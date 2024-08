Rosario y Camioneros, los únicos líderes del certamen

Jugada la cuarta fecha del Torneo Clausura de Futsal AFA en Primera A, dos son los líderes del campeonato, el sorprendente Rosario quien goleó a Escuela Argentina 11 a 4, y Camioneros que derrotó a Metalúrgico por 6 a 3 y son los únicos dos que han alcanzado la totalidad de los punto en juego.

RIO GRANDE.- San Isidro y ADEFU repartieron puntos al igualar 2 a 2 y ambos se bajaron de la cima de la tabla de posiciones, mientras que Luz y Fuerza alcanzó su primera victoria al derrotar a Defensores del Sur por 6 a 4 en un electrizante cierre, mientras que anoche en el Club San Martín, Estrella Austral y Los Troncos repartieron puntos al igualar 4 4, saliendo estos últimos del fondo de la tabla.

Todas las miradas estaban puestas en el primer juego de la tarde sabatina, donde se midieron ADEFU y San Isidro, dos de los elencos que llegaban a este juego como líderes e invictos, y al cierre del match ambos se marcharon invictos, pero sin la punta.

El juego arrancó con todo, a los 26 segundos el Tachero ya ganaba 1-0 cuando de una salida larga de Mauro Triviño encontró lanzado a Gaby Sánchez quien tras dominar sacó un zurdazo durísimo al primer palo para el 1-0.

Este gol sorprendió al Naranja quien quedó desconcertado, no supo cómo marcar a su rival y éste le movió la pelota de un lado al otro sin que la pudieran recuperar pero sin profundidad, dado que San Isidro no hizo demasiados méritos para aumentar las diferencias. Camioneros ganó un partido incómodo ante Metalúrgico quien se fue aplaudido.

Y cuando ADEFU subió un poco más las marcas, el cotejo comenzó a equilibrarse, y si bien las llegadas del Naranja tampoco fueron peligrosas, a los 16 minutos encontrar sólo por la derecha a Franco Velázquez y éste con un remate al ángulo estampó la igualdad.

Todo parecía que se iban así al descanso largo, sin embargo a los 17:30 San Isidro se puso 2-1 arriba con un golazo de Gaby Sánchez quien tras una doble pared con Lucas Vera -juegan de memoria-, la clavó fuerte arriba.

El segundo tiempo fue de mucha dinámica por parte de ambos, ADEFU con el ajuste de su defensa y una entrega enorme, no dejó pensar demasiado al adversario, incluso llegó a la igualdad a los 8:49 cuando aprovecharon un error en salida y Geber Muñoz llegando solo por el segundo palo estampó el 2-2.

Nada cambió a lo largo del resto del juego, fue tan parejo como había arrancado en el complemento, aunque en los minutos finales, los dos arriesgaron y los dos tuvieron sus chances de quedarse con la victoria pero el empate fue lo más justo.

Rosario sigue sorprendiendo

El sorprendente Rosario no para de ganar, esta vez se recuperó de un mal arranque ante Escuela Argentina en la primera etapa y terminó el juego a toda orquesta demostrando un poder de gol que dará que hablar a lo largo de lo que resta de la temporada. Agotador empate protagonizaron ADEFU y San Isidro, resignando ambos la punta del campeonato.

Los Colegiales le dieron batalla a lo largo de los primeros 20 minutos, se pusieron 1-0 arriba con gol de Brahian Agüero, lo igualaron de inmediato por intermedio de Wlady González, volvieron a estar abajo en el resultado por un gol de Franco Yacante, pero apareció primero Maxi Ferreyra para igualar y Agustín Núñez para darle la primera ventaja, pero a los 18:37 Escuela lo empató aunque de inmediato Mauro Machao le devolvió la alegría a Rosario.

La segunda etapa fue toda de las individualidad del nuevo elenco de la A, a puro gol se lo llevó por delante al rival; aún no han mostrado juego colectivo pero es un equipo directo con jugadores desequilibrantes y por ahora con eso le alcanza para ser uno de los punteros del campeonato.

Camioneros ganó incómodo

El Verde que había tenido una gran recuperación el fin de semana pasado, esta vez le costó sacarse de encima a Metalúrgico a quien derrotó 6 a 3 y si bien se fue disgustado por su forma de alcanzar la victoria, hay que decir que si bien no jugó tal mal como en el primer juego, ni tan bien como en el segundo, lo suyo se dio asó porque la UOM jugó su mejor juego en mucho tiempo, y lo puso incómodo en todo momento, no lo dejó jugar tranquilo, no todo fue culpa de ellos, más allá que muchas de sus individualidad no están pasando por su mejor momento.

Los dirigidos por Néstor Patiño le pusieron alma y corazón al juego, se desdoblaron para llegar a las marcas perdidas y si bien no pudieron siempre con las llegadas colectivas del rival, aprovecharon sus oportunidad para quedar siempre cerca en el tanteador, sobre todo en la primera etapa donde se fue abajo 3-2. Coki Chávez apurado por Leo Barrios; Luz y Fuerza alcanzó su primera victoria en AFA.

