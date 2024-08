Todo listo para la 49° edición del Gran Premio de la Hermandad

Con la expectativa por las nubes y a la espera de lo que suceda con el clima para reconfirmar el recorrido, el Gran Premio de la Hermandad se alista para los 50 años de la emblemática carrera argento-chilena. El viernes se pone en marcha el clasificatorio desde Porvenir.

RIO GRANDE.- Quedaron definidos los parámetros de seguridad y cambio de trazado para el GPH

Este lunes a la noche se realizó una reunión con todos los actores de seguridad para la 49ª Edición del Gran Premio de la Hermandad, encuentro que se desarrolló en el quincho del Autódromo de esta ciudad.

El evento fue encabezado por el presidente del Automóvil Club Río Grande, Osvaldo Nieto y contó con la presencia del secretario y el subsecretario de Deportes de la Provincia, Matías Runín y Marcos Cayata, respectivamente; el secretario de Protección Civil, Pedro Franco; el responsable de Defensa Civil Municipal, Sebastián Águila; además de autoridades del ACRG, como Mónica Cobián y Daniel Brizuela (encargado de la seguridad), representantes de Gendarmería Nacional, Policía de Tierra del Fuego, Prefectura Naval, Tránsito Municipal (que se va a encargar de la parte de alcoholemia), Transporte, Seguridad Vial, Ministerio de Salud de la Provincia, Bomberos Voluntarios y por primera vez, el Ejército Argentino.

La novedad fue el cambio de trazado de este rally, el cierre de ruta a las 9 AM, medidas de seguridad y recomendaciones importantes para el evento deportivo.

Nuevo trazado y horario de cierre de la ruta

“Lo importante es que cambiaron el trazado, se va a correr el circuito que se utiliza en el Rally de las Estancias, largando desde María de Betty hacia Chorrillos, y se sale por la ruta a San Sebastián, y a la inversa el día sábado, o sea, teniendo en cuenta que la carrera empieza en Chile y termina en Argentina, entonces va a ser el ingreso por la zona de San Sebastián, después el ingreso a Chorrillos, terminando por acá en la zona de María de Betty. No se sale más por la zona de ‘El Murtillar’, por la zona del TF1”, informó Pedro Franco.

Agregó que “se definió el horario de cierre de la ruta que será a las 9 horas, y es importante la unificación de ese horario porque a partir de ese momento no puede circular más nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se van a cortar los ingresos a la parte del circuito, sino que todos los puntos van a estar cerrados, o sea, a partir de las 9 de la mañana no puede circular ningún vehículo en el trazado de la carrera”.

Añadió que “esa fue la directiva que la organización nos acaba de dar justamente para que tengamos en cuenta eso, o sea, si yo entré a las 9 menos 5, mi lugar de espectador de carrera va a ser hasta donde me dé esos 5 minutos de tránsito. Entonces eso es más que importante. También la carrera nos habló que tiene una repetidora, donde ellos van a estar conectados con la frecuencia en donde estén los puestos de rescate y de ambulancia, la organización va a tener una persona, cosa de mover ya sea el vehículo de rescate o la ambulancia”,

Pedro Franco informó que “también van a tener una central en el Autódromo que va a estar coordinando junto con el doctor (Jorge) Carmassi y todo lo que sea movida de vehículo de rescate y de ambulancia. Así que esperemos que el clima acompañe, que el camino -que está bastante complicado- empiece a mejorar y que tengamos un buen espectáculo el fin de semana”.

Detalló que “tenemos la parte más complicada de Estancia Flamenco a Estancia San Julio, son más o menos unos 15 kilómetros; nosotros anoche como Protección Civil entramos a sacar personas que habían quedado después de la Hoja de Ruta que se hizo. Entonces tenemos conocimiento de cuál es el lugar más complicado. Pero todavía faltan unos días, esperemos que vaya secando. Este fin de semana, este sábado y este domingo, si bien no va a llover, vamos a tener temperaturas bajo cero y especialmente en la zona alta, solamente eso va a permitir que se forme hielo, que se endurezca un poco el piso y esperemos que sea un espectáculo como el que todos queremos ir a mirar y que sea dentro de todo lo más tranquilo posible”.

