Se cierran las zonas de la Copa Ushuaia

Un fin de semana XXL se viene para el Futsal AFA en la ciudad capital. Entre sábado y domingo se saldará lo pendiente de la segunda fecha de zona de grupos y se completará la tercera para encaminarse así hacia los playoffs.

USHUAIA.- La Copa Ushuaia tiene este arrebatado formato, lo sabemos. Algunos choques pasan sin darnos cuenta y otros brillan en la pista. Es que la zona de grupos sucede en un parpadeo, es efímera y veloz y deja siempre la mesa servida para los playoffs.

En ese momento estamos, en el de las vísperas de los mata-mata. Lo único que tiene que darse a conocer es quiénes serán los equipos que no sigan persiguiendo la ilusión de campeonar. Y para eso este fin de semana la doble jornada de duelos dejará un tendal de posibilidades futuras.

La maratónica competencia inicia el sábado. Allí, alguno de los partidos adeudados se pondrán al día, por caso, el debut absoluto de Mercantil en esta competencia que será ni más ni menos que ante Magallanes FC, sí, el Magallanes Naranja tomará el lugar que dejó vacante Mutual BTF.

El femenino también cerrará la totalidad de su segunda fecha y pondrá en marcha la tercera jornada en el Arquitecto Petrina dejando así servidos los cuartos de final. Los grupos en esa rama, al ser únicamente de tres elencos por zona, están completamente abiertos siendo el grupo de Escuela G, D y AMPS el de mayor paridad.

El domingo, pero en Casa del Deporte, se cerrará la zona de grupos masculina. Aunque ya hay elencos clasificados, como es el caso de HAF, UOM o AEP en sus respectivos grupos, muchos se jugarán la vida para no quedarse sin crédito en la competencia.

Escuela de Futsal MB enfrentando a AMPS en el Grupo E, AATEDYC chocando con Cocol FC en el D son algunos de los juegos que marcan la agenda y que podrán modificar el cuadro de las siguientes fases.

Por su parte, el Grupo C sigue teniendo la mayor atención. Es que ahí Camioneros ya está clasificado, pero no ha asegurado aún el primer lugar y enfrentará a un CAEF que necesita sumar para no peligrar; mientras que Los Andes necesita ganarle o ganarle a Galicia para no quedar rápidamente fuera de todo.

Si bien quedará algún partido en el tintero como Comercio – AATEDYC, que se jugará recién el día jueves, al cabo de esta jornada la mayoría del cuadro de octavos de final quedará ya pintado y listo para ser exhibido.

La Copa Ushuaia avanza así, a este ritmo frenético y, por eso, todos, absolutamente todos creen que la gloria está ahí, al alcance de la mano…