En AFA se lanzó oficialmente el Nacional de Río Grande

El miércoles por la tarde, en las oficinas que cuenta el Consejo Federal del Fútbol Argentino en AFA, Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la presentación oficial de la fase final del Torneo Nacional de Clubes que se llevará a cabo en la ciudad de Río Grande del 17 al 22 de diciembre próximo.

RIO GRANDE.- Este torneo, que será la última vez que se organice bajo este formato, tendrá la presencia de catorce clubes de todo el país, a excepción de los clubes afiliados directamente a AFA, y entre ellos habrá tres conjuntos de Río Grande: Camioneros, San Isidro y el ganador que surja este fin de semana entre Estrella Austral y ADEFU.

Los catorce elencos serán divididos en dos zonas de cuatro equipos y dos zonas de tres clubes, y estos dos últimos tendrán un cotejo interzonal para completar los tres partidos por zona; avanzarán a la siguiente instancia los dos mejores conjuntos de cada una de las zonas para jugar primero cuartos de final, semifinal y la final que determinará al mejor equipo del interior del país.

Hasta el momento se ha confirmado el estadio de Camioneros (La Fortaleza Verde) como el gimnasio principal, mientras que como alternativas se estudia poder utilizar el gimnasio provincial María Auxiliadora y el gimnasio municipal de la Margen Sur, dado que el Microestadio Ciudad de Río Grande, que está muy cerca de su finalización, no estaría culminado para mediados de diciembre; una pena por semejante evento que se disputará en esta ciudad.

El comunicado

El Departamento de Futsal del Consejo Federal informa que el miércoles pasado se aprobó que, a partir del año 2025 la competencia más importante será el Torneo Regional Federal Amateur de Futsal Masculino y Femenino.

La copa que se observa en la foto se pondrá en juego en el Torneo Nacional de Clubes a disputarse en diciembre y fue donada por la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande. La misma será una Copa Challenger y la obtendrá quien la gane 3 veces en forma consecutiva o 5 alterada.

En el transcurso de la semana se enviará el informe completo de la reunión donde además se aprobaron Torneos Sub 13 y Sub 15 Masculino, Sub 17 Femenino y Torneo de Selección de Ligas Femenino y Masculino. Entre otros temas se aprobó también el Reglamento Único para todas las ligas y federaciones.

Comienza la final regional

Esta noche, desde las 22:00 en La Fortaleza Verde, comienza a definirse la Final Regional Sur cuyo ganador disputará el Nacional de Clubes, y frente a frente estarán Estrella Austral y ADEFU, ante la negativa de los conjuntos santacruceños de llegar a la Isla a disputar el último pasaje que queda libre para meterse entre los mejores catorce conjuntos del interior del país.

Tanto los Estrelleros como los Naranjas ganaron su chance de estar aquí al ser los mejores del provincial, dejando fuera de carrera a otros dos candidatos, Mercantil y HAF de Ushuaia, elencos estos que podrían reforzar a estos planteles o bien a Camioneros y San Isidro en la etapa final del campeonato, dado que los nombres de Luciano Nicoliello y Nelson González están en carpeta de varios conjuntos riograndenses.

Lo cierto es que, como mínimo en el conjunto de Antonio Achar estarán Román Andrade, Coki Chávez y Aaron Camino, no así Rodrigo Ojeda y Gabriel Cejas por haber disputado la Continental Cup en Ushuaia cuando lo tenían prohibido por esta Liga, y Paco Andrade desgarrado.

Por el lado de ADEFU Facundo Perpetto, Gabriel Sánchez, Lucas Vera y Brian Valderas en principio están habilitados aunque no fueron confirmados que estarán esta noche, aunque el capitán de Camioneros se habría bajado de la doble jornada debido a una molestia física que arrastra desde las semifinales y por las finales importantes que se avecinan con su club.