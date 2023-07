Se busca la unidad de todos los gremios

Compartir

En el reclamo por una mejora salarial sigue complicada la situación en las electrónicas de Río Grande. Desde ASIMRA se explicó qué se busca alcanzar en las negociaciones paritarias.

RIO GRANDE.- La Cámara empresarial AFARTE continúa con discusiones con los gremios metalúrgicos, tanto UOM como ASIMRA, a fin de evitar que continúen las medidas de fuerza que no permiten a las empresas cumplir sus compromisos.

Por lo pronto, el lunes, en algunas de las fábricas electrónicas, los delegados de la UOM fueron superados por los trabajadores y se encontraron con la negativa de éstos últimos de acatar la conciliación obligatoria, explicando que se está dilatando una definición y los salarios siguen perdiendo frente al proceso inflacionario.

Respecto a las negociaciones, el secretario General del gremio de los supervisores ASIMRA, Javier Escobar, explicó que se viene “planteando la revisión de lo que es el mes de junio y lo que es netamente la apertura de la discusión del trimestre venidero, hablando del salario únicamente”. Sin embargo, aclaró que afortunadamente en su gran mayoría se logró acordar otros reclamos, tales como las condiciones en las que se encuentran trabajando, modalidades de contrato, “eso lo tenemos regularizado. En alguna que otra planta hemos tenido inconvenientes con las renovaciones, pero eso se acomodó en el último tiempo”.

Por otro lado, Escobar se refirió a la propuesta salarial presentada desde AFARTE, la cual marca una similitud con la presentaba por la cámara empresarial al gremio de los metalúrgicos, la cual consiste en una suma fija de 35 mil pesos. Esto correspondería a un reajuste por el desfasaje económico debido al nivel inflacionario, el que sería aplicado a los haberes del mes de junio y a partir de ello, continuar con la discusión paritaria de cara al trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre.

“Nosotros hemos salido a hacer consultas a las bases, hemos tenido casi en su totalidad un pronunciamiento por la afirmación, hay fábricas que no están de acuerdo, pero bueno se sigue trabajando y se sigue analizando la propuesta. De todas maneras, vamos a esperar a ver si se mejora otra propuesta porque fue algo que salió de golpe y no era lo que nosotros estábamos pidiendo”, indicó Escobar.

Aunque destacó que el diálogo se mantiene con AFARTE, observó que “llega un momento en el cual el diálogo se acaba”, aduciendo que esta situación comienza a suceder al no existir un cambio en las conversaciones al tiempo que los valores de los productos continúan incrementándose debido al nivel inflacionario. “Realmente el porcentaje no lo manejamos nosotros de lo que es la inflación nacional, que sigue aumentando. Entonces nos ponen en una situación donde ellos plantean que nosotros rompemos el diálogo o las famosas chicanas de salir a la planta a decir que hay arreglos, o que se está hablando de algunos números que después no son reales”, apuntó.

Por otro lado y en relación a la discusión que se lleva adelante en cuanto a las paritarias nacionales para definir los incrementos salariales de cara al actual trimestre, el gremialista aclaró que en el ámbito local, se busca continuar con una autonomía propia. “Es muy difícil estar en una paritaria nacional con, secretarios nacionales, con seccionales a nivel país; eso es muy difícil porque encima se juntan las fechas”. Destacando que a nivel nacional los integrantes de la UOM se encuentran llevando un plan de lucha “muy fuerte”, lo que le permitirá “marcar un camino en lo que va a venir a futuro”.

En relación a los trabajadores de ASIMRA, Escobar sostuvo que al encontrarse cumpliendo funciones dentro de los mismos espacios que los operarios nucleados en UOM, “siendo en ese sentido una fuerza de acción directa con menos influencia sobre una planta de manufactura; en distintas modalidades podría decirse que tiene un análisis distinto”. Agregando que la autonomía que posee Tierra del Fuego dentro del ámbito de las industrias debe permanecer, “no en este trimestre ni en esta paritaria, sino que deberíamos tener un replanteo y una unidad de todos los gremios industriales”.

Escobar aclaró que desde su sector, han sufrido con el congelamiento, por lo que los salarios han quedado por debajo del 51% de incremento salarial a nivel nacional, por lo que se reclama poder obtener una autonomía especial en todo Tierra del Fuego.