El atletismo, el destacado

El atletismo de Tierra del Fuego terminó 2° en la rama femenina y un puesto detrás entre los varones, luego del término anticipado (la última jornada en la pista Eduardo Bernal de Comodoro Rivadavia fue suspendida por un alerta de fuertes vientos) del certamen de esta disciplina, en el marco de los XVIII Juegos Patagónicos, que lleva adelante el Ente Patagónico Deportivo (EPaDe).

RIO GRANDE.- En los cuadros adjuntos aparece el resumen de cada deporte, a excepción -por motivos de espacio- de la lucha olímpica, cuyo detalle será publicado mañana (junto a lo sucedido en escalada, tenis de mesa y tenis de mesa PCD, disciplinas de los III Juegos de la Integración Patagónica, de las cuales no se sube información a la plataforma Tremun).

En el caso específico del atletismo, se indican todas las actuaciones de los fueguinos, los ganadores de cada prueba (se concretaron 22 de 30) y los múltiples medallistas, como así también las competencias que no se realizaron.

Por equipos, el voleibol masculino fue el único que pudo evitar la última posición: el voleibol femenino, que finalizó la etapa clasificatoria con un triunfo ante Neuquén, al día siguiente perdió ante el mismo rival. Mientras que ambas ramas del básquetbol cayeron en sus despedidas, aunque por menos desventaja que en los anteriores cruces contra esos similares oponentes. Los Juegos Regionales continuarán del 15 al 18 de mayo, en Neuquén, La Pampa y Río Negro.

ATLETISMO FEMENINO (C. RIVADAVIA)

80 metros: Series: S1 (velocidad del viento: +0,7 m/s): 1.Valentina Battaino 10.66. S2 (+1,3): 6.Xiomara Villar 11.62. Final (+1,7): 1.Battaino 10.66. 200 metros (+1,1): 1.Olivia Conesa (Chu) 25.52; 3.Battaino 27.13; 6.Alma Delgado 28.75. 300 metros: 1.Conesa (Chu) 41.82; 3.Battaino 45.54; 5.Delgado 46.83. 600 metros: 1.Laurent St Fort (Chu) 1:48.84. 2.400 metros: 1.Ana Villalba (LP) 10:07.86.

80 metros con vallas (0,0): 1.Conesa (Chu) 12.38; 2.Isabella Bianchi 13.05; 6.Villar 16.58. Salto en largo: 1.Bianchi 4,56; 7.Delgado 3,98. Bala (3 kilos): 1.Bianca González (RN) 9,07; 6.Melina Portillo 7,71; 10.Giabella Adduci 7,24. Disco (0,750 kilos): 1.Sofía Tellechea (LP) 30,63; 7.Mercedes Felicioni 22,04; 8.Julio Etchegoyen 19,65. Hexatlón: P1 (80 metros c/vallas): 1.Brisa Curtale 14.65; 5.Alma Guereta 16.98. P2 (salto en alto): 3.Curtale 1,23; 4.Guereta 1,19. P3 (bala/3 kilos): 1.Curtale 7,31; 2.Guereta 7,31. P4 (salto en largo): 3.Guereta 4,04; 6.Curtale 2,61. P5 (jabalina/500 gramos): 2.Curtale 15,93; 3.Guereta 14,95. P6 (600 metros): 3.Curtale 2:15.57; Guereta descalificada. Posiciones finales: 1.Bianca Mensi (LP) 3.339 puntos; 2.Curtale 2.994; 5.Guereta 2.185. Posta 4×100 metros: 1.Chubut 52.97; 2.T.Fuego (Bianchi/Delgado/Battaino/Villar) 54.28. Posiciones: 1.Chubut 153; 2.T.Fuego 95; 3.La Pampa 93; 4.R.Negro 88; 5.Neuquén 56; 6.Santa Cruz 28. Pruebas que no se disputaron: salto en alto (Bianchi/Villar); martillo (3 kilos: Adduci/Etchegoyen); jabalina (500 gramos: Adduci/Ana Peña); posta combinada. Múltiples medallistas: 1.Conesa (Chu) 3/0/0 (3); 2. St Fort (Chu) 1/2/0 (3); 3.Bianchi (TdF) y Guillermina Villalba (LP) 1/1/0 (2); 5.Battaino (TdF) 1/0/2 (3); 6.Mia Marco (RN) y Aitana Dzikowicki (Chu) 0/2/0 (2); 8.Emma López (RN) 0/1/1 (2). Puntos de TdF: Individuales: Battaino 27 (1° 80 m.; 3° 200 y 300 m.); Bianchi 22 (1° largo; 2° 80 m. c/v); Curtale (2° hexatlon) y Delgado (5° 300 m.; 6° 200 m.; 7° largo) 9; Guereta 4 (5° hexatlon); Villar 3 (6° 80 m. c/v); Felicioni 2 (7° disco); Etchegoyen 1 (8° disco). Posta: 18 (2° 4×100 m.). Entrenadores de TdF: Juliana Mateu y Fernando Obregón.

