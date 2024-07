Tiziana Pastori se coronó Campeona Argentina de XCO

Una enorme actuación realizó Tiziana Pastori en Terrazas del Portezuelo, San Luis, donde logró el primer puesto en Damas Menores de la fecha única del Campeonato Argentino XCO y repitió el título alcanzado en 2022 cuando siendo Infantil B ganó en Santa María, Catamarca.

RIO GRANDE.- La prueba fue organizada por la Agrupación Amigos del MTB San Luis y fiscalizado por la FACIMO (Federación Argentina de Ciclismo de Montaña) y contó además con la participación Máximo Pintos (Menores) y Sebastián Pastori (Master B2).

Sobre un circuito de 4 kilómetros con 300 metros, se vio el mejor XCO (Cross Country Olímpico) del país, donde grandes candidatos se coronaron como los mejores como el mendocino Fernando Contreras, ganador de la divisional Elite, o la jujeña Agustina Apaza dominadora entre las Damas Elite, las dos categorías más importante que tiene el Mountain Bike nacional.

La jornada dominical arrancó a las ocho y media de la mañana y el primero en presentarse fue Máximo Pintos quien tuvo una destacada actuación, clasificado en el puesto 11 y por tan sólo segundos no logró un Top 10 sobre un parque de más de 30 corredores.

El tiempo final del riograndense fue de 52:29 contra los 43:50 del ganador, el mendocino Matías Azcarate.

Luego fue el turno de Tiziana; alrededor de las 9:15 salió al complicado circuito, el cual se fue rompiendo más y más desde el jueves que abrieron las puertas para reconocer el trazado, y ante un clima muy seco, el piso comenzó a resentirse, se fueron conformando canaletas que complicaron el normal transitar, tanto fue así que para todas las divisionales femeninas como para los varones infantiles, la organización decidió acortar el recorrido en 500 metros, sacando una bajada muy peligrosa.

Desde la largada, la fueguina tomó la punta de la competencia, llegó mejor armada al ingreso del circuito con una luz de ventaja sobre la puntana Lizarraga y sobre la mendocina Moyano, pero casi de inmediato se le pegaron a rueda, hasta que la tercera de la clasificación, sufrió un desperfecto mecánico y perdió segundos vitales.

A lo largo de las dos vueltas Pastori marchó en la punta y jamás se le despegó la puntana y a poco del cierre de la prueba en el embalaje mismo, Tiziana apretó aún más y logró sacar una luz importante de ventaja y cruzar la meta con ocho segundos de diferencia, luz que le permitió coronarse como la mejor del país, el objetivo que se habían trazado en su último año de Menor, y a partir del 2025 correrá en la categoría Cadetes.

Desde las 11:30 fue el turno de Sebastián Pastori quien largó engripado -el viernes no iba a ser parte de la carrera-, y con todo el estrés de seguir la carrera de sus dos pupilos, corriendo a pie en varios sectores del circuito alentando y aconsejando. Finalmente fue 26 de 31 corredores y cumplió una vuelta menos que el ganador, Luciano Caraccioli, quien sumó un campeonato argentino más a su currículum.

Palabra de Campeona

La pequeña Tiziana tuvo tiempo de expresar unas palabras para El Sureño no bien culminó la competencia: “La verdad que estoy muy contenta, soy campeona argentina otra vez. El año pasado me quedé con la espina cuando rompí la bici en carrera y no pude terminar. Estoy feliz porque entrené mucho, me costó mucho entrenar con el frío, tuve que entrenar más de un mes adentro haciendo rodillo, recién el sábado antes de viajar pude salir a rodar un rato”.

A la hora de hablar del desarrollo de la prueba, la corredora fueguina fue muy clara con la forma en la cuál se dio la prueba: “La carrera la planeamos con papá el sábado, ya sabía cómo tenía que largar y lo que tenía que hacer en el inicio; me costó largar en la tercera fila, un poco atrás, pero por suerte rápidamente me pude poner primera aprovechando que era una largada de 6 cuadros en subida antes de meternos en el circuito que era muy técnico, había mucho polvo en suspensión y se tornaba peligroso; en cuanto a la carrera fui primera en todo momento pero con una chica de San Luis que se me pegó a rueda, yo fui tirando las dos vueltas, nunca me pasó, fue una alegría enorme porque disfruté de la carrera, me sentí bien en todo momento, algo que no había ocurrido antes de la largada donde estuve muy descompuesta pero luego me acomodé y logré largar muy bien que era la clave. Estoy muy contenta”.

Clasificación Menores

Pos/Ciclistas Provincia Vtas. Tiempo

1° Tiziana Pastori Tierra del Fuego 2 35:58

2° Pilar Lizarraga San Luis 2 36:06

3° Delfina Moyano Mendoza 2 37:43

4° Valeria Petrizani San Luis 2 39:27

5° Priscila Rasgido Río Negro 2 39:39

6° Fernández San Román Río Negro 2 40:51

7° Guadalupe Zuñiga Neuquén 2 41:48

8° Isabella Carnicero Río Negro 2 43:11

9° Yohana Sabatel Neuquén 2 43:25

10° Candela Martínez La Rioja 2 44:32

11° Agustina Pincheira Neuquén 2 44:51