneladas de harina de trigo compradas con las donaciones recaudadas en Estados Unidos por “The People’s Forum”, una entidad que reúne a diversas organizaciones sociales y religiosas.

De los Santos, un joven dominicano radicado en la ciudad estadounidense de Nueva York, consideró la inclusión de Cuba “como una política sin sentido, que impone escasez al pueblo cubano y que tiene que ser levantada ahora que a (presidente Joe) Biden le quedan pocos meses en la Casa Blanca”.

El joven explicó que hace unos meses supo por la prensa cubana de la falta en el país de harina de trigo, que afectaba de manera sensible la producción de pan.

“Entendimos que había que asumir la ayuda a Cuba y en abril último iniciamos una campaña solidaria de recogida de fondos con la campaña ‘Bread for Our Neighbors’ (Pan para nuestros vecinos)”, rememoró.

Los activistas lograron recaudar unos 400 mil dólares, pero el siguiente paso fue adquirir la harina para enviarla a Cuba, algo a lo que se negaron 14 empresas estadounidenses por lo que debieron comprarla en Turquía.

“Lo que vemos es que hay un ambiente de miedo en cuanto a comerciar con Cuba. Legalmente debe haber una licencia para comerciar alimentos y medicamentos con Cuba, pero ninguna empresa se atreve, porque tampoco los bancos se atreven a aceptar transferencias monetarias con la isla”, detalló De los Santos.

El gobierno cubano ha denunciado en reiteradas ocasiones el impacto del bloqueo sobre sus relaciones económicas internacionales, agravado por la inclusión del país en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

La Habana y Washington tienen lazos diplomáticos, pero desde hace más de seis décadas Estados Unidos mantiene un férreo bloqueo sobre la nación caribeña, recrudecido por la administración de Donald Trump con más de 200 nuevas sanciones, sostenidas después por la administración de Biden.



CRÉDITO FOTO PORTADA: LA HABANA, 30 agosto, 2024 (Xinhua) — Trabajadores de una panadería descargan sacos de harina de trigo comprados con las donaciones recaudadas por la organización solidaria estadounidense “The People’s Forum”, en La Habana, capital de Cuba. (Xinhua/Joaquín Hernández).