ATLETISMO MASCULINO (C. RIVADAVIA)

80 metros: Series: S1 (+0,2): 6.Julián Aguil 11.61. S2: 1.Angelo Bronzini 9.79. Final (+1,7): 1.Maximiliano Lucero (R.Negro) 9.69; 3.Bronzini 9.77. 200 metros (+1,7): 1.Valentino Bonelli (Chu) 23.27; 4.Bronzini 24.82; 11.Aristóteles White 27.56. 300 metros: 1.Bonelli (Chu) 36.46; 5.Bronzini 39.62; 12.White 44.65. 600 metros: 1.Bonelli (Chu) 1:26.11; 7.White 1:45.18; descalificado Genaro Ojeda. 2.400 metros: 1.Laurent St Fort (Chu) 8:04.76; 9.Ojeda 9:49.68; descalificado Aguil. 110 metros c/vallas (+1,1): 1.Ezequiel Arrieta 15.16; 4.Francisco Vaca 18.60. Salto en alto: 1.Arrieta 1,60; 3.Vaca 1,40. Bala (4 kilos): 1.Máximo Díaz 12,81; 3.Marcelo Soria 11,37. Jabalina (600 gramos): 1.Leonel Sánchez 45,64; 9.Alan Villarroel 25,91. Heptatlon: P1 (110 metros c/vallas) (+1,0): 1.Timoteo Arteaga 18.20; 3.Bautista Díaz 19.93. P2 (salto en alto): 5.Arteaga 1,28; 6.Díaz 1,25. P3 (bala/4 kilos): 1.Arteaga 10,90; 4.Díaz 7,56. P4 (200 metros) (0,0): 1.Arteaga 26.58; 3.Díaz 27,62. P5 (salto en largo): 2.Arteaga 4,48; 5.Díaz 4,33. P6 (jabalina/600 gramos): 2.Arteaga 30,54; 4.Díaz 22,11. P7 (800 metros): 1.Arteaga 2:32.33; 4.Díaz 2:36.75. Posiciones finales: 1.Juan Romero (SC) 3.772 puntos; 2.Timoteo Arteaga 3.713; 4.Bautista Morales 3.024. Posta 4×100 metros: 1.La Pampa 47.57; T.del Fuego descalificado. Posiciones: 1.Chubut 138; 2.La Pampa 105; 3.T.Fuego 102; 4.Santa Cruz 64; 5.R.Negro 62; 6.Neuquén 30. Pruebas que no se disputaron: salto en largo (Arrieta/Ojeda);disco (1 kilo: Sánchez/Marcelo Soria); martillo (4 kilos: Sánchez/Soria); posta combinada. Múltiples medallistas: 1.Bonelli (Chu) 3/0/0 (3); 2.Arrieta (TdF) 2/0/0 (2); 3.Maximiliano Lucero (RN) 1/2/0 (3). Puntos de TdF: Arrieta 26 (1° 110 m. c/v y alto); Bronzini 16 (3° 80 m.; 4° 200 m.; 5° 300 m.); M.Díaz (1° bala) y Sánchez (1° jabalina) 13; Vaca 11 (3° alto; 4° 110 m. c/v); Arteaga 9 (2° heptatlon); Soria 7 (3° bala); B.Díaz 5 (4° heptatlon); White 2 (7° 600 m.). Entrenadores de TdF: Lucas Doffo y Rodrigo Velásquez.