En el inicio del complemento y con la UOM adelantado, Camioneros aprovechó muy bien los espacios y el buen pié de sus jugadores para anotar dos golazos, el primero de Nicolás Calvo y el segundo de Erik Zaraza para sentenciar el juego pero para aplaudir la entrega de Metalúrgico quien, repetimos, debe haber jugado el mejor juego del año en primera división.

Y se hizo la Luz

Tras dos derrotas consecutivas, Luz y Fuerza salió de perdedor cuando menos se lo esperaba, sobre todo por las bajas que tenía y por el buen momento de Defensores del Sur, sin embargo lo supo vencer con méritos propios y por razones rivales.

Al minuto y medio, Román Andrade -la figura de la noche-, le pegó directo a la salida de un tiro de esquina y la bola tras desviarse en un rival descolocó a Coki Chávez para el 1-0.

A partir de la ventaja se retrasó, le dio la pelota al rival sin permitirle el juego directo que siempre emplea el rival, y fueron ellos quienes aprovecharon la contra para ampliar la ventaja por intermedio de Ayi Mansilla. Tres jugadores llegaron ante Chávez, todos sus compañeros quedaron por detrás de la pelota, incomprensible.

Recién a los 10 minutos el Defe logró achicar las diferencias gracias al gol de Luciano Abalos y a los 16 igualó Kevin González con el cual se fueron al descanso.

Los Eléctricos con más dinámica que nunca aprovecharon todas las oportunidades que el dio el rival, quien tuvo muchos jugadores por debajo de su nivel y quienes no pudieron salvar a su arquero como su arquero muchas veces los salvó a ellos.

El cierre del partido fue genial a cuatro minutos del cierre y con el juego 4 a 4, pasó de todo; quedó de lado lo mal que jugaron por momentos para regalar un final dramático donde pasó de todo, tiros libres sin barrera para uno y para otro y brillando los arqueros hasta que apareció Juniors Pedraza, otro que la rompió toda para desnivelar, y a segundos del cierre, Leo Barrios con un golazo le puso la cereza al postre.

Posiciones

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Rosario RG 9 3 3 0 0 22 9

2° Camioneros 9 3 3 0 0 18 5

3° San Isidro 7 3 2 1 0 14 9

4° ADEFU 7 3 2 1 0 10 5

5° Estrella Austral 4 3 1 1 1 13 10

6° Defensores del Sur 3 3 1 0 2 17 16

7° Luz y Fuerza 3 3 1 0 2 8 13

8° Los Troncos 1 3 0 1 2 7 13

9° Metalúrgico 0 3 0 0 3 8 18

10° Escuela Argentina 0 3 0 0 3 4 22

Próxima fecha – Cuarta

Estrella Austral vs. Defensores del Sur

Luz y Fuerza vs. ADEFU

San Isidro vs. Camioneros

Metalúrgico vs. Rosario

Escuela Argentina vs. Los Troncos

La Síntesis – Tercera fecha

ADEFU 2 – 2 San Isidro

ADEFU: Franco Velázquez y Geber Muñoz.

San Isidro: Gabriel Sánchez (2).

Arbitros: Guillermo Cok y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsado Bautista Ruiz en San Isidro por doble amarilla.

Rosario 11 – 4 Escuela Argentina

Rosario: Wladimir González (4), Mauro Machao (3), Maximiliano Ferreyra (2), Agustín Núñez y Enzo Guerrero.

Escuela Argentina: Brahian Agüero (2), Franco Yacante y Tomás Sotomayor.

Arbitros: Christian Farieri y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsado David Moreno en Escuela Argentina por doble amarilla.

Camioneros 6 – 3 Metalúrgico

Camioneros: Erik Zaraza (3), Facundo Perpetto, Nicolás Calvo y Ezequiel Salazar.

Metalúrgico: Bruno Patiño (2) y David Patiño.

Arbitros: Guillermo Cok y Christian Farieri.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsado Erik Zaraza en Camioneros con doble amarilla.

Luz y Fuerza 6 – 4 Defensores del Sur

Luz y Fuerza: Martín Pedraza (3), Luis Alberto Mansilla, Román Andrade y Leonardo Barrios.

Defensores del Sur: Luciano Abalos, Kevin González, Aaron Camino y Angel Iván Giorgis.

Arbitros: Guillermo Cok y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: No se registraron.

Estrella Austral 4 – 4 Los Troncos

Estrella Austral: Daniel Lemos (2), Nicolás Paredes y Rodrigo Chávez.

Los Troncos: Emanuel Giménez, Joaquín Paredes, Cristian Pizarro y Santiago Orellano.

Arbitros: Omar Riquelme y Rodrigo Bravo.

Gimnasio: San Martín.

Incidencias: Expulsados Daniel Lemos en Estrella Austral; Joaquín Paredes y Tomás Ramírez en Los Troncos.