Recomendaciones

“Lo importante es el tema, no por ahí tanto para los corredores, sino que para el resto de la gente, que el horario de corte y cierre de ruta, importantísimo. Todas estas recomendaciones que nosotros damos, que no se pueda hacer fuego, que una vez que empezó la carrera nadie se puede mover, que va a haber lugares donde va a estar vedado el ingreso a personas, a público que no tenga vehículo 4×4, en este sector que informé, de Flamenco a San Julio, inclusive se va a reforzar con personal policial ahí para que no ingresen vehículos que no tengan esta condición de 4×4. Y también estuvimos hablando del tema de las cubiertas, o sea, un vehículo 4×4 que no tenga cubierta con tacos, tampoco va a poder hacer la travesía”, concluyó.

Acompañamiento del Municipio de Río Grande

Sebastián Águila, director de Defensa Civil municipal de Río Grande, destacó la organización de la logística para la carrera con más de 140 binomios y 400 kilómetros de extensión. “El Municipio de Río Grande apoya con recursos humanos y logísticos para garantizar el éxito del evento”, resaltó Águila.

En ese sentido, el funcionario municipal valoró que “es muy importante esta reunión donde todas las fuerzas nos volvemos a encontrar, más que nada hay muchos que venimos trabajando en la ciudad y otros, bueno, que se incorporan, como el Ejército Argentino. Es tan importante el apoyo y la planificación para este tipo de carreras que son más de 140 binomios, son más de 400 kilómetros que se van a correr en el trazado y la verdad que es muy importante tener todo planificado, por ejemplo, dónde uno planifica la organización de las comunicaciones, dónde vamos a estar apostados, cuáles son las directivas, quién las imparte -eso es importante- y qué equipamiento tienen cada uno para esta carrera que es tan importante tanto para Argentina como para Chile, que tiene muchísimos años, estas planificaciones son fundamentales”.

Agregó que tras el encuentro “se dejaron las cosas claras y se va planeando a lo que va a ser el viernes, para ellos la clasificación, sábado y domingo para nosotros el trabajo en conjunto”.

Recordó que “el Municipio de Río Grande en este tipo de carrera siempre está apoyando al Automóvil Club en todas estas ediciones. A nosotros nos toca un papel fundamental, como todos los años, colaborando con camionetas de rescate, 4×4, con personal capacitado, con equipamiento y además el Municipio también aporta la parte de deportes. La Dirección de Tránsito también va a estar trabajando sobre el sector de circunvalación, en el acceso al autódromo. Es un aporte importante que hace el Municipio de Río Grande con recursos humanos, con recursos logísticos también para que salga todo bien y para que se pueda disfrutar y para que cada vecino pueda disfrutar la carrera”.

Nieto agradeció el apoyo de las distintas instituciones

El presidente del Automóvil Club de Río Grande, Osvaldo Nieto, valoró y resaltó el apoyo de las distintas fuerzas de seguridad y del Ejército Argentino que por primera vez se suma al Gran Premio de la Hermandad. En la misma línea, agradeció al Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Río Grande cuyo apoyo es fundamental para la realización de esta prueba automovilística.

Justamente este lunes a la noche se realizó una reunión de trabajo en el quincho del Autódromo con autoridades provinciales, municipales y de estas instituciones para terminar de definir los aspectos de la seguridad del evento deportivo y el cambio de trazado del circuito del lado argentino del GPH.

