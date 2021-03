Shadra Martinic inauguró “Ponele Vida a tus vidrieras”

COMPARTIR

















En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Comercio, junto a la artista plástica, inauguraron la muestra con más de 30 obras que estarán exhibidas en las vidrieras de la ciudad.

RIO GRANDE.- La Cámara de Comercio acompañó el viernes a la artista plástica Shadra Martinic en la inauguración de la muestra estable y del reconocimiento a dos mujeres emblemáticas de la ciudad de Río Grande. Las cuales cada una en su espacio han colaborando con la comunidad, construyendo identidad, rescatando la cultura y las raíces de nuestra sociedad.

Silvia Chedrese, de la Casa del Niño, reconocida en el evento por su trabajo en la comunidad.

Por un lado la responsable de la Casa del Niño ‘Madre Teresa de Calcuta’, Silvia Chedrese y por otro lado la representante de los pueblos originarios, Margarita Maldonado, quien es descendiente selk’nam. Ella, a través de su sabiduría y libros de su autoría y talleres, mantiene viva la cultura selk’nam que fue parte de nuestra historia, los pueblos originarios que estaban asentados en lo que hoy es Río Grande.

El evento contó con la presencia de José Luis Iglesias y Marilina Henninger, presidente y vicepresidente de la CCIP, respectivamente.

Margarita Maldonado, homenajeada por su compromiso con la cultura originaria.

Asimismo, asistió la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río Grande, Dra. Alejandra Arce, quien comentó acerca del reconocimiento: “Valorar que la Cámara de Comercio siempre está trabajando por las mujeres emprendedoras de la ciudad y, en este caso, reconocer a dos actoras importantes como lo son una que trabaja con los niños y niñas de nuestra ciudad y la otra que aporta su cultura desde hace muchos años y reconocer a las mujeres que tiene valor en nuestra sociedad”.

Margarita Maldonado, emocionada, dijo respecto del reconocimiento: “El Día de la Mujer es un día muy importante, las mujeres somos dadoras de vida; yo agradezco este reconocimiento. Nosotras en el Día de la Mujer Originaria recordamos a una mujer que luchó mucho por sus ideales, su identidad y sus raíces. Somos mujeres y luchamos todos los días. El trabajo de la mujer debe ser valorado y respetado. Menciono a mi madre, mi gran ejemplo de vida”.

A su vez Silvia Chedrese comentó: “Estoy contenta y emocionada, reconocer a las mujeres, aunque seamos nosotras dos, es para todas las mujeres de Río Grande que trabajamos arduamente para que esta ciudad crezca y sea una ciudad de paz, donde la familia pueda crecer y encontrarse. Desde la Casa del Niño, que amo, es el lugar en el mundo de muchas personas. Muchas mujeres apostamos a que todos encontremos nuestro lugar en el mundo.

Cabe mencionar que la muestra en las vidrieras estará hasta el 15 de marzo. También durante todo el mes de marzo en el salón de usos múltiples de la Cámara se exhibe una muestra estable de la artista Shadra

El Día de la Mujer implica un día no de festejo sino que es un día de luto para nosotras por los acontecimientos históricos, pero por el valor y lucha de esas mujeres que murieron tenemos que nosotras, a brazo partido, lograr nuestro lugar, en cada espacio que estemos.”

Por otra parte Marilina Henninger, presidenta de la CCIP, dijo: “Inauguramos esta muestra que se llama “Ponele Vida a tus vidrieras” con la colaboración de la artista plástica Shadra Martinic, con la cual hemos estado reunidas hace meses atrás tratando de darle forma y coordinar cómo vincular la cultura, el arte, con las vidrieras de la ciudad.

En otras oportunidades hemos hecho desde la cámara intervenciones con vidrieras siempre en conmemoración de fechas especiales y en esta ocasión el Día Internacional de la Mujer. Es un placer para nosotros, contamos con la colaboración de 34 comercios que hoy tienen en exposición en sus vidrieras los cuadros de Shadra de esta colección que se llama “Vida”, en la cual la mujer es protagonista. Nos parece muy valioso a través de las vidrieras del centro de la ciudad, que son un pilar importante en la sociedad en la parte de logística, que ellos puedan mostrar la cultura, la identidad, los artistas de nuestra ciudad”, finalizó.

Shadra, la artista

“Los cuadros los pinté hace unos años, tiempo atrás, cuando pinté “Miradas de Mujer” y siempre quise entregarles a estas dos mujeres este reconocimiento, estos cuadros, en un contexto en el que no pase desapercibido, realizar un homenaje a ellas.

Me emociona porque las admiro, admiro su trabajo cada una en su ámbito, y reconocerlas hoy me parece que es poco, y me emociona hacerlo desde mi lugar.

Yo pinto mujeres, y trato siempre de destacar las mujeres de nuestra ciudad, con una imagen positiva, utilizar justamente a la mujer siempre destacando el amor”.