Cameron Diaz revela las razones detrás de su regreso a Hollywood: “No se ha acabado para mí”

La actriz aseguró que nunca se alejó de la industria, sino que se tomó un tiempo para dedicarse a su familia sin las presiones de rodar. Con sus hijos más grandes y la bendición de su esposo, Benji Madden, volverá al ruedo junto a su gran amigo Jamie Foxx, clave en su decisión de volver al set.

Tras más de diez años alejada del centro de la escena, Cameron Díaz anunció su esperado regreso, aunque, según ella misma aseguró, nunca se retiró del todo.

“Era algo que simplemente tenía que hacer. Sentí que era lo correcto para reclamar mi vida y no me importaba nada más. La opinión de nadie, el éxito de nadie, la oferta de nadie, nada ni nadie podía hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidar de mí misma y construir la vida que realmente quería tener. Era el momento oportuno para mi familia. La gente decía ‘se acabó’ y yo decía: ‘No, no se ha acabado para mí’”, reveló la actriz sobre el momento en el que decidió alejarse.

Abocada a su familia, pese a unos pocos proyectos propios que la tenían detrás de cámara, ahora la actriz regresa a los sets acompañada por su esposo Benji Madden y sus dos hijos: Radix y Cardinal, que ya le dieron su bendición y fueron los principales artífices de su regreso.

“Tuve que empujarme a mí misma. Mi marido estaba como: ‘nos has estado apoyando y construyendo la familia. Es hora de que te apoyemos y dejemos que mamá ascienda y haga lo suyo’. Él estaba en plan de ‘déjame verte hacerlo, chica’. Y yo le dije: ‘Muy bien, allá vamos’”, reveló.

Además de su familia, el otro gran responsable de la decisión de Cameron Díaz de volver al set fue su gran amigo Jamie Foxx, que fue quien la termino de convencer con un proyecto que les queda perfecto a ambos.

“No podía decirle que no a Jamie. Me dijo: ‘Ven conmigo’ y yo dije: ‘Vale’. Es nuestra tercera película juntos, así que es genial”, aseguró.

La película en cuestión es De vuelta a la acción, una divertida comedia en la que ambos interpretarán a dos agentes de la CIA que se jubilaron para formar una familia pero que, por una serie de motivos, han de volver a la acción.