Comenzó la acción en Mar del Plata, y ya hay finalistas

En la víspera se desarrolló la primera jornada de competencia de los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata, con la participación de alrededor de 250 deportistas de Tierra del Fuego, entre las disciplinas para juveniles y aquellas destinadas a las personas con Discapacidad (PCD).

RIO GRANDE.- En los cuadros adjuntos aparecen algunos de los resultados conseguidos por los representantes fueguinos, y la actividad para la presente jornada. RUGBY. Los chicos del Ushuaia Rugby Club vencieron por 36-0 a Tucumán. A las 11:05, vs. Catamarca

EQUIPOS FUEGUINOS

Básquetbol 3×3 (Sub 16): Femenino: 7-15 vs. Mendoza; 11:40 vs. Tucumán; 15:40 vs. Río Negro. Masculino: 4-12 vs. Jujuy; 6-11 vs. Catamarca; 10:20 vs. Tucumán. Futsal (Sub 16): Femenino: 2-2 vs. Río Negro; 10:10 vs. Córdoba. Masculino: 7-2 vs. CABA; 12:30 vs. San Juan. Handball Playa (Sub 16): Femenino: 0-2 (8-22/9-14) vs. CABA; 10:45 vs. Buenos Aires. Masculino: 0-2 (12-15/15-20) vs. Tucumán; 09:00 vs. Misiones. Hockey (Sub 16): Femenino: 0-4 vs. Corrientes; 10:10 vs. Chubut. Masculino: 0-1 vs. Entre Ríos; 0-11 vs. Mendoza. Rugby (Sub 16): Femenino: 0-22 vs. Santa Cruz;9:50 vs. Río Negro. Masculino: 36-0 vs. Tucumán; 11:05 vs. Catamarca. Tiro con arco (Sub 16): Femenino: Recurvo: 10.Gianinna Fernández 475. Masculino: 3.Renzo Monchietti 513. Voleibol (Sub 15): Femenino: 0-2 (17-25/23-25) vs. Buenos Aires; 10:15 vs. San Luis. Masculino: 0-2 (9-25/10-25) vs. Río Negro; 10:15 vs. Santa Cruz. Voleibol Playa (Sub 16) Femenino: 0-2 (7-21/4-21) vs. Santa Fe; 15:40 vs. Catamarca. Masculino: 0-2 (8-21/10-21) vs. Catamarca; 14:00 vs. Neuquén.

ATLETISMO FEMENINO (SUB 15)

80 metros: Serie 1 (velocidad del viento: +0,5 metros/segundo): 7.Sofía Lagoria 12.76. Serie 5 (+1,8): 4.Valentina Battaino 11.18. Salto en alto: clasificó a la final Isabella Bianchi (1,30). Bala (3 kilos): quedaron eliminadas Victoria Alen (8,79) y Sol Prystupa (7,04). Jabalina (400 gramos): quedó eliminada Gisella Yess (16,37).

ATLETISMO MASCULINO (SUB 15)

80 metros: Serie 1 (velocidad del viento: -0,2 metros/segundo): 6.Timoteo Arteaga 10.66. Serie 2 (+0,9): 7.Victorio González 10.46.

Salto en alto: clasificó a la final Uno De Antueno (1,55); quedó eliminado Santiago Martínez (1,50). Martillo (4 kilos): quedaron eliminados Marcelo Soria (30,89) y Nahuel Cárdenas (24,94). Jabalina (600 gramos): clasificó a la final Leonel Sánchez (38,57); quedó eliminado Alan Villarroel (29,02).

PROGRAMACION

Hora Deporte Detalle

09:00 Tiro con arco Eliminatoria Masculina

09:00 Judo

09:00 Karate

09:00 Lucha

09:00 Taekwondo

10:00 Tenis de mesa

10:00 Pesas Clasif. F/64 * M/81

10:00 Tiro Primera jornada

10:15 Tenis mixto TdF vs. Chaco

11:00 Tiro con arco Eliminatoria Femenina

11:30 Badminton TdF-Chubut (Single F/16)

12:00 Pesas Finales B F/49/55 * M/61/67

14:00 Boxeo debuta Facundo Ernaga (54 kilos)

15:00 Natación 50 Libre/Pecho/Mariposa/Espalda