“La verdad que estoy muy contento, las fuerzas estuvieron todas, mi gente que está a cargo de la parte de seguridad, Gaby Alonso, Dani Brizuela, Sergio Arias, Robertito Stefanici, Rodrigo Cobián, Mauricio Rossi, el doctor Carmasi, tengo un equipo impresionante, Mario Palavecino, tremendo, por eso estoy tan tranquilo, ahora lo único que me falta es que el de arriba nos dé una manito un poco con el tema de la lluvia, y ya te digo, agradecido a todas las fuerzas, a toda la gente, de todos los que están dispuestos a dar una mano en la carrera, que se ponen la carrera al hombro, que sin ellos no podríamos hacer esta carrera”, agradeció Nieto.

Contó que el fin de semana se realizó el último tramo en lo que es la confección final de la Hoja de Ruta, más allá de las complicaciones que sucedieron en el camino. “Nosotros habíamos armado el tema de seguridad, de este reconocimiento del camino, habíamos armado con los puestos de comunicaciones, con los chicos de 4×4, con la gente nuestra, y salió toda la perfección, hasta que se desbordó altos de Flamenco, que tal vez tendríamos que haber hecho al revés, también tenemos que hacer el mea culpa, haber largado desde Circunvalación a la mañana temprano hacia Chorrillos, y después Chorrillos hacia la Circunvalación, porque bajando era distinto y no trepando, trepando hubiera sido a la mañana donde está el piso duro más congelado”, admitió.

En ese sentido confió que “nosotros pensamos en la gente de Chile, terminamos el reconocimiento en Chorrillos y pueden ir para allá y no tenían que volverse. No estoy afligido por eso, porque tuvimos la buena voluntad de pensar en la gente de Chile, lo que sí, se nos complicó, se encajaron varios autos, tuvimos que trabajar muchísimo en liberar los autos, pero bueno, la Hermandad, es así. Entonces, esto de que hicimos el domingo, de que se encajaron, eso nos enseñó también a cómo tenemos que trabajar ese sector para el fin de semana, y también nos enseñó de cómo hacer el plan B de esta carrera; Pero ojalá que tengamos que utilizar solamente el plan A, y que la carrera sea lo que nosotros realmente pretendemos que sea”.

Además, informó que se pusieron de acuerdo con el horario de cierre para ambas fronteras a las 9 de la mañana. “Después tiene dos días, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido un día más el cierre de que la frontera esté abierta desde las 4 de la mañana, como está abierta para cruzar, y lo cierran a las 12 de la noche. Hay bastantes horas, solo 4 horas de que la frontera va a estar cerrada, pero la vez que la pusimos todo el día abierta las 24 horas, hay un horario que no pasó nadie, entonces es lógico lo que nos plantea la gente de la frontera, que también tienen que dormir y también tienen que descansar un rato”.

Destacó que la reunión “fue altamente positiva, se coincidió con todas las fuerzas de seguridad, creo que una reunión por demás aceptable, porque todos conformes de cómo se diagramó todo el circuito y todo el sistema de seguridad desde aquí. Nosotros teníamos armado el mapa en grande ahí para mostrar, año a año se va superando, cómo le vamos mostrando a las fuerzas qué es lo que nosotros pretendemos y qué es lo que pretenden las fuerzas en cómo nos pueden ayudar y cómo pueden también darnos una mano en lo que es la organización de seguridad”.

Agregó: “Yo quiero agradecer al Gobierno de la provincia que ha puesto todos sus esfuerzos, sabemos que la ciudad, la provincia está complicada, sabemos que la provincia está complicada, pero no nos soltaron la mano. Y quiero agradecer a la Municipalidad de Río Grande, porque tampoco nos soltó la mano y también nos está dando una mano. Ese trabajo conjunto de la parte de deportes, tanto del Gobierno como de la Municipalidad nos pone recontentos. Esta es la carrera de la Hermandad. Voy a decir algo que vengo repitiendo hace rato. Protagonista no solamente se es corriendo, armando un auto, navegando, sino también cuidando este Gran Premio”.

