Quito Torres, 2° en su categoría

El veterano Joaquín Torres (Estudio Löffler) se ubicó 2° ayer en su categoría (55/59 años, con 447 arribos), en el Maratón de Buenos Aires (42,195 kilómetros), que reunió a alrededor de 9.600 corredores.

RIO GRANDE.- El fondista riograndense estableció un tiempo total de 2:55:20 (neto, 2:55:05), siendo únicamente superado en su división de edad por el marplatense Emir Méndez (por 2”, el entrenado por Leonardo Malgor pudo concretar su desafío de correr por debajo de 2:45:00).

La pasión

“Siempre quiero andar más adelante, pero sabía que con los pocos kilómetros que tenía de entrenamiento se me iba hacer dura la competencia. Encima, año a año el nivel de competencia sube. Al principio (se largó a las 7:00) hubo bastante humedad, después fue aflojando. El viento era poco, sí bastante fresco para esta época del año. En los últimos km. me costó bastante, no podía mantener el ritmo, pude acelerar con lo último que me quedaba, terminar una buena carrera y estar nuevamente en el podio en el maratón más importante de Sudamérica”, nos contaba Quito, que la semana pasada cumplió 56 años.

Agradeció a Estudios Löffler (“siempre me apoyan para poder competir fuera de la isla, sin eso sería imposible, por los altos costos); a su familia (“ellos se bancan todas las horas de entrenamiento diarios, durante todo el año”); y a sus amigos (“por ahí les tengo que decir que no puedo ir a los asados, ja, ja”).

Otros fueguinos

Torres quedó 270° en su rama (llegaron 6.891 varones), y 286° en la general absoluta (clasificaron a 9.688 personas). Por Río Grande también estuvieron presentes Cristian Dumenes, 3:39:06 (neto, 3:37:45, a 5:10 de promedio), 2.550° en la absoluta, 2.300° en su género, y 187° en 50/54 años (entre 861 arribos), y Fátima Quirino, 4:27:03 (neto, 4:26:09, a 6:18 de media), 6.614°, 1.431° (entre 2.597 mujeres), y 257° en 45/49 años (sobre 562 que llegaron).

Y por Ushuaia, también en 50/54 años, Víctor Hugo Pereyra, 3:03:16 (neto, 3:03:01, a 4:20 por kilómetro), 579°, 550° y 20°; y Jorge Garrido, 3:23:36 (neto, 3:23:01, a 4:49 cada 1.000 metros), 1.455°, 1.362° y 98°.

Clasificación Varones (55/59 años)

P/Atleta Origen Marca Neto Prom. ½ Mar.

1.Emir Méndez Mar del Plata 2:44:58 2:44:55 3:54 1:21:54

2.Joaquín Torres Río Grande 2:55:20 2:55:05 4:09 1:26:46

3.Rodrigo Garza México 2:57:37 2:57:04 4:12 1:27:14

4.Luiz Da Costa Brasil 2:59:06 2:58:45 4:14 1:28:46

5.Mauricio González Junín (BA) 3:00:12 2:59:53 4:15 1:29:36

6.Frank Ehrlich Alemania 3:06:03 3:05:51 4:24 1:34:15

7.Gabriel Matocq Ciudad Bs.As. 3:07:55 3:07:07 4:26 1:33:57

8.Carlos Cos Ciudad Bs.As. 3:08:00 3:07:53 4:27 1:33:38

9.Ricardo Benso Argentina 3:08:03 3:07:54 4:27 1:33:04

10.Gustavo Juárez Argentina 3:09:18 3:08:09 4:27 1:34:17

Velocidad del ganador: 15,351 km/h. Clasificados: 447.