MEDALLERO FEMENINO MEDALLERO MASCULINO MEDALLERO CONJUNTO

P/Provincia O P B T P/Provincia O P B T P/Provincia O P B T

1.Chubut 5 4 2 11 (1°) 1.Chubut 4 3 3 10 (1°) 1.Chubut 9 7 5 21 (1°)

2.La Pampa 3 1 1 5 (4°) 2.T.Fuego 4 3 1 8 (2°) 2.T.Fuego 6 4 5 15 (2°)

3.T.Fuego 2 3 2 7 (2°) 3.Sta.Cruz 1 3 0 4 (4°) 3.La Pampa 4 3 5 12 (3°)

4.R.Negro 1 3 3 7 (2°) 4.La Pampa 1 2 4 7 (3°) 4.R.Negro 2 5 4 11 (4°)

5.Neuquén 0 0 2 2 (5°) 5.R.Negro 1 2 1 4 (4°) 5.Sta.Cruz 1 3 1 5 (5°)

6.Sta.Cruz 0 0 1 1 (6°) 6.Neuquén 0 0 0 0 (6°) 6.Neuquén 0 0 2 2 (6°)

Puntaje conjunto: 1.Chubut 291; 2.La Pampa 198; 3.T.Fuego 197; 4.R.Negro 150; 5.Sta.Cruz 92; 6.Neuquén 86. Puntaje (doble para las postas): 13 al 1°; 9 al 2°; 7 al 3°; 5 al 4°; 4 al 5°; 3 al 6°; 2 al 7°; 1 al 8°.

LEVANTAMIENTO OLIMPICO (R. GRANDE)

Masculino: 67 kilos: 1.Bautista Palacios (Nq/64,60) 159 kilos (arranque: 75/1°; envión: 84/1°); 2.Román Agüero (LP/67,00) 153 (73/2°-80/2°); 3.Benjamín Da Silva (TdF/63,00) 128 (54/3°-74/3°); 4.Tiziano Ramos (Chu/56,70) 118 (45/4-73/4°); 5.Ciro Vicente (RN/45,80) 83 (38/5°-45/5°). 81 kilos: 1.Haian Romano (RN/72,10) 186 (81/1°-105/1°); 2.Teo Moyano (TdF/70,60) 171 (72/3°-99/2°); 3.Gianfranco Arriola (LP/80,30) 170 (75/2°-95/3°); 4.Julián Hernández (Nq/77,70) 153 (70/4°-83/4°); 5.Dago Jorquera (Chu/68,10) 125 (55/5°-70/5°). +81 kilos: 1.Tomás Cortez (TdF/82,90) 214 (95/1°-119/1°); 2.Federico Andrade (RN/82,00) 171 (71/2°-100/2°); 3.Ciro Epulef (Chu/92,60) 144 (66/3°-78/4°); 4.Jeremías Almazabal (Nq/133,70) 120 (50/4°-70/4°).

Femenino: 55 kilos: 1.Antonella Almaza (Nq/54,20) 125 kilos (arranque: 55/1°; envión: 70/1°); 2.Valentina Castro (TdF/48,00) 115 (52/2-63/2°); 3.Juana Rolandi (RN/55,00) 100 (45/3°-55/3°); 4.Katherina Ordóñez (LP/53,70) 64 (28/4°-36/4°); 5.Kiyomi Sambueza (Chu/44,20) 42 (20/5°-22/5°). 64 kilos: 1.Serena Alonso (RN/63,90) 137 (65/1°-72/1°); 2.Priscila Ceballos (TdF/56,10) 111 (50/2°-61/2°); 3.Eluney Aranda (Nq/63,70) 100 (45/3°-55/3°); 4.Alma Mariqueo (Chu/61,70) 92 (40/3°-52/4°). +64 kilos: 1.Loreta Miani (RN/69,20) 176 (80/1°-96/1°); 2.Renata Benítez (Nq/88,10) 115 (59/2°-65/2°); 3.Milagos González (TdF/82,70) 109 (48/3°-61/3°); 4.Luján Nahuel (Chu/94,50) 109 (47/4°-62/3°).

