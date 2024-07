Los Cuervos festejó en el Integrador ante Real Madrid

Como un mes atrás en Tolhuin (24-20, en la Final Provincial), Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia) volvió a imponerse a las locales de Real Madrid, esta vez por 31-29 (PT: 16-13), en el gimnasio Integrador, en el encuentro decisivo de la rama femenina, por el Torneo de Handball “87° Aniversario del Club San Martín” (entre los varones definían los santacruceños de Boxing y 28 de Noviembre).

RIO GRANDE.- Rosa Gallegos (10) -la capitalina fue la máxima anotadora del certamen- y la riograndense Estefanía Torres (8) encabezaron el goleo en la Margen Sur, mientras que la visitante Samanta Pozas (5) fue reconocida como la mejor jugadora.

Ambos finalistas ganaron sus zonas, y salieron airosos en semifinales (Cuervos-Boxing 30-18 y Real Madrid-Patagonia 29-21), al tiempo que el 5° lugar le correspondió a Universitario (29-12 a San Martín). CONDUCTORA. En Real-Boxing, Camila Medina se filtra entre Agustina Fernández y Brenda Núñez.

La final

Con un goleo repartido, las azulgranas se colocaron 4-1 a los 5’. Empató Torres, y desniveló Camila Medina, de rebote, tras el penal que le contuvo Mara Gallegos (solamente anotó 1/5). Un par de tantos de la hermana de esta última dejó las cosas 8-7, sobre los 15’, revirtiendo el tanteador Torres (9-7), tras sendos pases gol de Estefanía Medina.

Las ushuaienses se volvieron a adelantar con una jugada de Pozas (de área a área), y tras un robo de Jaqueline Benítez, que concretó la extremo derecho. Se acercaron las xeneizes (11-12), y el cierre lo monopolizó Rosa Gallegos (16-13). PUNTARENENSES. Bagual venció a San Martín y perdió con los santacruceños, ubicándose cuarto.

Daniela Salgado y Pozas convirtieron por duplicado, para un amplio 22-14, a los 7’ del ST. Recién a los 20’ Real bajó la distancia a cuatro (22-26), con los envíos cruzados de Mariela Bertellotti, y se puso a dos a los 28’ (26-28). También por partida doble marcaron en ese último tramo Benítez y Evelin Moreira (cristalizó el 29-31 con un golazo al ángulo superior derecho).

Chilenos

En el debut de ambos, el viernes, Bagual (Punta Arenas) venció por 30-24 (PT: 13-13) a San Martín, con 9 goles de Juan Troncoso, y 8 de Joaquín Fernández. En el dueño de casa los máximos anotadores fueron Juan Soria y Adriel Villalba (refuerzo), con 6. PELIGRO DE GOL. Matías Díaz (7) y el trío de Real Madrid (Balza, J.Berger y Muñoz) que anotaron x 8.

Fernández abrió la cuenta, de penal, y la visita tres veces estuvo arriba por la mínima. El Decano se escapó 9-6, a los 14’, con un gol bajo cadera de Soria.

En un par de minutos, Bagual lo dio vuelta (10-9), y ya con los arqueros sustitutos ingresados, se fueron al descanso igualados.

Fernández volvió a ganar protagonismo en la reanudación, con escasa brecha para los suyos. Los azules pasaron al frente por intermedio de Vilallba, tras un propio robo (19-18, a los 12’). Pero en el último cuarto de hora subió la intensidad Troncoso, convirtiendo seis veces, y liquidó el trámite, con Ignacio Aguilar (6) y Alex Soto (5) como mejores asistentes.

El ganador tuvo un 60 % de efectividad en ataque (contra 52 % del rival), y un 33 % para sus arqueros (Víctor Mancilla y Joaquín Muñoz), similar porcentaje al alcanzado por Matías Lupani.

Con preocupaciones

En la misma jornada, Real Madrid se aseguró el primer puesto en la Zona B femenina, merced al 28-26 (PT: 16-13) sobre Boxing Club de Río Gallegos. Camila Medina (10) y Estefanía Torres (7) encabezaron la ofensiva de las xeneizes, rol que tomaron Agustina Fernández (8) y Nadia Domínguez (6) en las continentales.

A los 10’, las fueguinas ganaban 6-1, con 10 pérdidas para el adversario. La máxima brecha (11-5) se dio a los 22’, y las verdiblancas -con Fernández a la cabeza- lograron empatar en 11, a los 25’. Daniela Benítez, tras sendos pases de Camila Medina, sentenció la cuenta antes del entretiempo.

