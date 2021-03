Récord de maestros anotados para la XXI Edición

COMPARTIR

















El tradicional Magistral Aniversario de Río Grande, el Abierto a ritmo clásico más austral del mundo, fue reconocido recientemente por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) junto a otros 26 torneos de todo el planeta.

RIO GRANDE.- Es el único de la Argentina y uno de los 5 de toda América que lograron tal distinción (https://www.fide.com/news/973).

El Magistral este año celebrará el centenario de la ciudad de Río Grande, contará con la presencia estelar del GM Alexei Shirov y más de 25 titulados de distintos lugares del mundo, lo que marcará un récord absoluto para esta edición, sumándose más y más día a día y que a casi cien días del arranque el cupo máximo de tableros está a punto de completarse.

Los últimos en anotarse y confirmar su presencia fueron Diego Flores (ARG) uno de los Maestros que más veces ha participado de los eventos y ganador del mismo, y también volverá Santiago Yago de Brasil, quien también se adueñó del certamen en la oportunidad que nos visitó.

Para destacar de los extranjeros, la delegación colombiana (8, 3 de ellos GM). Ya con los pasajes emitidos y confirmados. A estos, hay que sumar el interés de muchos maestros de la Argentina quienes están realizando las averiguaciones correspondientes para llegar a la provincia, por lo que podrían sumarse más estrellas al gran torneo del centenario.

Párrafo aparte para Tomas Alderete, Francisco Ortiz y Damián Schualle. Los tres jóvenes (16) de la provincia con tal vez la mejor proyección, ya entre los inscriptos. Gran oportunidad para ellos este Magistral de poder medirse ante jugadores de mucha clase y experiencia.

Shirov además de jugar el torneo, dictará una clase Magistral y brindará una sesión de partidas simultáneas para los infantiles.

El reconocimiento de la entidad madre del ajedrez es un logro más del Abierto que nació por y para los patagónicos como una oportunidad de competir en primer nivel internacional.

Quedan lejos en el tiempo, pero nunca en el olvido, el impulso de aquellos pioneros que pensaron el Magistral hace 30 años. Las figuras de Jorge Herrera, Francisco Vukasovic, Arturo Suárez y Miguel Monteros, entre otros, resuenan más que nunca en la sede del CARG. Este logro no deja de ser un reconocimiento también a ellos por todo lo que dieron en pos del ajedrez de Río Grande y de la Patagonia argentina – chilena.

El Magistral Centenario se jugará entre el 7 y el 11 de julio próximos. Serán 7 rondas a un ritmo clásico (partidas que pueden durar hasta 5 horas) y válidas para el ranking internacional. A falta de 4 meses para el inicio ya medio centenar de ajedrecistas (18 titulados) de 7 países distintos han concretado el proceso de inscripción. (http://chess-results.com/tnr545837.aspx?lan=2) Chess-Results Server Chess-results.com – Abierto Magistral Internacional Centenario de Río Grande 6 al 11 de julio.

El Centro Deportivo Municipal será el lugar elegido para disputar el certamen; ya en una oportunidad fue elegido y luego los administradores de ese predio entendieron que no podían ceder uno de los pocos espacios que había para la práctica de otras disciplinas deportivas, pero semejante certamen se merece este escenario.

Chubut, con más de 10 confirmados hasta ahora, es la provincia patagónica que más presencia tendrá.

Luego de una evaluación del lugar de juego y reuniones con los distintos responsables de la organización, y debido a la disponibilidad para la estadía (alojamiento y comidas) de los visitantes, se han establecido los siguientes cupos para el Magistral Internacional de Ajedrez “Centenario de Río Grande”: Máximo de jugadores ciento veinte (120). Máximo de visitantes (no residentes en Río Grande): ochenta (80).

Importante: Para los visitantes, sólo se considerará CONFIRMADA la inscripción una vez abonada la misma. Para los no residentes en Argentina la organización podrá considerar como alternativa para la confirmación la sola emisión de los pasajes aéreos o terrestres para llegar a Río Grande.

Tanto el Municipio de Río Grande como el Gobierno Provincial, desde la Secretaría de Deportes son parte fundamental en el apoyo al Club de Ajedrez de Río Grande para la organización de semejante evento de renombre internacional. También para destacar que se ha comenzado a sumar, a pesar de la grave crisis económica, el apoyo del sector privado. Esta semana, por ejemplo, la Importadora Singapur Technology (Espora 638) ha colaborado con 2 pasajes aéreos que serán destinados al árbitro principal de la competencia, el internacional Leandro Plotinsky, y a un gran maestro internacional a confirmar.

Ésta será la XXI edición del Magistral Aniversario de Río Grande y la vuelta a la presencialidad, tras una edición 2020 realizada de manera online con más de 800 participantes y el triunfo del GM estadounidense Robert Hungasky, quien muy probablemente también dé el presente en esta edición 2021.

Además, el presidente de la FADA, Mario Petrucci, quiere estar presente mientras dure el certamen, teniendo en cuenta que será el mejor torneo de la Argentina en el 2021.