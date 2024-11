Tercer oro para Godoy, plata y bronces para el judo

En Coyhaique, Renata Godoy sumó ayer su tercer oro (38,09 m. en jabalina), en su despedida de los Juegos de la Araucanía, cuya 31° edición concluirá con la prueba de calle (5 km. femeninos/6 km. masculinos), con salida y llegada en la pista del Estadio Regional. Además, Morena Díaz, 4° en 100 m. c/vallas (17.01).

RIO GRANDE.- En la misma ciudad, el judo consiguió una presea de plata

(Benjamín Pesarini, en 81 a 90 kilos, tras un triple empate); y dos de bronce (Josué Cruz, en -81; y Lara Segovia, en -70). Martina Dellazuana quedó 7° en 70 a 78 kilos, y hoy compiten los equipos (TdF debuta ante Aysén –mujeres- y Santa Cruz –varones-).

En Puerto Aysén (a 65 km.), en los 50 m. pecho se destacaron los nadadores Milagros Verón (4°: 36.60) y Alejo Salas (7°: 32.62). JUDO. Benjamín Pesarini, plata en -90 kilos, en Coyhaique.

Finalmente, en Punta Arenas finalizará hoy el ciclismo, con la prueba de circuito (60 km, para varones, y 30km. para mujeres), tras la contrarreloj individual de la víspera (15 y 8 km., respectivamente).

El voleibol, al frente

Merced a su tercera victoria consecutiva (3-1 vs. Araucanía), el voleibol femenino se transformó en el mejor equipo ubicado de Tierra del Fuego, ya que a las 10:00 enfrentará a Santa Cruz, por el 5° puesto. También en Coyhaique, los varones finalizaron duodécimos, tras el 0-3 vs. Santa Cruz.

En Puerto Aysén cayeron ambas ramas de básquetbol: los varones con Araucanía (54-74), y se medirán con Chubut (9:00), por el 7° lugar. Y las mujeres con Ñuble (27-49), ocupando la decimotercera posición.

El fútbol femenino perdió con Bío Bío (1-6), y buscará la 7° colocación ante Santa Cruz (9:00). Los varones superaron a Santa Cruz (0-0; 2-1 en penales), y a las 15:00 jugarán con Río Negro, por el 9° lugar, en Punta Arenas. VOLEIBOL. Las mujeres, vs. Santa Cruz, por el 5° puesto.

Más allá del avance de algunos deportes de conjunto, Tierra del Fuego sumará menos puntos que en Río Negro 2023, debido al retroceso del atletismo femenino, y de ambas ramas del judo.

INDIVIDUALES

Atletismo (Coyhaique): Femenino: Resultados: 100m. c/v (participantes: 8) (velocidad del viento: -1,7 metros/segundo): 4.Morena Díaz 17.01. Jabalina (600 gr.) (15): 1.Renata Godoy 38,09; 8.Sofía Peralta 26,03. Posta 4×400 (FxT) (12): 7.TdF 4:26.54. Programación: 10:00, Prueba de calle (5 km.). Posiciones: 1.Los Lagos 170; 2.Bío Bío 121; 3.Los Ríos 114; 5.TdF 66. Masculino: Resultados: Martillo (6 kg.) (13):7.Jonatan Allende 37,20; 8.Juan Bozac 36,92. Posta 4×400 (FxT): sin datos. Programación: 11:00, Prueba de calle (6 km.). Posiciones: 1.Los Lagos 183; 2.Chubut 106; 3.Ñuble 100; 10.TdF 40.