Con el goleo repartido, las entrenadas por Facundo Balza se colocaron 24-17, a los 12’ (con una gran media vuelta de su máxima anotadora, por la izquierda). Domínguez (quien también dio 6 pases gol) tomó la posta entre las santacruceñas, que quedarían a dos (22-24), cuando Mariela Bertellotti rompió la sequía de 10’, y Real tomó más luz (27-24, a los 26’).

Nicole Fuentes, habilitada por Brenda Núñez, puso el 26-27, mientras que Camila Ampuero anotó el 28-26, marcador que no tuvo modificaciones en los 2’ de cierre.

El sábado

Antes del acto inaugural, Real Madrid se midió con Handball 28 (28 de Noviembre), por la Zona B masculina. El local había caído con Universitario (33-48), los de la frontera -por aquel resultado y por sus dos anteriores victorias estaban prácticamente clasificados para las semifinales- quedaban primeros si no perdían, y segundos de Uni si caían en su duelo contra el otro equipo riograndense.

El 1-0 lo puso en santacruceño Reartes, desde los 7 metros, y los suyos recién volvieron a estar adelante en el tanteador a los 21’ (11-10), por una acción individual del central. Facundo Balza (8 goles, la misma cantidad que consiguieron Jonatan Berger y Leandro Muñoz) sacó chapa en el penúltimo segmento (15-10, a los 25’), pero la exclusión de Toribio apuntaló la recuperación de los de la Cuenca Carbonífera (15-16 al momento de irse al descanso).

En Real (que estuvo en ganancia por uno o dos tantos, hasta quedar abajo 25-26) ganó protagonismo Zacarías Ramírez, como del otro lado Méndez fue el más eficaz (Matías Díaz, con 7, fue quien más goles hizo). Los entrenados por Marcelo Triviño mandaron hasta el 31-30, antes de un parcial adverso (0-3), que a la postre decidiría el resultado, debido a que no hubo más goles en los 2’ finales.

RESULTADOS * MUJERES

Zona A: S.Martín-Patagonia 19-31, Cuevos-Patagonia 33-16 y S.Martín-Cuervos. Posiciones: 1.Cuervos 4 puntos; 2.Patagonia 3; 3.S.Martín 2. Zona B: Universitario-R.Madrid 31-36, R.Madrid-Bagual 28-26 y Universitario-Boxing 22-23. Posiciones: 1.R.Madrid 4 puntos; 2.Boxing 3; 3.Universitario 2. Semifinales: Cuervos-Boxing 30-18 y R.Madrid-Patagonia 29-21. Final: Cuervos-R.Madrid 31-29.

POSICIONES FINALES * MUJERES

P/Equipo Ciudad Pt. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Dif.

1.Los Cuervos Ushuaia 8 4 4 0 0 125 31,25 76 19,0 +49

2.Real Madrid R.Grande 6 4 3 0 1 122 30,50

109 27,25 +13

3.Patagonia R.Gallegos 2 3 1 0 2 68 22,67 81 27,00 -13

4.Boxing Club R.Gallegos 2 3 1 0 2 67 22,33 80 26,67 -13

5.Universitario R.Grande 2 3 1 0 2 82 27,33 71 23,67 +111

6.San Martín R.Grand3 0 3 0 0 3 44 14,67 91 30,33 -47

CUERVOS 31 – 29 REAL MADRID

N°/Jugadora G As. N°/Jugadora G As.

