SUTEF pidió claridad en los protocolos

COMPARTIR

















Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) expresaron preocupación por la vuelta a la presencialidad cuidada anunciada por el Ministerio de Educación de la provincia.

RIO GRANDE.- “Las condiciones no están claras y no han sido consensuadas con la docencia fueguina. Desde los primeros días del mes de enero intentamos generar los encuentros necesarios para que verdaderamente la escuela sea un espacio seguro y no un ensayo y error donde lo que está en juego es la salud y la vida de docentes, estudiantes y personal auxiliar. No queremos que la docencia sea considerada como una estadística de casos de contagios”, indicaron en el sitio web desde la organización.

En el comunicado SUTEF afirmó que el protocolo presentado no está claramente establecido y genera muchas dudas: “Es muy general y deja muchas consideraciones libradas a la decisión de los Equipos Directivos, recargándoles una gran responsabilidad que nada tiene de pedagógica. El protocolo es ambiguo y contradictorio, realizado por profesionales de la salud, pero que desconocen la dinámica diaria de la comunidad educativa, del aula y de las instituciones escolares, por lo tanto inaplicable a la realidad. Falta, ni más ni menos, la mirada de la docencia que es la que va a poner el cuerpo”, continuó el documento.

El gremio indicó que la decisión de cómo y cuándo comenzar la experiencia de las clases presenciales en el 2021 fue unilateral: “No hemos encontrado una sola razón pedagógica que mire de frente la realidad educativa, por el contrario, no hay una sola consideración de todo lo realizado pedagógicamente en el 2020… No hay claridad ni mejora en lo que serían las clases a distancia, quiénes la llevarían adelante, cómo y con qué recursos de equipamiento e internet”, agregó el sindicato.

Sobre los actos públicos de interinatos y suplencias, reconocieron que se agregaron a 4 días los actos públicos de inicio para evitar que se junten demasiadas personas; aunque remarcaron que solo existió un intercambio de opiniones y planteos sobre aspectos del protocolo sanitario.

Comunicaron que enviarán una nota formal al secretario y a la ministra de Educación para discutir con urgencia las últimas resoluciones del Consejo Federal de Educación y la presencialidad cuidada; la presencialidad, la virtualidad y la bimodalidad que, por ley, deben discutirse en el ámbito de paritarias.

“Además, solicitaremos también por nota el permiso para que delegados, delegadas y referentes de la organización puedan ingresar y recorrer los establecimientos para realizar un relevamiento del estado edilicio, las condiciones de salubridad e higiene y convocamos a Congreso Provincial de Delegados y Delegadas vía videoconferencia para el jueves 18 de febrero a las 9:00”, concluyeron.