LEVANTAMIENTO OLIMPICO * MEDALLERO

P/Provincia O P B Total

1.Río negro 3 1 1 5 (2°)

2.Neuquén 2 1 1 4 (3°)

3.Tierra del Fuego 1 3 2 6 (1°)

4.La Pampa 0 1 1 2 (4°)

5.Chubut 0 0 1 1 (5°)

6.Santa Cruz 0 0 0 0 (6°)

JUEGOS EPADE (PUNTAJE PARCIAL)

P/Provincia AF AM BF BM VF VM Parc.

1.Chubut 9 9 9 2 9 5 43

2.R.Negro 3 2 5 9 7 7 33

3.La Pampa 5 7 2 3 3 9 29

4.Neuquén 2 1 7 7 2 3 22

5.Santa Cruz 1 3 3 5 5 1 18

6.T.del Fuego 7 5 1 1 1 2 17

Deportes por disputarse (15-18/05): Ciclismo MTB (puntaje conjunto) y Judo (R.Negro); Fútbol y Natación (La Pampa). Todas las disciplinas en ambas ramas.

VOLEIBOL FEMENINO (RÍO GALLEGOS)

1° fecha: La Pampa-Río Negro 1-3; Tierra del Fuego-Chubut 0-3 (11-25/19-25/11-25); Neuquén-Santa Cruz 1-3. 2° fecha: La Pampa-Tierra del Fuego 3-0 (25-22/25-23/25-18); Neuquén-Río Negro 0-3; Santa Cruz-Chubut 0-3. 3° fecha: La Pampa-Neuquén 3-1; Chubut-Río Negro 3-1; Santa Cruz-Tierra del Fuego 3-0 (25-22/25-13/25-17). 4° fecha: La Pampa-Santa Cruz 3-2; Chubut-Neuquén 3-0; Río Negro-Tierra del Fuego 3-0 (25-16/25-10/25-11). 5° fecha: La Pampa-Chubut 0-3; Tierra del Fuego-Neuquén 3-2 (22-25/25-16/24-26/25-21/15-13); Río Negro-Santa Cruz 3-0. Posiciones: 1.Chubut 10; 2.R.Negro 9; 3.La Pampa 8; 4.Santa Cruz 7; 5.T.Fuego 6; 6.Neuquén 5. Ronda final: Semifinales: Chubut (1°)-Santa Cruz (4°) 3-0; R.Negro (2°)-La Pampa (3°) 3-0. 1° puesto, Chubut-R.Negro 3-1; 3° puesto, La Pampa-Santa Cruz 1-3; 5° puesto, T.Fuego (5°)-Neuquén (6°) 2-3 (25-21/13-25/25-20/13-25/13-15). Cuerpo técnico TdF: Rodrigo Gómez (E) y Hernán Cepeda (D).

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef. Df.

