Río Grande goleó a Tolhuin y sigue puntero con Las Aguilas

El pasado sábado se desarrolló la segunda fecha de la Zona Campeonato del certamen Apertura de Rugby que lleva adelante la Unión de Tierra del Fuego, y con lo resultados que se dieron, hay dos líderes: Río Grande RHC y Las Aguilas.

RIO GRANDE.- Río Grande Rugby & Hockey Club goleó como visitante a Tolhuin Rugby Club por 67 a 5 y de esta manera logró mantener la punta del certamen tras su resonante triunfo en la primera fecha cuando venció también como visitante a Universitario en el clásico local por 29 a 20.

En total fueron once tries los que marcó el conjunto de Daniel Rolín, seis de ellos convertidos por el apertura Walter Kohan quien incluso marcó uno, aunque fue su hermano Joshua Kohan el que más tries apoyó con tres. También hubo dos conquistas de Gonzalo Tymkow.

Las Aguilas, quien ya está listo para el debut en el Regional, ganó sin jugar (20-0) por la no presentación de Universitario que debió viajar a la capital provincial para enfrentarlo, pero por no contar con a cantidad de jugadores fichados suficientes para conformar un quince, determinó no viajar.

La cantidad de lesionados que tuvo tras el primer juego y las obligaciones laborales de otros, no le permitió al staff técnico reunir más de catorce jugadores.

Colegio del Sur sorprendió al Ushuaia Rugby Club por 17 a 13 en un cotejo sumamente disputado y lo bajó la cima de la tabla de posiciones con una buena tarde de su pateador Alejo San Pietro y la experiencia de Jairo Ríos y Junior Benítez.

Sin duelo de punteros

Este sábado La Aguilas debuta en el Torneo Regional Patagónico de Clubes 2025 frente a Chenque RC de Comodoro Rivadavia, y por ende el Fucsia postergará su juego de la tercera fecha del Apertura, que justamente era un duelo de punteros dado que el Río Grande RHC debía visitarlo (ahora ese juego se diputará miércoles el 2 de abril, también en Ushuaia).

Colegio del Sur tendrá una excelente oportunidad de quedar muy cerca de los punteros cuando reciba en su cancha a Tolhuin Rugby Club, mientra que será el Ushuaia RC quien tenga la posibilidad de quedar momentáneamente puntero cuando reciba a Universitario de Río Grande, elenco que aún no confirmó si jugará esta tercera fecha.

Las Aguilas, de local

El sábado desde las 16:00 comienza el TRPC 2025, y Las Aguilas por tercera vez será el representante de Tierra del Fuego en este nuevo formato, recibiendo a uno de los tradicionales elencos de Comodoro Rivadavia, elenco que supo tener como presidente a un viejo conocido del Río Grande RHC, La Pancha Reynoso.

Esta será la primera vez que jugarán en este nuevo formato, y con Las Aguilas como anfitrión, dado que el elenco capitalino ya se midió ante ellos en un viejo formato Patagónico allá por 2001, cuando en la cancha de El Trébol, los locales vencieron ajustadamente a los fueguinos.

Sobre una cancha que es un lujo frente al Monte Susana, el ahora equipo del Kun Acuña quien reemplazará a Bruno Pani como Head Coach, intentará repetir la excelente performance del año pasado donde llegó a semifinales, teniendo la ventaja de jugar dos fechas de local y solo una de visitante en la primera fase del torneo.

El Fucsia (URTF) comparte la Zona 1 con el mencionado Chenque RC (URA), Calafate Rugby Club, también de Comodoro Rivadavia (URA) y con Marabunta de Cipolletti, Río Negro (URAV).

Los Pumas, con calendario

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se prepara para un 2025 cargado de competencia internacional con un total de 13 partidos repartidos entre la ventana de julio, el Rugby Championship y la clásica gira de noviembre, de la cual ya hay rivales confirmados, siendo los últimos que restaban saber.

El año comenzará con un duelo histórico ante los British & Irish Lions, el viernes 20 de junio en Dublín, un enfrentamiento que no se repetía desde hace 20 años.

Luego el equipo dirigido por Felipe Contepomi regresará al país para disputar una serie de dos test matches ante Inglaterra, el 5 y 12 de julio en La Plata y San Juan respectivamente, y cerrará la ventana de mitad de año contra Uruguay el 19 de julio, con sede aún a definir.

Tras los primeros desafíos, Los Pumas afrontarán una nueva edición del Rugby Championship donde continúan ganando protagonismo. Argentina abrirá el torneo con dos encuentros ante Nueva Zelanda en territorio nacional, los días 16 y 23 de agosto.

Luego, la delegación viajará a Australia para medirse con los Wallabies, el 6 de septiembre en Townsville y el 13 de septiembre en Sydney. Finalmente, cerrará su participación ante el actual campeón, Sudáfrica, con la ida el 27 de septiembre (sede a confirmar) y la revancha el 4 de octubre en Twickenham, Londres.

Para finalizar el año, Los Pumas se medirán nuevamente con equipos del hemisferio norte en la tradicional ventana de noviembre. El seleccionado visitará a Gales el 9 de noviembre en Cardiff, a Escocia el 16 en Murrayfield, y a Inglaterra el 23 en Twickenham, en tres duelos que pondrán a prueba el nivel del equipo en territorio europeo.

Torneo Apertura – Posiciones

Pos/Clubes Pts. J G E P Bo. Bd. TF TC

1° Río Grande RHC 10 2 2 0 0 2 0 96 25

2° Las Aguilas 10 2 2 0 0 2 0 42 7

3° Ushuaia RC 6 2 1 0 1 1 1 13 17

4° Colegio del Sur 4 2 1 0 1 0 0 24 35

5° Universitario 1 2 0 0 2 1 0 20 49

6° Tolhuin RC 0 2 0 0 2 0 0 5 97

Torneo Apertura – Goleadores

Jugadores Clubes Pts. T. P. D. C.

Walter Kohan Río Grande RHC 26 2 0 0 8

Joshua Kohan Río Grande RHC 20 4 0 0 0

Alejo San Pietro Colegio del Sur 12 1 1 0 2

Mauro Arias Río Grande RHC 10 1 1 0 2

Tomás Di Dio Goñi Ushuaia RC 10 2 0 0 0

Jork Sánchez Río Grande RHC 10 2 0 0 0

Gonzalo Tymkow Río Grande RHC 10 2 0 0 0

Diego Sánchez Las Aguilas 7 5 0 0 2

* T. Tries, P. Penales, D. Drops, C. Conversiones.

Tercera fecha – Sábado 1 de marzo

Colegio del Sur vs. Tolhuin Rugby Club

Ushuaia Rugby Club vs. Club Universitario

Club Las Aguilas vs. Río Grande Rugby HC *

* Cotejo reprogramado para el 2 de abril.

Torneo Regional – Fixture

Primera fecha – Sábado 1 de marzo

Club Las Aguilas vs. Chenque RC

Marabunta RC vs. Calafate RG

Neuquén RC vs. Puerto Madryn RC

Jabalíes RC vs. Roca RC

Segunda fecha – Sábado 8 de marzo

Marabunta RC vs. Club Las Aguilas

Calafate RC vs. Chenque RC

Roca RC vs. Neuquén RC

Puerto Madryn RC vs. Jabalíes RC

Tercera fecha – Sábado 15 de marzo

Club Las Aguilas vs. Calafate RC

Chenque RC vs. Marabunta RC

Neuquén RC vs. Jabalíes RC

Roca RC vs. Puerto Madryn RC