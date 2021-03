Puntos principales del acta acuerdo

COMPARTIR

















Este sábado el Gobierno y los gremios de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), ATSA (Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina) y UPCN (Unión Personal Civil de la Nación) llegaron a un acuerdo salarial para el escalafón Seco, que implica actualizar el salario básico a la suma de $31.628.

RIO GRANDE.- El acta acuerdo que fue firmada en instalaciones de la delegación del IPRA, tiene los siguientes puntos más destacados:

-40% de aumento al básico de cada categoría, en el cual se absorberán dos adicionales: El ítem “Incremento Salarial 2019” otorgado por decreto 515/19 y el decreto 2118/12, en el actual monto fijo a cada una de las categorías vigentes.

-Establecer la definición del total de escala como resultado del ítem Básico+Zona, siendo Zona al 100% del Básico.

-Asistencia fuera del total de escala por un monto de $1.800.

-Creación de un ítem particular consistente en un 14% del total de la escala, el cual está destinado exclusivamente al personal escalafón Seco, que no cuenta con titulación alguna y que no perciba los siguientes adicionales: Función Jerárquica, Dedicación Exclusiva, Tareas Registrales, Adicional Penitenciario.

-Duplicación del procentual correspondiente al valor de los Títulos.

-Nuevos porcentajes para los siguientes cargos: Jefe de División 40%, Jefe de Departamento 50%, Director 56%, Subdirector General 75% y Director General 100%.

-Consolidar el ítem Salarial Acuerdo 2020 en $1.740,80 y $5.240,80 para los montos previos de $4.000 y $7.500; respectivamente.

La pauta salarial ofrecida, en caso de ser aceptada, corresponderá aplicarse a los organismos descentralizados de la administración pública.

TRASCENDENTE

Desde el gobierno informaron ayer que “en el marco del Plan de Recuperación Salarial iniciado al finalizar el año 2019, el Gobierno Pprovincial ha alcanzado nuevamente con las entidades gremiales un acuerdo trascendente en el fortalecimiento del salario básico de las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial, al lograrse un incremento salarial histórico que alcanza a los 4000 agentes del escalafón seco, para todas las categorías, desde la 10 a la 24. Desde el Gobierno reiteraron la importancia del diálogo y el trabajo consensuado para arribar a un acuerdo que representa una mejora sustancial en el bolsillo de las y los trabajadores”.