1.Chubut 14 7 7 0 21 2 10,50 +19

2.R.Negro 12 7 5 2 17 7 2,43 +10

3.Sta.Cruz 10 7 3 4 11 14 0,79 -3

4.La Pampa 10 7 3 4 11 15 0,73 -4

5.Neuquén 7 6 1 5 7 17 0,41 -10

6.T.Fuego 7 6 1 5 5 17 0,29 -12

VOLEIBOL MASCULINO (RÍO GALLEGOS)

1° fecha: La Pampa-Río Negro 3-1; Chubut-Neuquén 3-2; Tierra del Fuego-Santa Cruz 0-3 (14-25/21-25/22-25). 2° fecha: La Pampa-Tierra del Fuego 3-0 (25-10/25-17/25-16); Chubut-Río Negro 0-3; Neuquén-Santa Cruz 3-2. 3° fecha: La Pampa-Chubut 3-0; Neuquén-Tierra del Fuego 3-1 (25-15/25-20/16-25/25-21); Santa Cruz-Río Negro 1-3. 4° fecha: La Pampa-Neuquén 3-1; Río Negro-Tierra del Fuego 3-0 (25-15/25-10/25-15); Santa Cruz-Chubut 1-3. 5° fecha: Chubut-Tierra del Fuego 3-2 (22-25/25-17/25-20/12-25/17-15); Río Negro-Neuquén 3-1; La Pampa-Santa Cruz 3-0. Posiciones: 1.La Pampa 10; 2.R.Negro 9; 3.Chubut 8; 4.Neuquén 7; 5.Santa Cruz 6; 6.T.Fuego 5. Ronda final: Semifinales: La Pampa (1°)-Neuquén (4°) 3-0; R.Negro (2°)-Chubut (3°) 3-0. 1° puesto, La Pampa-R.Negro 3-1; 3° puesto, Chubut-Neuquén 3-0; 5° puesto, Santa Cruz (5°)-T.del Fuego (6°) 1-3 (21-25/25-14/21-25/22-25). Cuerpo técnico TdF: Joaquín Romero (E) y Jeremías Sipaila (D).

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef. Df.

1.La Pampa 14 7 7 0 21 2 10,50 +19

2.R.Negro 12 7 5 2 17 8 2,12 +9

3.Chubut 11 7 4 3 12 14 0,86 -2

4.Neuquén 9 7 2 5 9 18 0,50 -9

5.T.del Fuego 7 6 1 5 6 16 0,37 -10

6.Sta.Cruz 7 6 1 5 8 15 0,53 -7

BÁSQUETBOL FEMENINO (RAWSON)

1° fecha: Neuquén-Santa Cruz 56-41; T.del Fuego-Chubut 25-95 (3-21/10-52/17-75); Río Negro-La Pampa 53-29. 2° fecha: Neuquén-T.del Fuego 76-35 (24-9/41-12/64-24); Río Negro-Santa Cruz 64-47; La Pampa-Chubut 46-83. 3° fecha: Neuquén-Río Negro 58-44; La Pampa-T.del Fuego 55-41 (18-6/27-20/33-31); Chubut-Santa Cruz 66-46. 4° fecha: Neuquén-La Pampa 36-38; Chubut-Río Negro 67-45; Santa Cruz-T.del Fuego 61-38 (22-6/35-24/46-24). 5° fecha: Neuquén-Chubut 53-58; Santa Cruz-La Pampa 43-41; T.del Fuego-Río Negro 41-69 (3-20/13-41/31-49). Posiciones: 1.Chubut 10; 2.Neuquén 9; 3.R.Negro 8; 4.Santa Cruz 7; 5.Santa Cruz 6; 5.T.del Fuego 5. Ronda final: 1° puesto, Chubut (1°)-Neuquén (2°) 64-56; 3° puesto, Río Negro (3°)-Santa Cruz (4°) 67-50; 5° puesto, La Pampa (5°)-T.del Fuego (6°) 47-40 (18-8/26-18/39-30). Plantel TdF: 4.Sabina Giannone, 5.Mia Troncoso, 6.Nahiara Vera, 7.Keyla Ledesma, 8.Morena Moreno, 9.Agustina Lemos, 10.Mia Soto, 11.Iris Quiroga, 12.Camila Núñez, 13.Sofía Quiroga, 14.Victoria Quiroga y 15.Aymara Marchán. E: Maximiliano Juárez. D: Rocío Abalos.

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G P Tf Prom. Tc Prom.