Ciclismo (Punta Arenas): Femenino: Resultados: Etapa 3 (contrarreloj individual/8 km./Ruta 9 Sur): 1.Sophia Montebruno (Ara) 12:37; 2.Sofía Aravena (Ara) 12:39; 3.Antonella Mora (BB) 12:40; 36.Victoria Spahn (TdF) 15:40; 42.Yazmín Calvismonti (TdF) 16:13. General (no ingresan las fueguinas): 1.Montebruno 1:58:16; 2.Aravena 1:58:24; 3.Mora 1:58:31. Equipos (12): 1.Araucanía 39:07; 2.Bío Bío 40:48; 3.Los Lagos 41:27. General: Araucanía 4:38:40; 2.Bío Bío 4:40:40; 3.Los Lagos 4:41:33. Programación: 10:00, Etapa 4 (Circuito/30 km./Av.España). Masculino: Resultados: Etapa 3 (contrarreloj individual/15 km./Ruta 9 Sur): sin datos. Programación: 11:20, Etapa 4 (Circuito/60 km./Av.España).

Natación (Puerto Aysén) (la organización publica solamente las 12 mejores marcas): Femenina: Resultados: Pecho: 50m.: 4.Milagros Verón 36.60. Libre: 4x100m. (participantes: 13): 11.TdF 4:40.25. Posiciones finales (13): 1.Santa Cruz 171; 2.Chubut 163; 3.Magallanes 146,5; 10.TdF 6. Masculina: Resultados: Pecho: 50m.: 7.Alejo Salas 32.62. Libre: 4x100m. (12): 10.TdF 4:13.16. Posiciones finales (13): 1.Río Negro 187; 2.Aysén 142; 3.Chubut 126; 10.TdF 6.

JUDO

(Coyhaique): Femenino: Resultados: -70 kilos: Lara Segovia (3°/3-2): 2° Grupo I: G Ippón vs. Victoria Romero (Santa Cruz), Carolain Quintana (Los Lagos) y Yasmín Riquelme (Neuquén); P Ippón Antonella Méndez (Araucanía). Semifinal: P Ippón vs. Nicole Mera (Aysén). 70 a 78 kilos: Martina Dellazuana (7°/0-3): 4° Grupo II: P Ippón vs. María Núñez (Magallanes), Anahis Alvarez (Los Lagos) y Constansa Aravena (Araucanía). Posiciones: 1.Aysén 30; 2.Río Negro 28; 3.Los Ríos 22; 7.Tierra del Fuego 16. Programación (9:00): Equipos: (10): 1° Ronda: Magallanes-Araucanía (1); Los Lagos-Los Ríos (2). Cuartos de final: Aysén-TdF; Neuquén-Chubut; Bío Bío-Ganador 1; Ganador-Río Negro. Masculino: Resultados: -81 kilos: Josué Cruz (3°/4-2): 2° Grupo II: G Ippón vs. Matías Tranamil (Aysén), Fausto Haag (Santa Cruz), Santiago Alfonso (Chubut) y Hernán Parada (Ñuble); P Ippón vs. Thiago Lucero (Neuquén). Semifinal: P Ippón vs. Brian Soto (Magallanes). 81 a 90 kilos: Benjamín Pesarini (3°/3-3): 2°Grupo II: G Ippón vs. Carlos Quinchén (Magallanes) y Thiago Hugues (Chubut); P Ippón Tahiel Sáez (Río Negro) y Tomás Quinteros (La Pampa). Semifinal: G Ipppón vs. Leonardo Villacares (Araucanía). Final: P Ippón vs. Tomás Quinteros (La Pampa). Posiciones: 1.Neuquén 43; 2.Magallanes 38; 3.La Pampa 27; 8.Tierra del Fuego 10. Programación (9:00): Equipos (12): 1° Ronda: Magallanes-Aysén (1); Neuquén-Araucanía (2); TdF-Santa Cruz (3); Bío Bío-Los Ríos (4). Cuartos de final: Ganador 1-Río Negro; Ganador 2-Chubut; La Pampa-Los Lagos; Ganadores 3-4.