12.Mara Gallegos -29/55 0 1.L.Maquiavelo -31/47 0

4.Jacq.Benítez 5/7 0 11.Estef.Torres 8/15 3

2.Yo.González 4/8 3 3.Estef.Medina 2/4 2

9.Sam.Pozas 5/7 1 16.Mer.Trejo 1/3 3

17.Nata.Pérez 3/5 1 14.C.Ampuero 5/8 1

10.Rosa Gallegos 10/14 4 13.Cami.Medina 4/7 8

6.Dani.Salgado 3/3 3 4.Eve.Moreira 4/8 0

19.Claudia Irebig 0/1 4 10.Belén Guerra 0/0 1

3.Oriana Stosic 0/0 0 10.Belén Guerra -9/19 0

11.R.Fracalossi 1/1 0 15.Val.Alvarez 1/2 0

18.F.Manilla 0/1 0 19.M.Bertellotti 4/8 1

E: G.González 31/47 16 E: Facu.Balza 29/55 19

No ingresaron: 14.Silvia Gawel, 15.Romina César, 16.Cintia Famoso (LC); 0.Lombardi, 2.Ludmila López, 8.Daniela Benítez, 9.Zhoe Balza, 17.Florencia Ameri, 18.Yesica Codina (RM). Progresión (c/5’): PT: -3-1/4-5/8-7/10-9/13-12/16-13. ST: 20-14/22-16/24-18/26-21/28-24/31-29. % ataque (goles/remates): Cuervos 66 % (31/47), RM 53 % (29/55). % arqueras (atajadas/tiros al arco): Cuervos 26 % (10/39), RM 22 % (9/40): Maquiavelo 15 % (4/26), Guerra 36 % (5/14). Penales: Cuervos 4 (R.Gallegos: 2 goles, 2 desviados), RM 6 (C.Medina: 1 gol, 1 atajado, 3 desviados; Moreira: desviado). Pérdidas/Recuperos: Cuervos 25/8, RM 20/6. Exclusiones: Cuervos 36 (R.Gallegos 2; Irebig), RM 3 (Bertollotti 2; Ampuero). Amonestaciones: Cuervos 1 (E. G.González), RM 1 (Guerra). Descalificaciones: no hubo. Arbitros: Joaquín Obispo/Juan Abalos. Gimnasio: Integrador (21/07). Motivo: Torneo87° Aniversario Club San Martín (final femenina). Nota: G (goles/remates) y As. (asistencias).

SAN MARTIN 24 – 30 BAGUAL

N°/Jugador G/R As. N°/Jugador G/R As.

82.J.Barría -16/25 0 1.V.Mancilla -16/29 0

44.Ch.Pérez 2/5 1 8.Ig.Aguilar 3/10 6

34.Julián Dumo 3/4 3 11.J.Troncoso 9/11 2

43.M.Cáceres 0/0 2 6.Alex Soto 2/3 5

35.Ez.Ampuero 2/3 0 9.Andrés Ulloa 3/4 1

36.Ex.Alvarez 1/2 3 2.M.Almonacid 4/5 2

46.P.Triviño 0/1 0 3.J.Fernández 8/11 2

16.M.Lupani -14/25 1 19.J.Muñoz -8/17 0

39.Juan Soria 6/13 1 15.Nic.Ramos 0/5 3

45.A.Villalba 6/9 1 17.Seba.Pozo 1/1 0

33.Ariel Herrera 1/3 2

41.Julián Krum 0/2 0

32.Diego Cossio 1/2 0

40.Nah.Aguilera 2/2 1

E: N.Salinas 24/46 15 E: Crist.Gómez 30/50 21

También jugaron: 38.M.Montaña, 42.F.Fernández (SM). No ingresó: 12.L.Nieto (B). Progresión (c/5′): PT: 2-2/6-4/9-8/10-11/12-12/13-13. ST: 15-16/17-18/19-19/21-24/22-27/24-30. % ataque (goles/remates): SM 52 % (24/46), B 60 % (30/50). % arqueros (atajadas/tiros al arco): SM 25 % (10/40): Barría 16 % (3/19), Lupani 33 % (7/21); B 33% (12/36): Mancilla 33 % (8/24), Muñoz 33 % (4/12). Pérdidas/Recuperos: SM 22/8, B 18/4. Penales: SM 2 (Soria: 1 gol, 1 atajado por Muñoz); B 4 (3 goles: Fernández 2,

Almonacid 1; 1 atajado por Lupani a Troncoso). Exclusiones: SM 6 (Alvarez 2, Pérez, Soria, Villaba, Herrera 1), B 2 (Ulloa 2). Amonestados: SM 1 (Ampuero), B 0. Descalificados: no hubo. Arbitros: F.Vinderola/J.Avalos. Gimnasio: E.Rogolini (19/07). Motivo: Torneo 87° Aniversario del Club San Martín (Grupo A masculino). Nota: G/R (goles/remates); As. (asistencias).

BOXING 26 – 28 REAL MADRID

N°/Jugadora G/R As. N°/Jugadora G/R As.

