Gobierno acordó con los gremios un aumento para el escalafón Seco

Para el caso de un agente Pomys, categoría 10, con 15 años de antigüedad el salario pasará a ser de más de 61 mil pesos y para un PAyT, en las mismas condiciones, será de 73 mil pesos. El gobierno destacó que merced al diálogo se logró “arribar a un acuerdo que representa una mejora sustancial en el bolsillo de las y los trabajadores”.

USHUAIA.- Este sábado el gobierno y los gremios de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), ATSA (Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina) y UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), llegaron a un acuerdo salarial para el Escalafón Seco, que implica actualizar el salario básico a la suma de $31.628.

De acuerdo a una gacetilla de prensa difundida desde el gobierno, la nueva pauta salarial significa “un ordenamiento de la estructura del salario al absorberse ítems como el Decreto 2118/12 y el incremento unilateral dado por decreto por la gestión anterior, lo cual sumado a un incremento del 40% del salario básico fortalecido, establece a este último en $15.814 para una categoría 10, alcanzado el total de escala los $31.628”.

De esta forma, el incremento salarial significa para un agente ingresante al escalafón seco una suma superior a los $11.000 respecto del mes anterior, es decir que con el haber de marzo pasará a cobrar casi $52.000 de bolsillo. Esto implica una variación interanual de casi el 60%.

En el caso de un agente categoría 10, con una antigüedad de 15 años y más de 8 años de permanencia en categoría sin Título Secundario (Pomys), tendrá un incremento superior a los $11.000 respecto del mes anterior, con lo cual con su haber de marzo pasará a cobrar de bolsillo más de $62.000. Esto representa una variación interanual de casi el 60%.

Mientras que un agente categoría 10, con 16 años de antigüedad y más 8 años de permanencia, con Título Secundario (PAyT), tendrá un incremento superior a los $13.000 respecto del mes anterior, es decir que con el haber de marzo pasará a cobrar de bolsillo un salario superior a los $73.000, lo cual representa un incremento en relación a marzo 2020 por encima del 65%.

Otros puntos

El informe de gobierno se puntualiza que de los 4.000 trabajadores y trabajadoras a los que alcanza el acuerdo salarial, 2.500 corresponden a la categoría 10 y de esos agentes, 1.200 no tienen título secundario, por lo que “al no percibir ningún suplemento o adicional, se les ha hecho un reconocimiento histórico y particular a través de un 14% remunerativo sobre el total de la escala fortalecida, por sus funciones y capacidades no reconocidas a la fecha dentro de la estructura salarial”.

El gobierno y los gremios también acordaron un incremento del 100% en el porcentaje del adicional por Títulos. De esta manera, el título secundario pasa a tener un valor de $11.070, que al ser bonificable por zona duplica su valor a $22.140. Como así también se incrementó al 100% el ítem de Asistencia.

Por último, se ha establecido la fecha de inicio de la mesa técnica de trabajo del nuevo convenio colectivo a partir del sexto día del mes de abril.

Los gremios firmantes del acuerdo estuvieron representados por los siguientes dirigentes:

ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) participaron su secretario general a nivel provincial Carlos Córdoba, el paritario Vicente Garrihan, el secretario general de la seccional Río Grande, Felipe Concha y el paritario Roberto Oyarzo.

Por ATSA, (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina), su secretaria general Claudia Etchepare y el paritario Nicolás Sánchez. Y, en representación de UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), participó su secretario general José Luís Ríos, el secretario adjunto, Gustavo Suárez y los paritarios Emiliano Sala y Gustavo Rojo.