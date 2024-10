Tom Holland tiene novedades sobre Spider-Man 4 ¿volverá como el trepamuros?

El actor que se convirtió en el Spider-Man del MCU habló por primera vez en mucho tiempo sobre el arácnido y la esperada cuarta película de la saga.

Desde el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, el público ha pedido el regreso del trepamuros. Si bien han circulado algunos datos, lo cierto es que muy pocos se concretaron. Ahora llega la palabra calificada, la de Tom Holland.

El actor británico fue entrevistado en el “Rich Roll Podcast” y uno de los tópicos fue “Spider-Man 4”. Según Tom, la película está en desarrollo, con los guionistas haciendo un gran esfuerzo para que la historia encaje a la perfección en el MCU.

“Una de las cosas es que con Marvel, tu película es un pequeño engranaje en una gran máquina. Esa máquina tiene que seguir funcionando. Tienes que asegurarte de que puedes encajar en esa línea de tiempo en el momento adecuado para beneficiar el panorama general. Ese es uno de los desafíos que enfrentamos. El tiempo en el que necesitamos lograrlo es una tarea difícil, pero definitivamente alcanzable con la gente que tenemos trabajando en ello ahora”, comentó Tom Holland sobre el desarrollo de “Spider-Man 4”.

La sorpresa es que Tom reveló que leyó el guion de la nueva película junto a su pareja, Zendaya. Para la pareja, el librito es asombroso, pero estuvieron de acuerdo en decir que la trama aún necesita ser pulida.

"Tenemos un equipo creativo, una propuesta y un borrador, lo cual es excelente. Necesita trabajo, pero los guionistas están haciendo un gran trabajo. Lo leí hace tres semanas y realmente me cautivó. Zendaya y yo nos sentamos a leerlo juntas y, por momentos, estábamos dando saltos en la sala de estar como si fuera una película real que se merece el respeto de los fans", expresó el actor.



It's fascinating to hear Tom's words on his responsibility to the character, to the fans and the power he now has with putting his foot down and pushing for certain decisions



(1/2) pic.twitter.com/7GVydvjQD2— John (@SchwayJohn) October 17, 2024

Tom no adelantó ninguna fecha, por lo que el estreno de “Spider-Man 4” aún es un misterio. Lo único concreto, es que el filme tendrá en la dirección a Daniel Destin Cretton, el responsable de “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos”.