1.Chubut 12 6 6 0 434 72,33 271 45,17

2.Neuquén 10 6 4 2 335 55,83 270 45,00

3.R.Negro 10 6 4 2 342 57,00 292 48,67

4.Sta.Cruz 8 6 2 4 288 48,00 332 55,33

5.La Pampa 8 6 2 4 246 41,00 295 49,17

6.T.Fuego 6 6 0 6 220 36,67 403 67,17

BÁSQUETBOL MASCULINO (TRELEW)

1° fecha: Río Negro-Neuquén 61-56; Tierra del Fuego-Chubut 37-80 (6-33/21-52/26-67); La Pampa-Santa Cruz 93-68. 2° fecha: Río Negro-Tierra del Fuego 83-53 (21-19/35-30/64-41); La Pampa-Neuquén 51-69; Santa Cruz-Chubut 71-70. 3° fecha: Río Negro-La Pampa 59-70; Santa Cruz-Tierra del Fuego 65-43 (19-10/32-17/45-25); Chubut-Neuquén 62-86. 4° fecha: Río Negro-Santa Cruz 67-62; Chubut-La Pampa 70-68; Neuquén-Tierra del Fuego 66-59 (21-20/37-31/53-44). 5° fecha: Río Negro-Chubut 77-54; Neuquén-Santa Cruz 64-50; Tierra del Fuego-La Pampa 69-80 (10-21/26-34/45-51). Posiciones: 1.R.Negro 9; 2.Neuquén 9; 3.La Pampa 8; 4.Santa Cruz 7; 5.Chubut 7; 6.T.del Fuego 5. Ronda final: 1° puesto, R.Negro (1°)-Neuquén (2°) 71-64; 3° puesto, La Pampa (3°)-Santa Cruz (4°) 60-65; 5° puesto, Chubut (5°)-T.del Fuego (6°) 50-46 (14-12/28-19/35-35). Nota: la final se jugó en el Club Germinal (Rawson, Chubut). Plantel TdF: 4.Alexis Avila, 5.Joaquín Orellano, 6.Martiniano Maero, 7.Franco Rizzi, 8.Ignacio Miño, 9.Joaquín Weinert, 10.Thiago Muñoz, 11.Juan Vargas, 12.Franco Sobol, 13.Santiago Orellana, 14.Octavio Arocena y 15.Matías Bretti. E: Lautaro Miranda. D: Luciano Rodríguez.

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G P Tf Prom. Tc Prom.

1.R.Negro 11 6 5 1 418 69,67 359 59,83

2.Neuquén 10 6 4 2 405 67,50 354 59,00

3.Sta.Cruz 9 6 3 3 381 63,50 397 66,17

4.La Pampa 9 6 3 3 422 70,33 400 66,67

5.Chubut 9 6 3 3 386 64,33 385 64,17

6.T.Fuego 6 6 0 6 307 51,17 424 70,67

TAEKWONDO WT * FEMENINO (R.GRANDE)