Finalmente Osvaldo Nieto compartió que “lo que estamos tratando de hacer es cuidar un poco más el GPH para que lleguen más autos. Cuesta mucho armar un auto, no queremos que se rompa acá nomás en 30 ó 40 kilómetros. Nosotros le hemos agregado un poco más al circuito, ahora vamos a hacer más de 120 kilómetros. Entonces queremos que sea una fiesta, no una amargura. Siempre te amargás para la carrera de la Hermandad porque tiene un montón de cosas ingratas, pero si vos ponés a disposición seguridad, ponés a disposición coches 4×4, vamos a también, ahora cuando terminemos de cerrar la reunión que queda nuestra, vamos a ver hasta dónde dejamos de entrar los 4×4. Entonces hemos hecho todo lo posible para devolverle la carrera a la gente que puede ir a todos lados donde quiera. Nos está jugando una mala pasada el tiempo, pero queremos que sea una fiesta y que la gente la pueda ir a ver en todo el trazado”.

La Provincia presente acompañando el Gran Premio

El titular de la cartera de Deportes del Gobierno provincial, Matías Runín, participó en la reunión sobre medidas de seguridad para el Gran Premio de la Hermandad. Destacó la importancia del evento y la preparación logística. Esperan una carrera exitosa y segura a pesar del clima desafiante.

“Acaba de finalizar lo que es una de las reuniones más importantes que están detrás de la organización de este Gran Premio de la Hermandad. Por cierto, están todas las fuerzas involucradas, está todo ya preparado, está toda la logística en camino para poder recibir a los pilotos y en este caso, trabajar con toda la comisión del Automóvil Club Río Grande de cara a esta edición tan importante del año 2024, donde nos recibe, tanto de ida como de vuelta, nuestra hermana ciudad de Porvenir. Así que está todo bien preparado con todas las fuerzas de seguridad, Protección Civil, Salud, Policía Rural, todas las áreas y las fuerzas que están involucradas”.

Aseguró que “hay mucha expectativa y esperemos que sea una carrera que se dé en un marco de seguridad, que es lo que se está pregonando. Por eso son tantas reuniones tan importantes en este sentido de que pueda tener una seguridad no solamente sanitaria, sino también una seguridad en cuanto a lo que tiene que ver, en este caso, con la gente que va a ser espectadora de esta carrera tan importante para la provincia”.

Pese al contexto económico -bastante complicado a nivel nacional-, este año entre Porvenir, Ushuaia y Río Grande han verificado 84 vehículos que van a ser parte de esta nueva edición. “Un número, por más fabuloso diría, para aquellos que de pronto gustan esta linda competencia, muchos participan, otros compiten, pero cada año se desarrolla este evento, se suman mayor cantidad de vehículos de otros puntos de nuestro país, así que creo que más de 140 binomios es una cifra muy importante, sobre todo en este contexto económico, en el que está transitando la provincia, está transitando nuestro país, recibir esta cantidad de pilotos es realmente algo para celebrar, y la legendaria Carrera de la Hermandad también se está aclimatando a lo que es el clima y este folclore que tiene la carrera, con tanto barro, tanta agua, tanta gente que disfruta, y no solamente lo disfruta el deporte motor de la provincia, sino los mismos pilotos, y pilotos nuevos también que en esta edición hay, y que hay muchas familias acompañando detrás de esto”.

Valoró que “hay un gran trabajo que se está haciendo detrás del Automóvil Club Río Grande, ahí en la cabeza con Osvaldo (Nieto), con Mónica (Cobián), todo el equipo de trabajo también de Daniel (Brizuela), que están trazando todo día a día, cada vez que uno trata de contactarlo para ver cómo vienen con todo este movimiento, están en ruta, están recorriendo los caminos de las estancias, y bueno, hay mucho trabajo detrás de esto, esperemos que sea una carrera con mucha seguridad, y esperemos que la disfrutemos, porque esto es para eso, para que la gente disfrute un fin de semana distinto, con mucha alegría, y bueno, sobre todo con mucha seguridad”, concluyó.