Rocío Ledesma, de madrugada

A los 26 años, la judoca fueguina Rocío Ledesma (4° preclasificada) cumplirá el sueño de ser olímpica: a las 5:18 (hora de nuestra país), en el tatami 1 del Campo de Marte, debutará en los Juegos Paralímpicos París 2024, enfrentando a la japonesa Shizuka Hangai (5°), en los cuartos de final de la categoría J1 (-48 kilos).

RIO GRANDE.- En los cuadros adjuntos aparece el desarrollo completo de dicha división; toda la actividad de la disciplina; y la presentación de sus cuatro restantes compañeros de disciplina. Los combates se pueden ver a través de YouTube @paralympics, y de TyC Sports Play.

También competirán hoy 05:19, Nadia Báez (natación 100m. pecho SB1; final, 13:24); 08:30, Gustavo Fernández (4°) (cuartos de final de tenis en silla de ruedas, vs. el japonés Tokito Oda/2°); 08:40, Stefanía Ferrando/Rodrigo Romero (Boccia Parejas Mixto BC3, por el bronce, vs. Tailandia); 15:00, Fútbol 5 para Ciegos (semifinal, vs. Brasil); 15:42, Hernán Urra (atletismo, final de Bala F35). EQUIPO COMPLETO. Los entrenadores Walter Dzurovcin y Guillermo Traba, junto a Paula Gómez, Nadia Boggiano, Eduardo Gauto, Laura González y Rocío Ledesma.

Medallero

China es el holgado líder, por delante de Gran Bretaña y Estados Unidos, mientras que la pelea recién aparece por el cuarto lugar. Argentina aparece en el puesto 34° (5° entre los países de Latinoamérica, y 7° entre los del continente), con 2 oros (para el atleta rosarino Brian Impellizzeri en salto en largo T37, con 6,42 metros; y el nadador neuquino Iñaki Basiloff, en 200 metros combinados SM7, con 2:29.81); y 5 bronces (para el bonaerense -de Merlo- Juan Samorano en taekwondo K44, -70 kilos; el pergaminense Alexis Chavez, en 400 metros T36, con53.60; el bonaerense Fernando Vázquez, en salto en largo T12, con 6,88; la gualeguaychense Antonella Ruiz Díaz, en bala F41, con 9,58 metros; y Basiloff, en 400 metros libre S7, con 4:40.27). ULTIMA VISITA. Ledesma visitó Río Grande a finales de mayo. En París la acompañan sus padres.

JUEGOS PARALIMPICOS PARIS 2024 * JUDO

Día T Categoría J Luchas

Jueves 5 1 Masculino J2 (-60) 9 12 (9+3)

Jueves 5 1 Femenino J1 (-48) 8 11 (8+3)

Jueves 5 1 Femenino J2 (-48) 8 11 (8+3)

Jueves 5 2 Femenino J1 (-57) 11 14 (11+3)

Jueves 5 2 Masculino J1 (-60) 10 13 (10+3)

Viernes 6 1 Masculino J2 (-73) 11 14 (11+3)

Viernes 6 1 Femenino J1 (-70) 9 12 (9+3)

Viernes 6 1 Femenino J2 (-70) 6 7 (4+3)

Viernes 6 2 Masculino J1 (-73) 13 16 (13+3)

Viernes 6 2 Femenino J2 (-57) 9 12 (9+3)

Sábado 7 1 Masculino J2 (-90) 9 12 (9+3)

Sábado 7 1 Femenino J1 (+70) 9 12 (9+3)

Sábado 7 1 Masculino J1 (+90) 8 11 (8+3)

Sábado 7 2 Masculino J1 (-90) 11 14 (11+3)

Sábado 7 2 Femenino J2 (+70) 8 11 (8+3)

Sábado 7 2 Masculino J2 (+90) 7 8 (5+3)

Nota: T (tatami), J (judocas). En las luchas se indica primero las de la ronda clasificatoria (octavos, cuartos, semifinales y repechaje), y luego las finales (por oro y bronces). Total de judocas: 146 (78 varones/68 mujeres). Países: 43. Total de luchas: 144.

MEDALLERO

O/País O-P-B-T

1.China 62-46-27-135

2.G.Bretaña 33-25-16-74

3.Est.Unidos 25-26-12-63

4.P.Bajos 16-07-05-28

5.Francia 15-17-18-50

6.Brasil 15-15-27-57

7.Ucrania 13-18-21-52

8.Italia 13-10-23-46

9.Australia 11-12-18-41

10.España 07-08-17-32

18.Canadá 04-06-07-17

18.Colombia 04-06-07-17

23.México 03-03-05-11

26.Cuba 03-02-00-05

34.Argentina 02-00-05-07

Países con medallas: 78.

REPRESENTANTES ARGENTINOS

Día Hora Judoca Categoría Ronda Rival

Jueves 5 05:09 Paula Gómez (5°) J1 -57 kilos (11) Octavos Flora Buranyi (Hungría/8°)

Jueves 5 05:18 Rocío Ledesma (4°) J1 -48 kilos (8) Cuartos Shizuka Hangai (Japón/5°)

Viernes 6 05:18 Eduardo Gauto (5°) J1 -73 kilos (13) Octavos Ndyebo Lamani (Sudaf./11°)

Viernes 6 05:27 Nadia Boggiano (5°) J1 -70 kilos (9) Octavos Minako Tsuchiya (Japón/7°)

Viernes 6 06:48 Laura González (5°) J2 -57 kilos (9) Cuartos Junko Hirose (Japón/2°)

FEMENINO J1 (-48 KILOS)

Orden Ronda Lucha

1 (05:09) Cuartos Ecem Tasin Cavdar (Turquía/1°)-Anna Tabea Muller (Alemania/6°)

2 (05:18) Cuartos Rocío Silvana Ledesma (Argentina/4°)-Shizuka Hangai (Japón/5°)

3 (05:27) Cuartos Nataliya Nikolaychyk (Ucrania/2°)-Emmanouela Masourou (Grecia/7°)

4 (05:36) Cuartos Rosicleide De Andrade (Brasil/3°)-Suvd-Erdene Togtokhbayar (Mongolia/8°)

5 (06:48) Semifinal Ganadora 1 vs. Ganadora 2

6 (06:57) Semifinal Ganadora 3 vs. Ganadora 4

7 (07:33) Repechaje Perdedora 1 vs. Perdedora 2

8 (07:42) Repechaje Perdedora 3vs. Perdedora 4

9 (11:00) Bronce Perdedora 5 vs. Ganadora 8

10 (11:09) Bronce Perdedora 6 vs. Ganadora 7

11 (11:18) Oro Ganadora 5 vs. Ganadora 6

Nota: entre paréntesis aparece el horario aproximado de cada combate (considerando un promedio de 9’ por cada uno), y el orden de preclasificación para este torneo.