-49 kilos: 1.Tiziana Liria (RN) 3-0 (sets: 6-1; puntos: 77-41); 2.Natasha Troncoso (Nq) 3-1 (6-2/77-52); 3.Aimé Giménez (TdF) 1-2 (3-4/52-58) y Giovana Sánchez (LP) 0-2 (0-4/23-53). Grupo 2: Giménez 0-2 (1-5/4-6) vs. Troncoso; 2-0 (11-2/2-0) vs. Chubut. Semifinales: Liria (1° G1)-Giménez (2° G2) 2-1; Troncoso (1° G2)-Sánchez (2° G1) 2-0 (16-6/22-17). Final: Liria-Troncoso 2-0 (6-3/11-4). -55 kilos: 1.Loana Carrillo (RN) 4-0 (8-0/62-18); 2.Maitena Mora (Chu) 2-2 (4-6/37-77); 3.Juliana Córdoba (LP) 2-1 (5-3/60-17) y Milena Díaz (Nq) 1-2 (2-4/25-28). Grupo 2: Lorna Bremsz (TdF): 0-2 (7-17/2-3) vs. Carrillo; 1-2 (8-8/10-5/2-2) vs. Mora. Semifinales: Mora (2° G2)-Córdoba (1° G1) 2-1 (0-9/8-6/5-0); Carrillo (1° G2)-Díaz (2° G1) G-P (NP). Final: Carrillo-Mora 2-0 (9-3/11-3). -63 kilos: 1.Fiorella Morales (RN) 3-0 (6-0/71-22); 2.Bárbara Rodríguez (LP) 2-1 (4-3/58-46); 3.Stefani Amigo (Nq) 0-2 (0-4/9-45) y Mia Mancilla (Chu) 1-2 (3-5/54-69). Grupo 1: Martina Legunda (TdF) 1-2 (0-5/10-10/6-11) vs. Mancilla; 0-2 (NP) vs. Morales. Semifinales: Morales (1° G1)-Amigo (2° G2) 2-0 (12-0/9-3); Rodríguez (1° G2)-Mancilla (2° G1) 2-1 (6-8/13-1/9-6). Final: Morales-Rodríguez 2-0 (10-2/15-4). Equipos: 1.Río Negro; 2.La Pampa; 3.Chubut.

TAEKWONDO WT * MASCULINO (R.GRANDE)

-55 kilos: 1.Ramiro Ñanco (Chu) 3-0 (sets: 6-0; puntos: 37-11); 2.Benjamín Salgado (RN) 3-1 (6-2/58-15); 3.Branco Correa (Nq) 1-2 (2-4/19-41) y Giovanni Villegas (LP) 0-2 (0-4/9-17). Tiago Cazón (TdF): 3° Grupo 2: 0-2 (0-15/0-14) vs. Salgado; 0-2 (1-4/0-7) vs. Correa. Semifinales: Ñanco (1° G1)-Branco Correa (2° G2) 2-0 (6-4/12-0); Salgado (1° G2)-Villegas (2° G1) 2-0 (5-1/2-1). Final: Ñanco-Salgado 2-0 (5-0/4-0). -63 kilos: 1.Bautista Llancanao (RN) 4-0 (8-1/103-26); 2.Marco Christ (TdF) 2-2 (4-6/38-88); 3.Mateo Varela (LP) 1-1 (3-3/30-27) y Alejo Hernández (Chu) 0-2 (1-4/13-34). Grupo 2: Christ 2-1 (4-8/5-3/5-4) vs. Neuquén; 0-2 (0-12/3-17) vs. Llancanao. Semifinales: Christ (2° G2)-Varela (1° G1) 2-1 (5-3/6-10/5-0); Llancanao (1° G2)-Hernández (2° G1) 2-0 (12-0/5-2). Final: Llancanao-Christ 2-0 (15-1/16-4). -73 kilos: 1.Dante Oyarzún (TdF) 3-1 (6-2/68-39); 2.Tahiel Painefil (RN) 2-2 (4-6/26-34); 3.Alexander Viera (Nq) 2-1 (4-2/35-21) y Benjamín Vargas (LP) 2-1 (5-2/60-25). Grupo 2: Oyarzún 2-0 (14-1/15-2) vs. Santa Cruz; 0-2 (0-9/11-11) vs. Vargas. Semifinales: Oyarzún (2° G2)-Viera (1° G1) 2-0 (10-4/8-8);

Painefil (2° G1)-Vargas (1° G2) 2-1 (1-10/5-0/7-5). Final: Oyarzún-Painefil 2-0 (4-2/6-2). Equipos: 1.R.Negro; 2.La Pampa; 3.Neuquén.

TAEKWONDO WT * MEDALLERO

P/Provincia O P B Total

1.Río Negro 6 2 0 8 (1°)

2.Chubut 1 1 3 5 (4°)

3.T.del Fuego 1 1 1 3 (5°)

4.La Pampa 0 3 5 8 (1°)

5.Neuquén 0 1 5 6 (3°)

6.Santa Cruz 0 0 0 0 (6°)