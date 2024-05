Siempre Camioneros

La primera del Verde volvió a coronarse campeón local. Consiguió su título 14 y sigue escribiendo páginas de historia en los libros del fútbol doméstico. Esta vez venció en la final 3-1 a AATEDYC.

RIO GRANDE.- Un sábado para recordar. La Liga Oficial de Fútbol cerró sus cinco divisionales competitivas con finales para el recuerdo donde Camioneros se quedó con cuatro de las cinco finales; sólo perdió en Sub 13 a manos de Deportivo Frías y luego se llevó dos muy importantes, la primera femenina al derrotar a Sacachispas que era el amplio dominador local y en primera masculino donde se alzó con su título número 14 y séptimo en forma consecutiva en certámenes largos.

La jornada arrancó bien temprano en la mañana con la buena victoria de los chicos de Deportivo Frías por 2-1 sobre Camioneros en Sub 13 mostrando un lindo juego colectivo que le permitió coronarse como el mejor de la categoría.

Camioneros arrancó con la senda triunfal en Sub 15 donde sus chicos vencieron 3-0 a San Martín, para luego seguir en el clásico frente a Real Madrid en Sub 17, fue 0-0 y en la definición por penales el Verde ganó 3-2 con algo de suspenso ante la protesta de los Xeneizes quienes argumentaban que aún restaba ejecutar un penal por bando, cosa que no era así, se patearon los cincos penales por equipo que está estipulado.

Entre las Damas se cortó un largo reinado de Sacachispas quienes venían adueñándose de los certámenes, esta vez Camioneros hizo mejor las cosas en los 90 minutos, sobre todo en la segunda etapa, pero al no poder desnivelar el match cerrado sin poder abrir el marcador, fueron a los disparos desde el punto penal y allí prevaleció el Verde 3-1.

La primera parte fue muy peleada y poco jugada, ninguna de las dos generó peligro sobre los arcos y lo mejor se vio en el complemento donde las chicas de Willy Zapata estuvieron más cerca de la victoria con tres chances claras de gol para adelantarse en el marcador, aunque no estuvo fina su goleadora Mai Gatica quien tuvo dos inmejorables oportunidades para sentenciar el juego antes de los penales. Michael Ombrosi celebra su gol, el tercero del Verde, el que sentenció la historia.

La figura de la cancha fue la 8 de Camioneros; lo que jugó Valeria Sánchez fue para aplaudirla largo y tendido, manejó los hilos de su equipo y se adueñó del medio campo para sacarse rivales de encima, para cambiar de lado con su panorama de juego y buena pegada, y para poner la pelota debajo de la suela cuando así lo indicaba el ritmo del partido; fue, por lejos, la mejor jugadora de la final.

Camioneros, siempre Camioneros

En el partido más esperado de los cinco que fueron programados Camioneros y AATEDYC salieron por la corona más importante que tiene la historia del fútbol local, uno clasificando de forma directa a la gran final, y el otro realizando un camino sorprendente, arrancando muy mal la primera fase y llegando muy fortalecido a la Liguilla que lo depositó en la definición.

Los primeros pasajes de la primera etapa no fueron lo que se esperaba, ninguno de los dos logró conexión, por ende el juego fue pobre aunque con mucho de desgaste físico porque lo que corrieron ambos fue para aplaudir y en donde se cuestionó si podrían mantener ese ritmo a lo largo de los 90 minutos. Los planteles Sub 17 y Primera femenino de Camioneros también lograron gritar campeones tras igualar ambos 0-0 y ganar en la definición por penales.

En la primera parte casi que no se lastimaron en las áreas, los arqueros pasaron desapercibidos, cuando la tocaron fue para descolgar algún que otro centro o salidas del fondo, pero acción, acción, no tuvieron.

El complemento fue otra cosa, el cotejo por momentos se quebró y toda esa lucha que se vio en el mediocampo en los primeros 45 minutos desapareció; pasaron esa zona a toda velocidad buscando lastimarse en el área contraria.

Y a los dos minutos de juego lo tuvo el Azul tras un pelotazo largo a dividir, la pelota le cayó servida a Román Andrade y éste en vez de definir de primera la cedió a la izquierda para que el goleador Luciano Salazar abriera el marcador, pero en una gran recuperación el arquero Francisco Martínez logró atorarlo y le sacó el gol.

En la primera aparición a fondo de Camioneros llegando por la derecha y lanzando un centro atrás que no la pudieron conectar, le quedó fuera del área al lateral Emiliano Sánchez quien sacó un remate formidable que se le metió por el segundo para Maxi Vargas, depositando la misma en el ángulo, el golazo del torneo sin dudas.

