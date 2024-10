He-Man no estará solo, She-Ra también tendrá su versión live action

Amos del Universo no será el único material de Eternia que llegará al streaming, también tendrá lugar la Princesa del Poder.

He-Man y los Amos del Universo regresarán al live-action con la producción que prepara Amazon MGM Studios. Ahora se revela que hay más personajes de Eternia que llegarán a la acción en vivo, como She-Ra.

En 1985 aprovechando el éxito que había desencadenado Amos del Universo con su serie animada y principalmente por la línea de figuras de acción, Filmation y Mattel llevaron adelante una nueva historia dentro del mismo mundo, She-Ra: The Princess of the Power (She-Ra, La Princesa del Poder)

La historia de She-Ra cuenta que los hermanos mellizos Adam y Adora, los futuros portadores del poder del Castillo Grayskull, fueron separados por Hordak al no haber podido conquistar Eternia.

Sucede que el poderoso villano tomó a la pequeña Adora y la llevó al planeta Etheria, lugar donde la crío como la futura líder de su temido ejército. Años más tarde He-Man llega a este lugar y conoce a su hermana.

Después de explicarle quién es realmente Hordak y lo que le hace a su propia gente y a quienes lo desafían. Gracias a la Espada de Protección que le entrega He-Man, Adora recibe los poderes de Grayskull convirtiéndose en She-Ra, la princesa del poder.

La serie de She-Ra se extendió a lo largo de 5 temporadas, consiguiendo 93 episodios en total. Si bien las aventuras de la princesa fueron un éxito, no alcanzaron el impacto que había dejado He-Man.

Según informó Variety, Amazon MGM Studios se encuentra preparando una serie de acción en vivo de “She-Ra”. De acuerdo al sitio el programa encontró a su guionista, la escritora Heidi Schreck (“Nurse Jackie”, “Billions”). Amazon's live-action 'SHE-RA' series is in development with Heidi Schreck ('NURSE JACKIE,' 'BILLIONS') as writer and executive producer.



This version will be a new standalone story.



(via: https://t.co/2QMbBRAmNe) pic.twitter.com/GelbBo3AMk— Agents of Fandom (@AgentsFandom) October 4, 2024

Anteriormente se reveló que Nicole Kassell se encargaría de la dirección y la producción ejecutiva. Robin Sweet también será productora ejecutiva, junto con DreamWorks Animation.

Lo último que tuvimos del personaje fue la serie animada de Netflix “She-Ra y las princesas del poder” (2018 – 2020) que también contó con el trabajo de DreamWorks. Sin embargo, la versión de acción real será una historia nueva e independiente y no estará relacionada con los anteriores títulos.

Teniendo en cuenta que tanto He-Man como She-Ra están bajo el ala de Amazon MGM Studios, surgen las dudas sobre un cruce entre ambos personajes. Por el momento la empresa no ha dado mayor información, tampoco cuándo podría ser la fecha de estreno.