12.M.Sepúlveda -28/54 1 33.L.Maquiavelo -26/47 1

5.Gris.Toledo 1/2 1 7.M.Bertellotti 2/6 1

9.Ag.Fernández 8/11 4 11.Este.Torres 7/11 4

14.N.Domínguez 8/13 6 79.Mer.Trejo 0/1 2

4.Ceci.Oviedo 3/8 3 14.C.Ampuero 3/5 0

3.Brenda Núñez 2/4 1 13.C.Medina 10/21 5

10.Guada.Cano 1/2 0 18.Eve.Moreira 2/2 1

15.Nico.Fuentes 2/3 1 3.Este.Medina 0/0 1

6.Romi.Oyarzo 3/5 0 10.Bel.Guerra 0/1 0

2.Cami.Guantay 0/1 0 8.Ye.Codina 0/1 0

15.Val.Alvarez 1/1 0

9.Zhoe Balza 0/1 0

16.D.Benítez 3/3 0

24.Lud.López 0/1 0

E: J.Amusátegui 26/47 17 E: Facu.Balza 28/54 15

También jugó: 17.F.Ameri (RM). Progresión (c/5′): PT: 1-2/1-6/3-8/5-101/10-11/13-16. ST: 13-19/16-23/18-24/21-24/24-26/26-28. % ataque (goles/remates): SB 58 % (26/47), RM 52 % (28/54). % arqueras (atajadas/tiros al arco): B 30 % (12/40), RM 33 % (13/39). Pérdidas/Recuperos: B 28/9, RM 24/4. Penales: B 3 (2 goles: Fernández, Domínguez; 1 atajado a Fernández), RM 6 (C. Medina: 1 gol, 1 atajado, 3 desviados; Guerra: desviado). Exclusiones: B 3 (Domínguez 2, Toledo), RM 6 (Bertelloti y Moreira 2; C.Medina y Benítez 1). Amonestadas: B 1 (Amusátegui), RM 1 (F.Balza). Descalificadas: no hubo. Arbitros: M.Brunetti/J.Tapia. Gimnasio: E.Rogolini (19/07). Motivo: Torneo 87° Aniversario del Club San Martín (Grupo B femenino). Nota: G/R (goles/remates); As. (asistencias).

HANDBALL 28 34 – 33 REAL MADRID

N°/Jugador G/R As. N°/Jugador G/R As.

6.Cabrera -18/34 0 1.Facu.Burgos -34/58 0

16.Fernández 4/4 1 14.M.Aparicio 4/15 0

11.Páez 2/3 5 71.Z.Ramírez 4/5 3

18.González 3/11 4 7.Jona.Berger 8/9 8

9.Matías Díaz 7/11 4 23.Ag.Flores 0/1 0

15.Méndez 5/5 0 10.Facu.Balza 8/14 4

3.Castro 5/9 0 4.Lea.Muñoz 8/11 0

25.Amarilla -15/23 0 22.Toribio 0/0 0

7.Reartes 4/6 1 11.O.Torres 1/1 0

5.Fuentes 4/7 5 19.Z.Jardín 0/0 1

2.M.Díaz 0/1 1 17.Je.Obispo 0/1 0

8.Aguiar 0/0 0

E: Santana 34/58 21 E: M.Triviño 33/57 16

No ingresaron: 3.W.Berger, 9.Sosa, 66.M.Navarro, 70.Trujillo, 74.F.Maciel (RM). Progresión (c/5′): PT: 2-2/4-4/6-7/9-10/11-14/15-16. ST: 18-19/21-23/26-26/29-30/31-31/34-33. % ataque (goles/remates): H28 59 % (34/58), RM 58 % (33/57). % arqueros (atajadas/tiros al arco): H28 27 % (12/45): Cabrera 31 % (8/26), Amarilla 21 % (4/19); RM 31 (15/49). Pérdidas/Recuperos: H28 11/2, RM 13/2. Penales: H28 6 (González: 3 goles, 2 atajados; Fuentes: 1 desviado), RM 2 (2 goles de Muñoz). Exclusiones: H28 4 (Fernández, González, Reartes, M.Díaz), RM 7 (Aparicio 2; Ramírez, Flores, Balza, Toribio, Torres). Amonestados: H28 0, RM 1 (Balza). Descalificados: no hubo. Arbitros: C.Medina/J.Tapia. Gimnasio: E.Rogolini (20/07). Motivo: Torneo 87° Aniversario del Club San Martín (Grupo B masculino). Nota: G/R (goles/remates); As. (asistencias).