Sobre los 27 minutos, a la salida de un tiro libre que hicieron llegar la pelota llovida al área, el goleador Salazar se hizo hacia atrás y tirándose casi de palomita cabeceó la misma al arco sin mucha violencia pero en el camino la misma se detuvo en la mano del zaguero Aguirre y el juez Bustos sin dudarlo pitó la pena máxima, la cual el Ogro Bustos transformó en gol para estampar la igualdad en uno. El Verde ganó 4 de las 5 finales en juego.

Sobre los 35 minutos pudo cambiar la historia de la final, enorme pelotazo de Nico Sadi para la corrida de Luciano Salazar; el goleador aguantó a su marcador con el cuerpo y al ver saliendo al arquero, la tocó muy bien al segundo palo, y cuando todo indicaba que la pelota tenía destino de gol, una estirada formidable de Panchito Martínez mandó la pelota al tiro de esquina.

Y lo que no se dio en un arco, se dio en el otro; a los 39 minutos un desborde del Peque Herrera por izquierda logró sacar un centro de derecha al corazón del área y por allí apareció de forma fantasmal el capitán Pichi Bravo que en dos tiempos logró mandar la pelota a la red con la cara y desatar la locura Verde.

AATEDYC se fue desbocado hacia adelante en busca de la igualdad aunque ya sin claridad y con más ganas que juego, pero no inquietó al arco de Martínez, y así, jugado como estaba, sufrió la estocada final del adversario.

Minuto 93, tomó la pelota en su campo Gino Carbonell y por todo el lateral se fue como una tromba hasta llegar al fondo y ya dentro del área sacó un centro perfecto por lo bajo para que Michael Ombrosi -llegando en soledad- solo soplara la pelota a la red para decretar el 3-1 concluyente, y decimos concluyente porque cuando Camioneros terminó de festejar, el árbitro -de buen desempeño- dio por culminada la final que volvió a coronar al Verde como el mejor de la ciudad.

Historial – Era moderna

2006 – Oficial Real Madrid (1) O’Higgins

2007 – Oficial O’Higgins (1) Real Madrid

2008 – Oficial Real Madrid (2) Victoria

2008/2009 Real Madrid (3) Estrella Austral

2009/2010 Real Madrid (4) Tolhuin (T)

2010/2011 Real Madrid (5) Camioneros

2011/2012 Real Madrid (6) Camioneros

2012/2013 Camioneros (1) Victoria

2013/2014 Real Madrid (7) Camioneros

2014/2015 Camioneros (2) QRU

2015/2016 Camioneros (3) Real Madrid

2016/2017 Camioneros (4) Club Italiano

2017/2018 Camioneros (5) Victoria

2019 – Oficial Camioneros (6) Famaillá

2021 – Apertura Camioneros (7) Real Madrid

2021 – Clausura Germinal (1) Petroquímica

2021 – Torneo Anual Camioneros (8) Germinal

2022 – Apertura Camioneros (9) Famaillá

2022 – I Copa Río Grande Camioneros (10) O’Higgins

2022 – Clausura Camioneros (11) Germinal

2023 – Apertura Camioneros (12) Real Madrid

2023 – II Copa Río Grande Real Madrid (8) Camioneros

2023 – Clausura Camioneros (13) O’Higgins

2024 – Apertura Camioneros (14) AATEDYC

(*) La cantidad de títulos de cada uno de los clubes locales.

La síntesis final

Camioneros 1 – 2 Deportivo Frías

Camioneros: Cristian Gallardo.

Deportivo Frías: Gabriel Mayol (2).

Arbitro: Gustavo Orquera.

Categoría: Sub 13

Camioneros 3 – 0 San Martín

Camioneros: Aquiles Aguirre (2) y Lautaro Torres.

Arbitro: Gustavo Orquera.

Categoría: Sub 15

Incidentes: Expulsado Angel Ulloa en San Martín.

Camioneros 0 – 0 Real Madrid

Arbitro: Omar Riquelme.

Categoría: Sub 17

Incidentes: Expulsado Lucas Paredes en Camioneros.

Incidencias: Camioneros ganó 3-2 en los penales.

Sacachispas 0 – 0 Camioneros

Arbitro: Marcos Moreno.

Categoría: Primera femenina

Incidencias: Camioneros ganó 3-1 en los penales.

Camioneros 3 – 1 AATEDYC

Camioneros: Emiliano Sánchez, Gustavo Bravo y Michael Ombrosi.

AATEDYC: José María Bustos de penal.

Arbitro: Javier Bustos.

Categoría: Primera Masculino

Incidencias: Expulsado Alan Avila en Camioneros.