Real Madrid Amarillo ganó el Campeonato Clausura

Real Madrid Amarillo venció por 25-22 (PT: 14-15) a San Martín, en la final del Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), que se disputó el pasado domingo 3, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, en el cierre de las actividades anuales de dicha entidad.

RIO GRANDE.- Jonatan Berger (6) y Leandro Muñoz (6) encabezaron la ofensiva del vencedor, mientras que Juan Soria (9) fue el máximo anotador del Decano y del partido.

Las semifinales

El sábado, en el mismo recinto del otro lado del río, Real Madrid Amarillo (2° en la etapa clasificatoria: Martín Aparicio 9; Leandro Muñoz, Jonatan Berger y Lucas Torres 5; Jeremías y Joaquín Obispo 4; Zacarías Ramírez 2; Agustín Flores, Brayan Hernández y Gastón Reyes 1) vencía por 37-32 (PT: 21-17) a los ushuaienses de Centro Galicia (3°: J.Fernández 8; Mazzoca 7; A.Fernández 6; Torales y Velásquez 4; Muñoz 3), que a mitad de septiembre le habían sacado el invicto al futuro campeón (37-28). PRIMER TIEMPO. Leandro Muñoz se eleva ante José Dumo y Exequiel Alvarez.

En el segundo turno de las semifinales, San Martín (4°: Juan Soria 10; Cristian Pérez 7; Dumo y Exequiel Alvarez 4; F.Fernández y Diego Cossio 3; Ariel Herrera 1) hizo saltar la banca ante Universitario (1°: Fabián Séspere 7; Luca Heredia 6; Santiago Fernández, Tiago Flores y Francisco De los Santos 3; Manuel González y Fabricio Vinderola 2), al que superó por 32–26 (PT: 15-9).

La final

Los albiazules estuvieron al frente del marcador en la mayor parte del encuentro: después de los empates en 1 y 2, en siete oportunidades iban ganando por tres goles, hasta que en el inicio del segundo tiempo sobrevino la igualdad en 15.

Con una ráfaga de Cristian Pérez, los entrenados por Nicolás Salinas volvieron a alejarse (18-15). La diferencia volvió a cero (18-18), y San Martín pasó arriba por última vez en el 19-18. GOLEADOR. Juan Soria define frente a Facundo Burgos.

Berger (a quien Matías Lupani le detuvo 7 remates) sacó chapa con un triplete (individual, de caño y desde los 7 metros), Facundo Burgos clausuró su valla y el juvenil Lucas Torres metió dos tantos para el 25-21 que resultaría inalcanzable para el oponente, y que abriría las puertas para la definitiva victoria de los dirigidos -desde hace poco más de un mes- por Marcelo Triviño.

Ambos equipos se habían medido en la final del Apertura, con victoria de San Martín sobre Real Madrid “A”, por 35-25.

REAL MADRID AMARILLO 25 * 22 SAN MARTIN

N°/Jugador G A D As. N°/Jugador G A D As.

1.Facundo Burgos -22 -18 -11 0 16.Matías Lupani -20 -16 -7

19.Jeremías Obispo 3 0 2 0 17.Cristian Pérez 3 1 2 1

14.Martín Aparicio 1 2 3 2 37.Exequiel Alvarez 1 0 0 1

7.Jonatan Berger 6 7 1 1 10.Juan Soria 9 4 5 1

11.Agustín Flores 1 0 1 1 3.Ariel Herrera 1 0 0 1

6.Joaquín Obispo 1 0 3 1 41.José Dumo 1 3 1 4

4.Leandro Muñoz 6 6 0 0 8.Martín Montaña 0 1 1 0

8.Gastón Reyes 1 0 0 1 82.Juan Barría -5 -5 -3 0

15.Lucas Torres 3 1 0 1 42.Fernández 1 1 0 0

2.J.Toribio 0 1 0 0 35.Ezequiel Ampuero 0 1 0 1

16.Zacarías Ramírez 1 3 0 4 38.Alan McLean 2 0 1 0

9.Brayan Hernández 2 1 0 0 40.Nahuel Aguilera 1 2 0 0

15.Diego Cossio 1 1 0 0

6.Julián Krum 1 2 0 1

E: Marcelo Triviño 25 21 10 11 E: Nicolás Salinas 22 18 11 12

También jugó: 22.Pablo Triviño (SM). No ingresó: 5.N.Godoy (RMA). Progresión (c/5’): PT: 2-2/4-7/6-8/8-10/10-13/14-15. ST: 15-16/17-18/20-19/22-20/23-21/25-22. % ataque (goles/remates): RMA 45 % (25/56), SM 43 % (22/51). % arqueros (atajadas/tiros al arco): RMA 45 % (18/40), SM 46 % (21/46): Lupani 44 % (16/36), Barría 50 % (5/10). Penales: RMA 4 (3 goles: Muñoz 2, Berger 1; 1 atajado por Barría a Muñoz), SM 4 (Soria: 2 goles, 1 atajado y 1 desviado). Pérdidas/Recuperos: RMA 21/9, SM 27/9. Exclusiones: RMA 4 (Torres 2; Berger y Jo.Obispo 1), SM 2 (Alvarez y Herrera). Amonestados: RMA 2 (Jo.Obispo, Triviño –E-), SM 1 (Dumo). Descalificados: no hubo. Arbitros: Fabricio Vinderola/Fabián Séspere. Motivo: Clausura ComHandTdF (final masculina). Gimnasio: municipal de la Margen Sur (03/11). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.