TdF Vóley no jugará la Liga Nacional

Al registrarse varios contagiados por coronavirus en su plantel Tierra del Fuego Vóley no viajará a Villa María donde a partir del martes 16 se disputará la Liga Nacional de Voleibol Masculino.

RIO GRANDE.- A las 00:30 de este viernes estaba prevista la partida -por vía aérea- del plantel de Tierra del Fuego Vóley rumbo a Buenos Aires y luego hacia Córdoba, pasos previos para participar -a partir del lunes 15- en la Liga Nacional Masculina, a realizarse en Villa María.

Sin embargo, un fuerte dolor de cabeza y posterior indisposición general que sufrió el entrenador jefe (head coach) Santiago Darraidou el lunes, y la confirmación -un día más tarde- de su contagio con coronavirus, hizo encender las alarmas.

Sin su presencia, el equipo continuó entrenando ese martes, y anteayer todos los integrantes de la delegación que iban a emprender el viaje (14 jugadores y otros 4 acompañantes) se sometieron a los correspondientes hisopados, en el Centro Municipal de Salud Nº 1 “Alberto Vicente Ferrer”, resultando 9 de ellos positivos de Covid-19.

Motivado por la situación, la Secretaría de Deportes fueguina -sostenedor del equipo- decidió la suspensión del viaje. Desde entonces, todos los integrantes de la delegación cumplen -por espacio de diez días- el aislamiento sanitario preventivo y obligatorio, más allá de encontrarse en buen estado de salud.

De tal forma, quedó suspendido el partido amistoso que iban a sostener a las 21:00 del miércoles en el gimnasio del Colegio Haspen, el habitual espacio de entrenamiento a lo largo de poco más de un mes.

Los contagiados

Junto con Darraidou también dieron positivo 7 jugadores (Maximiliano Ybars, Braian y Federico Ponce, Maximiliano Cáceres, Thomas Lima, Pericles Ruano y Jean Pier Iribarren), más el preparador físico Ignacio Cutelo y el administrativo Jonatan Viscusi, a cargo de la delegación que iba a partir a las 00:30 de este viernes 12.

Primera persona

“Ya habíamos tenido dos casos sospechosos, se los había tratado, y no hubo inconvenientes. Seguimos los protocolos, los jugadores ya se habían hecho el encefalograma, y el miércoles era el turno para el hisopado. La cantidad de jugadores infectados y el no poder cambiar los pasajes llevaron a los responsables de la Secretaría de Deportes a tomar esta determinación, totalmente justificada”, indicó el entrenador Maximiliano Ybars, integrante de Universitario-Fundatec en sus dos participaciones en la ex Liga A2 (en 2015 y 2019), y también jugador -en dos campañas- de Ciclista Olímpico de La Banda (en una consiguió el ascenso), y de Mariano Moreno (de San Fernando del Valle de Catamarca).

En su debut como entrenador en el primer del ascenso, quien en 2003 fue parte del seleccionado Sub 18 que obtuvo la medalla de plata en los Juegos de la Araucanía, en Neuquén, añadió que “además de ir a sumar experiencia para los próximos Juegos EpaDe (Sub 17) y de la Araucanía (Sub 19), estábamos muy ilusionados, los chicos se adaptaron sin mayores problemas al ritmo de entrenamiento, y hubo una evolución física. La Zona (3) era accesible, al igual que nosotros había un par de debutantes, como Liniers y Lafinur, pudimos ver algunos videos”.

Los siete iniciales

En cuanto a la formación titular, la misma iba a estar constituida con el armador José Cejas y el opuesto Braian Ponce; más los centrales Federico Ponce e Ignacio Pérez Rostagno, los punta receptores Leonardo Misere y Facundo Farías, y el líbero Maximiliano Cáceres; es decir, tres mayores (Misere y los hermanos Ponce) y cuatro menores.

“Después de este período de aislamiento, continuaremos con los entrenamientos, esperando a ver qué se decide respecto a los Juegos EPaDe, y con la competencia provincial”, concluyó nuestro entrevistado.

La Liga

Habrá cuatro zonas de 8 equipos cada una: los 4 primeros de cada zona accederán a la Ronda Campeonato (puestos 1º al 16º), y quienes se ubiquen del 5º al 8º lugar irán a la Ronda Permanencia (17º al 32º). En la Zona 4 estará Ferro Carril Oeste, a cuyo plantel regresó el riograndense Franco Ybars.

Por la Zona 3, los de nuestra provincia iban a enfrentar -sucesivamente- a Liniers (Bahía Blanca); Echagüe (Paraná); Libertad de San Jerónimo Norte (Santa Fe); San Lorenzo de Almagro (Ciudad de Buenos Aires); Lafinur (San Luis); Instituto Carlos Pellegrini (San Miguel de Tucumán); y Trinitarios (Villa María, Córdoba).

En la Zona 1 están Tucumán de Gimnasia (San Miguel de Tucumán); la Asociación Municipal de Voloeibol de El Calafate (Santa Cruz); River Plate (Ciudad de Buenos Aires); La Matanza Vóley (La Matanza, GBA); Ausonia (San Juan); Rivadavia (Villa María); Sarmiento (Resistencia, Chaco); y Regatas Santa Fe.

En la 2, Policial (Formosa); Estudiantes y Universitario -ambos de La Plata-; Monteros Vóley (Monteros, Tucumán); ICA San Luis; San Martín de Porres (Mendoza); Bomberos (Villa Ocampo, Santa Fe); y Waiwen (Comodoro Rivadavia).

Y por último, en la Zona 4, Salta Vóley; Regatas Corrientes; Belgrano (Don Torcuato, GBA); Ferro Carril Oeste (Ciudad de Buenos Aires); Banco Hispano (San Juan); IMC Río Tercero (Río Tercero, Córdoba); Rowing (Paraná, Entre Ríos); y la Selección Argentina de Menores.

Plantel de Tierra del Fuego Vóley

1.Maximiliano Cáceres (Líbero, 2005)

2.José Cejas (Armador, 2005)

3.Facundo Farías (Punta, 2002)

4.Máximo González (Central, 2005)

5.Jen Pier Iribarren (Opuesto, 2002)

6.Thomas Lima (Punta, 2004)

7.Leonardo Misere (Punta, 1991)

8.Ignacio Pérez Rostagno (Central, 2002)

9.Braian Ponce (Opuesto, 1996)

10.Federico Ponce (Central, 1997)

11.Pericles Ruano

12.Enzo Soto (Central, 2004)

13.Pedro Terra (Armador)

14.Maximiliano Ybars (Armador, 1985)

15.Santiago Darraidou (Entrenador Jefe)

16.Nicolás Ybars (Director Técnico)

17.Steven Munizaga (Kinesiólogo)

18.Ignacio Curtelo (Preparador Físico)

19.Jonatan Viscusi (Jefe de Delegación)