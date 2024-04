Tras ganar el Premio Oscar, Robert Downey Jr. tomó una decisión sobre Marvel Studios

El actor que dio vida a Iron Man desde el comienzo del MCU, se refirió una vez más a los dichos sobre si regresará o no al mundo de los superhéroes.

En el 2019, después de un despliegue magistral en Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. le dijo adiós a Marvel Studios. Desde entonces y a pesar de que Tony Stark se sacrificó, los fans han pedido por el regreso de Robert en el papel.

La nueva saga del Universo Cinematográfico de Marvel abarca la trama del Multiverso y las diferentes variantes que pueden existir de un mismo personaje. Eso, sumado a que está en el cronograma de estrenos Avengers: Secret Wars, el público pide fervientemente la vuelta de Iron Man.

Tras dejar la armadura, Robert comenzó un nuevo camino en el cine y recientemente lo llevó a trabajar con Christopher Nolan para Oppenheimer. El actor se puso en la piel Lewis Strauss, el director de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (AEC) y su desempeño le valió varias nominaciones y premios, incluyendo el Oscar a Mejor Actor de Reparto.

Downey Jr. fue entrevistado por Esquire por haber conseguido el Oscar. Durante la charla surgió una vez más la pregunta que prácticamente acosa al actor “¿volvería al MCU?”. Robert Downey Jr would happily return to the MCU after his winning his first Oscar — “It’s part of my DNA”



“Never, ever bet against Kevin Feige. It is a losing bet. He’s the house. He will always win."



"Never, ever bet against Kevin Feige. It is a losing bet. He's the house. He will always win."

Las próximas películas de Avengers, en donde la trama podría posibilitar la presencia de Tony Stark, aún están muy lejos. Marvel siempre ha sido una caja de sorpresas, habrá que aguardar a ver qué sucede.

Ustedes qué dicen ¿les gustaría que regrese Robert?