EQUIPOS

Básquetbol (Puerto Aysén): Femenino: Ronda Campeonato (1°/4°): Magallanes-Santa Cruz 79-58; Bío Bío-Río Negro 63-64; 9:00 Santa Cruz-Bío Bío (3°); 15:00 Magallanes-Río Negro (1°). Ronda Estímulo (5°/8°): Neuquén-Araucanía 40-43; Chubut-Los Lagos 33-63; 9:00 Neuquén-Chubut (7°); 11:00 Araucanía-Los Lagos (5°). Ronda Consuelo (9°/11°): La Pampa-Aysén 51-44; Aysén (11°)-Los Ríos 39-54; 9:00 La Pampa-Los Ríos. Puestos 12°/13°: TdF-Ñuble 27-49 (13-9/15-22/22-42). Masculino: Ronda Campeonato (1°/4°): Neuquén-Santa Cruz 74-68; La Pampa-Bío Bío 66-86; 11:00 Santa Cruz-La Pampa (3°); 17:00 Neuquén-Bío Bío (1°). Ronda Estímulo (5°/8°): Río Negro-Chubut 73-58; TdF-Araucanía 54-74 (10-18/24-46/39-64); 9:00 Chubut-TdF (7°); 11:00 Río Negro-Araucanía (5°). Ronda Consuelo (9°/11°): Aysén-Los Lagos 43-78; Los Ríos-Aysén s/d; 11:00 Los Ríos-Los Lagos. Puestos 12°/13°: Magallanes-Ñuble 50-52.

Fútbol (Punta Arenas): Femenino: Ronda Campeonato (1°/4°): Araucanía-La Pampa 2-0; Chubut-Río Negro 1-0;10:00 La Pampa-Río Negro (3°); 14:30 Araucanía-Chubut (1°). Ronda Estímulo (5°/8°): Santa Cruz-Neuquén 1-1 (6-7); Bío Bío-TdF (Valentina Grandis) 6-1; 9:00 Santa Cruz–TdF (7°); 13:00 Neuquén–Bío Bío (5°). Ronda Consuelo (9°/12°): Aysén-Magallanes 1-2; Los Lagos-Los Ríos 4-0; 9:00 Aysén-Los Ríos (11°); 13:00 Magallanes-Los Lagos (9°). 13°: Ñuble (0-1-2; 1/8). Masculino: Ronda Campeonato (1°/4°): Los Lagos-Ñuble 1-3; La Pampa-Chubut 0-0 (6-5); 12:00 Los Lagos-Chubut (3°); 16:30 Ñuble-La Pampa (1°). Ronda Estímulo (5°/8°): Neuquén-Los Ríos 2-2 (4-3); Araucanía-Bío Bío 3-2; 11:00 Neuquén-Bío Bío (7°); 15:00 Los Ríos-Araucanía (5°). Ronda Consuelo (9°/12°): Aysén-Río Negro 0-3; TdF-Santa Cruz 0-0 (2-1); 11:00 Aysén-Santa Cruz (11°); 15:00 Río Negro-TdF (9°). 13°: Magallanes (0-0-3; 2/8).

Voleibol (Coyhaique): Femenino: Ronda Campeonato (1°/4°): Bío Bío-Río Negro sd; La Pampa-Neuquén sd; 12:00 (3°); 15:00 (1°). Ronda Estímulo (5°/8°): Santa Cruz-Chubut 3-0; TdF-Araucanía 3-1 (20-25/25-20/25-16/25-20); 9:00 Chubut-Araucanía (7°); 10:00 Santa Cruz-TdF (5°). 9°/10°: 19 Aysén-Los Lagos sd. 11°/12°: Magallanes-Los Ríos sd. 13°: Ñuble (0-6; 0/18). Masculino: Ronda Campeonato (1°/4°): Río Negro-Ñuble 3-0; La Pampa-Chubut 3-0; 11:00 Ñuble-Chubut (3°); 17:00 Río Negro-La Pampa (1°). Ronda Estímulo (5°/8°): Bío Bío-Los Ríos 3-1; Los Lagos-Neuquén 0-3; 9:00 Los Ríos-Los Lagos (7°); 11:00 Bío Bío-Neuquén (5°). 9°/10°: Aysén-Araucanía 1-3. 11°/12°: TdF-Santa Cruz 0-3 (16-25/14-25/21-25). 13°: Magallanes (0-6; 2/18).