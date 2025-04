Río Grande RHC se quedó con el clásico pero no le alcanzó

En un sábado de locos se cerró la primera fase del campeonato Apertura de Rugby en la Zona Campeonato y tras los resultados que se dieron Las Aguilas y Colegio del Sur serán los responsables de jugar la gran final, pautada para el sábado venidero en cancha del Fucsia por ser el mejor clasificado de la etapa inicial.

RIO GRANDE.- Todas las miradas estaban puestas en el clásico más añejo de la provincia, y en esta ciudad, Río Grande RHC venció ajustadamente 15-14 al Ushuaia Rugby Club, quedando ambos cortos, ya que a río revuelto ganancia de pescadores, y el pescador fue Colegio del Sur que derrotó a Universitario 30-0 y con el punto bonus ofensivo conseguido alcanzó al Verde en la segunda colocación del certamen.

Y el sistema de definición benefició al conjunto capitalino dado que, en el primer punto de desempate, partidos entre sí, ganaron uno cada uno, y el segundo punto contempla la mayor de partidos ganados en el certamen, y allí los Colegiales sumaron una victoria más que su rival, quien había igualado en su visita al Tricolor, y eso lo dejó con las manos vacías, pero con la conciencia tranquila, su mejoría en el inicio de esta Temporada ha sido de 180°.

Por su parte, Las Aguilas goleó a Tolhuin como visitante, aún no habían elevado las planillas a la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, pero se supo que, además, se le había dado por ganado el juego que ambos debían haber sostenido el jueves pasado en Ushuaia, por lo que el Fuscia cosechó diez puntos en 48 horas para ser el holgado ganador de la primera etapa del torneo.

Dramático clásico

Antes de salir a la cancha el Ushuaia sabía que si ganaba por cualquier resultado era finalista, y Río Grande que si vencía con punto bonus iba a definir con Las Aguilas, pero si ganaba como lo hizo, sin punto bonus, Colegio lo podía igualar en la tabla, cosa que también sucedió.

Esta vez el dueño de casa ganó el sorteo y cambió la táctica, quiso jugar la primera etapa con viento en contra, y aunque parezca mentira fue el amplio dominador de esta primera parte porque supo cómo salir del asedio inicial cuando el Ushuaia lo presionó de entrada, y luego jugó más tiempo en campo contrario que propio; el premio a esa manera de ir de punta con sus delanteros y las corridas de sus backs fue que los a 22 minutos fijaron un ruck muy cerca del ingoal rival, y tras dos movimientos, el que levantó la guinda y soportó los tackles fue el capitán Jork Sánchez quien apoyó el primer try del partido.

Ushuaia pese a tener el viento a su favor no tuvo muchas pelotas limpias para atacar; tampoco utilizó mucho el pie para jugar en campo rival, y en la primera que lo hizo llegó al try; fue una salida arriesgada desde sus propios 10 metros a pura velocidad y esquives de Estanislao Lugones, para que luego el otro centro con el pie pusiese la pelota en el line, a 5 metros del ingoal, y en la primera pelota que el Verde perdió en la hilera Ushuaia capitalizó esa pelota y tras más de ocho pick and go el primera línea Facundo Gratapaglia apoyó y Kiti Mansilla con su conversión colocó el 7-5 ya en tiempo de descuento.

La segunda etapa fue un calco de la primera, el que le robó la pelota a los anfitriones fue el Ushuaia y fueron ellos lo que jugaron en campo contrario y lo presionaron bien alto al rival, aunque en la primera aproximación a los últimos 22 metros del rival consiguieron un penal bajo los palos y Walter Kohan acertó el disparo para adelantar el Verde 8-7 sobre los 10 minutos.

La visita jamás bajó los brazos y fue y fue con el ball carrier Nicolás Obreque como estandarte, incluso fue éste quien se desprendió de un maul por el centro de la cancha y corrió más de 20 metros para apoyar debajo de las haches para el 14-8.

Pero de inmediato contestó el local, fue Matías Parún, la figura de la cancha, el que se desprendió de un maul fue Luis Tobar por una punta, lo contuvieron pero del ruck la pelota voló a los tres cuartos quienes hicieron llegar la pelota a la punta y si bien los detuvieron Damián Olivera -recién ingresado, tomó la pelota suelta y con mucha determinación apoyó el try que fue convertido por Kohan, 15-14.

El Tricolor fue a buscar la victoria y la tuvo en sus pies; ya con el tiempo cumplido tuvo un penal que su pateador se animó a pedir cuando el viento en contra había mermado, pero a la hora de ejecutar el disparo una ráfaga le jugó una mala pasada y se le fue afuera por el primer palo, para desatar la locura de los locales que se pensaban finalistas, después llegó la mala noticia.

Torneo Apertura – Posiciones

Pos/Clubes Pts. J G E P Bo. Bd. TF TC

1° Las Aguilas 44 10 9 0 1 7 1 224 79

2° Colegio del Sur 32 10 7 0 3 4 0 279 145

3° Río Grande RHC 32 10 6 1 3 3 1 275 175

4° Ushuaia RC 30 10 5 1 4 2 4 224 163

5° Universitario 7 10 1 0 9 2 1 153 303

6° Tolhuin RC 5 10 1 0 9 1 0 50 340

* Resta agregar el resultado del sábado entre Tolhuin RC y Las Aguilas, no así los puntos.