Celeste FC y ADEFU vuelven a definir una competencia

El dominio de Celestes y Naranjas en el Futsal AFA femenino no se detiene, los dos conjuntos que vienen protagonizando la gran mayoría de las finales locales se metieron en una nueva definición, esta vez por la Copa Ciudad de Río Grande, el único evento que les quedaba por concretar mano a mano. El Celeste FC derrotó a Victoria por 6 a 2; mientras que ADEFU eliminó a Metalúrgico 2 a 0.

RIO GRANDE.- Las primeras en salir al ruedo fueron Celestes y Azulgranas, y si bien las de Juan Sánchez pegaron primero a través de Alejandra Villegas, las de Nazareno Dávoli igualaron por intermedio de Yamila Ramírez y luego de una contra tremenda de Priscila Soto ella misma capturó su rebote y mandó la pelota a la red para dar vuelta la historia 2-1.

El Celeste se fue arriba casi de inmediato y fue nuevamente Villegas quien remató al arcó, Zúñiga no pudo retener y María Quiroz -en su afán de despejar casi en la línea- mandó la pelota a su propia portería, y cuando la primera etapa se estaba terminando, la misma Villegas colocó el 3-2.

Desde el mismo arranque de la segunda mitad Victoria se fue bien arriba a presionar, intentar robar y quedar de inmediato en posición de gol, y si bien tuvo siete minutos muy buenos donde la arquera Lorena Montaña sacó dos pelotas imposibles, luego la experiencia de las Bernardinas metieron el cotejo en un freezer y con la desesperación del rival definieron el match.

Cuando más duro estaba el juego las Celestes metieron una pelota al área, no la pudieron sacar y le quedó servida a Gisela Sielas para el 4-2.

Ya jugadas por jugadas Montaña acertó un tiro de arco a arco para colocar el 5-2, golazo, mientras que Agostina Brussino de contragolpe sentenció la historia.

En el segundo cotejo ADEFU sacó provecho de las pocas situaciones que tuvo, en un match peleado y poco jugado; esta vez el Naranja no tuvo dos cuartetos competitivos para poner y sacar, le permitió al aguerrido elenco de la UOM equilibrar el mismo,

Pero en la primera oportunidad que tuvo Taty Ruiz se fue en velocidad por el medio, se acomodó para su pierna más hábil y definió cruzado para el 1-0.

La lucha hasta el fin del primer tiempo e inicio del segundo estuvo al orden del día, se metió más de lo que se jugó, las chicas de Metalúrgico no dejaron que la rival pudiese controlar el balón como ella saben, pero al no generar demasiadas situaciones sobre el arco de Antonella Vukasovic se vieron obligadas a colocar arquera jugadora, un riesgo dado que no si no se está aceitado es un suicidio, y en el primer corte que tuvo el Naranja Luzmila Rodríguez pegó de larga distancia a un arco vacío y tuvo la puntería para colocar el 2-0 y sentenciar la serie.

Estos son los semifinalistas

En la rama masculina San Isidro sufrió de más para dejar en el camino a Unión Santiago; el campeón defensor ganó 4-3 y no le sobró nada, y ahora deberá verse las caras ante San Francisco quien en el cierre de la llave venció por idéntico marcador a Hay Vida en Jesús que fue una de las sorpresas de la Copa.

La otra llave la definirán ADEFU y Camioneros; los Naranjas derrotaron con angustia a Kiricocho 2-1, mientras que los Verdes dieron vuelta un cotejo increíble, perdían 4-0 y lo ganaron 7-5 sobre Estrella Austral.

ADEFU la pasó mal ante el aguerrido elenco de Kiricocho; estos últimos salieron a morderlo en todos los sectores, jamás lo dejó jugar cómodo, y si bien en 40 segundos se colocó 2-0, fue apenas un alivio pero nunca una sentencia de juego.

Primero fue Franco Vázquez quien fue a buscar una pelota hundida que aguantó el juvenil Julio Chávez, y luego el experimentado Facundo Gandolfi cruzó su remate para el segundo tanto.

Kiricocho en la segunda etapa metió aún más que en la primera, lo rozó y lo rozó al rival que no se sintió cómodo en esa faceta, y si bien llegó al descuento tras una jugada ilícita -clara carga al arquero-, después no tuvo muchos argumentos ofensivos para llegar a la igualdad.

Finalmente Camioneros se metió en otra definición, y dejó en el camino a su verdugo del Apertura, Estrella Austral, elenco éste que comenzó ganando 4-0 con una actuación tremenda de Nico Paredes y goles claves de Jony Barrera y Cristian Escobar.

Pero cuando la primera etapa se estaba muriendo apareció dos veces Wladimir González y le dio aire a su equipo; primero remató de media distancia y sorprendió a Nacho Páez, y luego ganó por la banda para meter un centro medido al corazón del área donde definió Sergio Barrios.

No bien arrancó el segundo tiempo los mismos protagonistas dieron el presente; primero pegó Barrios de larga distancia y luego Wlady entró por el segundo palo para tocar una enorme asistencia de Facu Perpetto.

Con el juego igualado, Estrella que dio muchas ventajas en lo defensivo, dejó recibir en soledad a Rodrigo Sofía y éste con todo el tiempo del mundo cruzó su remate al segundo palo.

Jugado por jugado, los de la Margen Sur adelantaron a su arquero, Paco Andrade salió a presionar a Nico Paredes que estaba de último hombre, y tras robar la pelota, colocó el 6-4.

Cristian Escobar le dio algo de suspenso al juego, pero rápidamente una contra letal de Sergio Barrios, le permitió a Franco Torres sentenciar el juego.

Semifinales – Femenino

Celeste FC 6 – 2 Victoria

Celeste FC: Alejandra Villegas (3), Gisela Sielas, Lorena Montaña y Agostina Brissino.

Victoria: Débora Yamila Ramírez y Priscila Soto.

Arbitros: Héctor Azúa y Jacky Bahamonde.

Cancha: Gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: No se registraron.

ADEFU 2 – 0 Metalúrgico

ADEFU: Tatiana Ruiz y Luzmila Rodríguez

Arbitros: Héctor Azúa y Jacky Bahamonde.

Cancha: Gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: No se registraron.

Cuartos de Final – Caballeros

San Isidro 4 – 3 Unión Santiago

San Isidro: Gabriel Sánchez (2), Aaron Camino y Maximiliano Ferreyra.

Unión Santiago: Franco Achaval, Armando Farías y Fernando Domínguez.

Arbitros: Guillermo Cok y Alberto Miller.

Cancha: Gimnasio Integrador del barrio El Milagro.

Incidencias: No se registraron.

ADEFU 2 – 1 kiricocho

ADEFU: Franco Velásquez y Facundo Gandolfi.

Kiricocho: Maximiliano Retamales.

Arbitros: Andrés Albarracín y Christian Farieri.

Cancha: Gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: No se registraron.

Camioneros 7 – 5 Estrella Austral

Camioneros: Wladimir González (2), Sergio Barrios (2), Franco Andrade, Rodrigo Sofía y Franco Torres.

Estrella Austral: Cristian Escobar (3), Jonatan Barrera y Brahian Agüero.

Arbitros: Christian Farieri y Andrés Albarracín.

Cancha: Gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: Expulsados Wladimir González en Camioneros y Jonatan Barrera en Estrella Austral.

San Francisco 4 – 3 HVJ Futsal

San Francisco: Raúl Chaile (2) y Germán Córdoba (2).

HVJ Futsal: Timoteo Luis González (2) y Mario Agüero.

Arbitros: José Azúa y Héctor Azúa.

Cancha: Gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: No se registraron.